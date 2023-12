Bắt hai vợ chồng cầm đầu đường dây buôn bán pháo nổ và động vật hoang dã

Ngày 22/12, Công an huyện Nhơn Trạch ( Đồng Nai ) đã tạm giữ 6 đối tượng có hành vi buôn bán pháo nổ và động vật hoang dã để tiếp điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 21/12, tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, KP Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch), Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Hào (24 tuổi, quê tỉnh Nam Định) điều khiển xe ô tô tải biển số 61C-408.54 chở 2 thùng xốp chứa 100 hộp pháo hoa nổ có xuất xứ nước ngoài (mỗi thùng 50 hộp), giao cho đối tượng Trương Quang Hòa (50 tuổi, ngụ xã Bàu Cạn, huyện Long Thành).

Khám xét khẩn cấp nơi ở trên của Hòa, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 39 hộp pháo hoa nổ.

Từ lời khai của các đối tượng, Công an huyện Nhơn Trạch đã tiến hành bắt và khám xét nhà Trương Thị Thanh Thảo (35 tuổi) ngụ tại thị trấn Hiệp Phước thu giữ 13 hộp pháo hoa nổ. Đồng thời, bắt và khám xét khẩn cấp đối tượng Võ Đình Giát (34 tuổi) và Trần Đình Phú (32 tuổi), cùng ngụ huyện Nhơn Trạch đã mua pháo hoa nổ của Thảo về bán lại kiếm lời. Tại đây, cơ quan công an thu giữ thêm 8 hộp pháo hoa nổ.

Số lượng lớn cá thể

Mở rộng điều tra, Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum bắt giữ Trương Giang Nam (40 tuổi) là chồng của Trương Thị Thanh Thảo. Tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Trương Phúc Nam (do Nam làm giám đốc), lực lượng công an phát hiện các cá thể động vật quý hiếm gồm: 9 con tê tê, 23 con voọc, 11 con rùa trong các tủ đông lạnh.

Qua làm việc ban đầu, Nam thừa nhận đã cầm đầu một đường dây vận chuyển pháo lậu và động vật hoang dã từ tỉnh Kon Tum về huyện Nhơn Trạch tiêu thụ.

Tổng cộng lực lượng công an đã thu giữ khoảng 288kg pháo nổ trong đường dây buôn bán pháo trái phép do Nam điều hành. Ngoài ra, công an huyện Nhơn Trạch thu giữ 1 xe ô tô tải; 5 xe mô tô và 6 điện thoại di động.