Bắt kẻ giết 6 người từng gây chấn động Quảng Ngãi, kết thúc 43 năm lẩn trốn

Sáng 6/1, Cổng thông tin Công an tỉnh Quảng Ngãi, phát đi thông tin cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác minh truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tên Phan Thanh Việt (71 tuổi, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Việt bị truy nã về hành vi cùng 4 đồng bọn giết 6 người, cướp tài sản từ 43 năm trước.

Trước đó, vào tháng 4/1981, Phan Thanh Việt cùng đồng bọn (4 đối tượng) bàn bạc, lên kế hoạch tìm người muốn vượt biên để đưa đi. Sau khi kết nối được 6 người muốn vượt biên, Việt đã tập kết tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn rồi cùng đồng bọn thực hiện hành vi man rợ giết người, cướp tài sản. Tài sản chiếm đoạt, các đối tượng chia nhau và phần ai nấy trốn.

Lệnh truy nã đối tượng Phan Thanh Việt (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghĩa Bình (thời điểm năm 1981) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt được 3 đối tượng, 2 đối tượng trốn bị truy nã. Toà án đã xét xử, tuyên án 2 đối tượng tử hình; 1 đối tượng chung thân; 1 đối tượng truy nã trốn đã bị Công an truy bắt, đối tượng chống trả quyết liệt nên bị bắn chết. Còn Phan Thanh Việt trốn truy nã đến nay đã 43 năm. Kiên trì xác minh, đối tượng vẫn biệt vô âm tín.

Đối tượng Phan Thanh Việt tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự phối hợp của nhiều đơn vị nghiệp vụ, các trinh sát Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác định được nơi lẩn trốn của bị can Phan Thanh Việt tại ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau và tiến hành bắt giữ.

Ngay sau khi bị bắt, Phan Thanh Việt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.