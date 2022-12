Bật mí công thức dưỡng da xinh đón Tết với sản phẩm Symee

Symee mang đến sản phẩm dưỡng trắng an toàn, lành tính.

Kem dưỡng sáng da Symee Whitening Body Cream và tẩy tế bào chết Symee Natural Body Scrub



Sự kết hợp của bộ đôi dưỡng trắng và làm sạch cao cấp Symee giúp làn da được bảo vệ, phục hồi và chăm sóc toàn diện.

Được chiết xuất chính từ nhụy hoa nghệ tây Saffron và Collagen thủy phân dạng hạt phân tử, kết hợp cùng 2 thành phần chống nắng vật lý và hóa học, kem dưỡng sáng Symee Whitening Body Cream chiếm nhiều ưu ái nhờ hiệu quả nâng tông rõ rệt sau lộ trình 21 ngày, thích hợp với các bạn thường xuyên tiếp xúc với các thiết bị điện tử và có làn da bị tổn thương.

Combo dưỡng trắng và làm sạch da hoàn hảo Symee

Bên cạnh đó, người "chị em" tẩy tế bào chết Symee Natural Body Scrub với thành phần 100% tự nhiên (cà phê, yến mạch, đậu đỏ, muối biển) giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn tích tụ sâu trong tế bào da và giúp da hấp thu dưỡng chất từ các sản phẩm skincare khác tốt hơn.



Sứ mệnh tạo ra giá trị cho cộng đồng làm đẹp và thói quen chăm sóc da lành mạnh

Với kim chỉ nam mang đến làn da "đẹp khỏe khoắn, trắng tự nhiên" cùng các sản phẩm dưỡng trắng da chất lượng, an toàn, có lợi cho sức khỏe người dùng với giá thành phù hợp mọi vùng miền, Symee đã và đang từng bước tạo ra thói quen chăm sóc da trắng khỏe, lành mạnh cho người Việt, đặc biệt là các chị em ở các vùng xa thành thị, ít có khả năng tiếp cận với các sản phẩm dưỡng da an toàn.

Cơn Mưa Lời Khen Từ Khách Hàng Trải Nghiệm Sản Phẩm Dưỡng Trắng Của Symee

Chưa đầy 2 tháng kể từ ngày ra mắt, Symee tiếp tục đón nhận những cơn mưa lời khen dành cho sản phẩm và sự tận tâm của thương hiệu từ các nghệ sĩ, khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến:

Symee Lê Hoàng Phương

Á hậu 4 Miss Grand Việt Nam 2022 Mai Ngô: "Trải nghiệm 2 dòng sản phẩm mới dành cho những làn da khó tính nhất. Chỉ mới qua bước tẩy tế bào chết thôi mà da mình trộm vía đã mịn màng và dễ thở hơn rất nhiều rồi."



Dàn nhan sắc "khủng" đã trải nghiệm sản phẩm của Symee

Người đẹp Miss Grand Tây Ninh Kiều My: "Dùng xong 2 sản phẩm thì My cảm giác da mình rất mịn, căng khỏe. Càng ngưỡng mộ hơn khi My được nghe 2 CEO Symee chia sẻ về tâm huyết dành dành cho cộng đồng làm đẹp. My mong rằng chăm sóc và nâng niu làn da với các sản phẩm dưỡng da Symee sẽ là bí quyết để bạn tỏa sáng hơn mỗi ngày. "



Hay các bạn trẻ với công việc văn phòng bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc da cũng chọn Symee vì sự đa công dụng trong 2 sản phẩm.

Các bạn trẻ với công việc bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc da cũng chọn Symee

"Hôm nay lại phát hiện thêm một thú vui mới, đó là si mê các sản phẩm của Symee. Ban đầu định qua Symee test sản phẩm cho vui thui, ai dè dính quá dính. Chị nhân viên test cho tui xong là tui nhận ra chân ái của cuộc đời mình liền, quá bất ngờ với chất lượng của Bộ Đôi Chị Chị Em Em này" - Từ Vân Anh, nhân viên văn phòng.



"Khi có bầu thì sắc tố mình thay đổi nên dễ bị thô và sạm, may mắn mình biết đến Symee với thành phần lành tính nên dùng thử. Mình thấy tẩy tế bào chết khá êm và mịn, còn kem dưỡng thì thấm nhanh, cấp ẩm tốt. Từ nay bầu yên tâm có kem dưỡng xài rồi." - Từ Lê Thị Thanh Thanh, nhân viên văn phòng.

"Symee là lựa chọn đúng đắn của Abby trong việc kinh doanh online và là bí quyết của Abby trong việc chăm sóc, dưỡng da trắng đẹp, an toàn và hiệu quả ngay cả khi mình đang có bầu hơn 3 tháng." - Từ Abby Hoa, mẹ bầu.

Symee Hiệu Quả, An Toàn và Lành Tính Đã Được Chứng Nhận bởi FDA Hoa Kỳ

2 Founder & CEO Symee Lê Trường - Kin Nguyễn

Có thể thấy rõ, nhu cầu sử dụng mỹ phẩm dưỡng trắng để có được làn da đẹp từ lâu đã trở thành sở thích của nhiều tín đồ chăm da. Tuy nhiên dùng thế nào, loại nào, nguồn gốc ra sao vốn không phải điều đơn giản.



Symee với tiêu chí dưỡng trắng phải khỏe từ bên trong, luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu trước khi trao đến tay khách hàng.

Nếu bạn muốn kiếm thêm thu nhập, muốn thử sức kinh doanh mà không cần bỏ vốn nhiều, hoặc đang tìm kiếm những sản phẩm dưỡng trắng da uy tín, an toàn, hiệu quả thì Symee chắc chắn không làm bạn thất vọng.

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH HT Group Sài Gòn

Địa chỉ: 83/71 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM

Văn phòng đại diện: Số 9, đường 11, phường 2, quận Phú Nhuận, TP. HCM