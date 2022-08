Bật mí 7 chiêu tiết kiệm khi du lịch nước ngoài

Chuyến đi du lịch nước ngoài đầu tiên, với tất cả chúng ta, đều thật sự khó quên. Để có được chuyến đi khởi đầu ấy, chúng ta đã suy nghĩ về rất nhiều thứ; nào là ngoại ngữ, khác biệt văn hóa, sức khỏe, an ninh - an toàn... Và quan trọng hơn, và cũng chính yếu, đó là chi phí cho chuyến đi. Một số người rụt mình trước những chuyến xuất ngoại do e ngại chi phí đắt đỏ, sợ bản thân không lo đủ cho chuyến đi.

Travel blogger Dy Khoa.

Dy Khoa là một Travel blogger từng đi qua 30 quốc gia, vùng lãnh thổ theo các hình thức du lịch khám phá lẫn du lịch nghỉ dưỡng. Dưới đây là những chia sẻ của anh Dy Khoa về một số mẹo có thể giúp những người mới xê dịch có thể tiết kiệm kha khá khoản tiền phải bỏ ra cho những chuyến đi.

Lựa chọn du lịch nước ngoài mùa thấp điểm

Mỗi quốc gia trên thế giới gần như có lượng ngày nghỉ lễ và lịch nghỉ lễ khác nhau. Mỗi dịp lễ của họ có thể kéo dài đến cả tuần. Bên cạnh các kỳ lễ riêng, chúng ta cũng cần để ý các ngày lễ mang tính phổ biến toàn cầu như lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch (lịch Mặt trời, gần như tất cả quốc gia/vùng lãnh thổ sử dụng lịch này), Tết Nguyên đán (lịch Mặt trăng, dùng tại các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, cộng đồng dân cư tại Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan...).

Trong suốt thời gian này, giá dịch vụ vận tải, lẫn dịch vụ lưu trú và ăn uống đều trở nên rất khó mua vé, đặt hẹn. Chưa kể nữa là giá vé tăng rất cao. Vì vậy để tiết kiệm, chúng ta nên theo dõi và nên tránh những dịp này.

Du lịch mùa thấp điểm cho bạn cơ hội tiết kiệm chi phí và hòa mình với đời sống người bản địa. Ảnh: Dy Khoa.

Tuy nhiên, nếu vẫn muốn tận hưởng chút không khí của các dịp nghỉ lễ này, các bạn có thể mua vé bay thật sớm (có thể trước 1-2 tháng) hoặc chọn trước hoặc sau kỳ nghỉ của họ khoảng 1-2 tuần thì giá vẫn khá ổn.

Chẳng hạn bạn muốn đến Singapore dịp Trung thu ngắm trang trí đèn lồng ở Chinatown thì có thể đặt vé bay vào đầu tháng 9 thay vì đợi chính lễ vào giữa tháng. Khu vực này đã được trang hoàng Trung thu trước khoảng khoảng hai tuần.

Ngoài ra, du lịch thấp điểm còn là cơ hội để bạn khám phá được nhiều hơn về con người và cuộc sống tại điểm đến vì nó đã xô bồ.

Kiểm tra giá vé bay, khách sạn ở nhiều kênh bán khác nhau

Hiện tại, thị trường đặt vé - khách sạn đã có hàng nghìn trang web, ứng dụng từ nhiều quốc gia. Mỗi dịch vụ lại có một ưu nhược điểm khác nhau. Những người đi nhiều sẽ biết trang nào phù hợp với họ. Tuy nhiên, không phải lúc nào trung thành cũng là điều tốt. Tôi đã từng bỏ đi lòng trung thành khi kiếm được một trang web đặt khách rẻ hơn một nửa so với trang mình biết trước đó.

Ngoài ra, hãy siêng năng hơn tí nữa là thử gọi trực tiếp cho khách sạn. Biết đâu chủ khách sạn lại cho bạn một mức giá rất tốt. Bên cạnh đó, cũng nên cân nhắc các khách sạn gần trạm tàu điện hoặc trạm xe buýt hay trạm đón taxi để tiện cho việc di chuyển. Những người du lịch khám phá sẵn sàng đi bộ hàng chục km trong ngày. Đến cuối ngày hãy thưởng cho mình một chuyến taxi nếu đã mệt nhoài, để dành sức cho ngày mai. Hơn nữa, sử dụng phương tiện công cộng cũng là cách tiết kiệm!

Sử dụng phương tiện công cộng giúp người du lịch khám phá thêm nhiều câu chuyện thú vị. Ảnh: Dy Khoa.

Không đổi bản tệ tại sân bay

Với một số trong khu vực Đông Nam Á, bạn có thể mang tiền Việt sang đổi ra bản tệ. Tuy nhiên, cực kỳ lưu ý ở những nước xa Việt Nam thì mang USD sẽ tốt hơn. Bạn có thể đổi USD tại các ngân hàng thương mại trong nước để có tỷ giá tốt. Nếu dự định đổi 1.000 USD thì nhớ xin ngân hàng mệnh giá 100 USD và 50 USD.

Đổi tiền ở nội đô sẽ có lợi hơn tại sân bay. Ảnh: Dy Khoa.

Ở những nước chưa phát triển hoặc đang phát triển thì bạn có thể đổi trước 50 USD tại sân bay để mua vé tàu, xe buýt vào trung tâm hoặc ăn uống lót dạ sau chuyến bay giá rẻ đói meo. Vì sao chỉ 50 USD? Bởi tỷ giá hối đoái tại các quầy này thường có giá không tốt và có phần đắt hơn so với các quầy đổi tiền hoặc ngân hàng trong nội đô.

Nếu xác định không dùng nhiều tiền mặt (vì kết hợp dùng thẻ quốc tế) thì có thể đổi tất cả tại sân bay. Nhưng cần cân nhắc nếu chuyến đi xác định chỉ dùng tiền mặt. Nhiều khi nghĩ không đáng bao nhiêu nhưng tiền chênh lệch có thể đủ ăn một bữa sáng nhẹ nhàng.

Luôn mua bảo hiểm du lịch nước ngoài

Điều này có thể mâu thuẫn vì mua bảo hiểm là tốn tiền mà trong khi đây là bài tiết kiệm. Thật sự đây mới là tiết kiệm vì tai nạn, bất trắc, bệnh tật sẽ xảy đến bất kỳ lúc nào trong suốt chuyến đi mà bản thân không thể lường trước được.

Việc mua thuốc điều trị tại Singapore rất khó, cần sự kê đơn của bác sĩ. Trong khi phí khám rất đắt. Ảnh: Dy Khoa.

Ở một số nước, việc mua một liều thuốc ở nhà thuốc đơn giản thì không nói. Tuy nhiên, ở một số nước, tự mua thuốc kê đơn là điều không thể. Bạn cần sẽ đến bệnh viện, phòng khám gặp bác sĩ để được kê toa. Chi phí gặp bác sĩ và làm các chỉ định rất đắt đỏ. Chẳng hạn để gặp bác sĩ chi phí có thể lên đến 150 SGD (khoảng 2,5 triệu đồng), chưa kể các dịch vụ chẩn đoán khác. Vì vậy, tránh mất thêm tiền của mình chính là tiết kiệm!

Tìm hiểu cơ hội ở nhà dân

Du lịch khám phá tốt nhất là được sinh hoạt như người bản địa, cùng ở cùng sống với họ và như họ. Hãy tranh thủ các mối quan hệ từ những dịp gặp nhiều, giao lưu với người nước ngoài khi họ đến Việt Nam. Nuôi dưỡng mối quan hệ này biết đâu một ngày bạn sẽ đến thăm đất nước của họ.

Ngoài ra, một số trang web cũng cho phép tìm gặp những người địa phương tình nguyện cho khách quốc tế ở nhờ. Việc này yêu cầu bạn phải có trang cá nhân tốt, được đánh giá đáng tin cậy với họ.

Ở nhà dân là cơ hội để hiểu biết sâu về văn hóa đất nước đó.

Để có thể sống trong nhà người bản địa, bạn cần là người khéo giao tiếp, có nền tảng kiến thức về văn hóa - lịch sử - chính trị của Việt Nam và nước đến bởi trong câu chuyện hằng ngày sẽ luôn xuất hiện các chủ đề này. Ngoài ra, cũng cần có một chút tinh tế và nhạy cảm để tránh làm phật lòng họ, như vậy cũng để tránh chuyến đi mất vui.

Lưu ý quan trọng: Thật thà là cần thiết. Nhưng thật thà quá là hại mình. Hãy chú ý đến tài sản và tốt nhất là không mang thứ quý giá nếu xác định du lịch "ở nhờ" kiểu này.

Ăn uống, mua hàng tại khu sinh hoạt của dân địa phương

Đây là mẹo quan trọng nhất giúp bạn tiết kiệm được kha khá tiền. Những người mới đến một nơi xa lạ thường có xu hướng tìm kiếm các quán ăn trên mạng. Tuy nhiên, kết quả thường trả ra là những nhà hàng hoặc quán ăn nổi tiếng. Những quán nổi tiếng này chưa chắc là điểm đến quen thuộc hoặc là món ăn hằng ngày của dân địa phương.

Hãy chịu khó tản bộ trên các con phố, biết đâu bạn sẽ nể chính mình vì tự khám phá được một hàng ăn địa phương rất ngon nhưng lại rẻ. Một cách nữa là trò chuyện với người địa phương, họ sẽ sẵn lòng chỉ bạn quán họ hay ăn.

Thưởng thức các món ăn cũng là một nghệ thuật tiết kiệm tiền. Ảnh: Dy Khoa.

Nếu cuối chuyến đi bạn cạn tiền thì hãy đến các siêu thị vào gần cuối ngày, ở đó có các chương trình giảm giá đồ ăn nấu ăn. Chúng vẫn còn nóng, tươi ngon. Đừng ngại thử để có thêm một trải nghiệm ở xứ người!

Sẵn sàng nói "Không"

Những người lần đầu đi nước ngoài hoặc lần đầu đến với một quốc gia mới thường có xu hướng muốn khám phá mọi thứ. Dĩ nhiên điều này là tốt, bởi bạn muốn khám phá thì mới đi. Tuy nhiên cần biết kiểm soát ham thích của bản thân để tránh bị mất tiền không đáng, thậm chí là mất tiền oan uổng.

Ở một số quốc gia có tồn tại đội ngũ gạt tiền du khách chuyên nghiệp. Họ lợi dụng sự cả tin để tác nghiệp. Ban đầu những người này rất tốt tính, giúp bạn đủ điều. Nhưng sau đó họ lại giới thiệu bạn mua một thứ gì đó để trả ơn. Hãy bản lĩnh để biết mình cần gì.

Ngoài ra, cũng cần suy tính kỹ lưỡng trước khi chi tiêu, nhất là những thứ hoặc những món na ná nhau thì nên bỏ qua. Chẳng hạn, ở Indonesia có nhiều biến thể của cơm chiên, mì xào. Tuy nhiên bản chất của món ăn không khác gì, chỉ có chăng có thêm đùi gà chiên hay một trứng ốp la. Thay vào đó, bạn nên dùng các món khác như gado-gado hay mì bakso.