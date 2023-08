Bắt giữ 2 đối tượng môi giới mua thận 420 triệu, bán 1 tỉ đồng tại Hà Nội

Ngày 22/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội) đã tạm giữ hình sự N.V.C (sinh năm 1980; trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) và N.T.P (sinh năm 1988; trú tại quận An Dương, thành phố Hải Phòng) về hành vi Mua, bán mô hoặc bộ phận cơ thể người.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo điều tra, N.T.P và N.V.C có quen biết nhau và giữ liên lạc sau khi đi khám bệnh tại Bệnh viện Việt Đức.

Đến đầu năm 2023, qua tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook được biết nhiều người có nhu cầu mua bán thận để cấy ghép, nên 02 đối tượng đã bàn bạc, cùng nhau làm môi giới để hưởng tiền chênh lệch.

Hai đối tượng biết anh H (sinh năm 1990; trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) có nhu cầu bán thận nên đã liên hệ với anh H để môi giới việc bán thận.

N.T.P hướng dẫn anh H đến Bệnh viện Việt Đức để kiểm tra sức khỏe. Sau khi kiểm tra đủ điều kiện, các đối tượng trả giá mua 01 quả thận của anh H với giá 420 triệu đồng. Cả hai sẽ nuôi ăn ở và thanh toán các khoản tiền kiểm tra sức khỏe của anh H, khi nào lên bàn cấy ghép thận sẽ chuyển tiền.

Sau đó, N.V.C và N.T.P tìm được người mua thận với giá 01 tỷ đồng. Sau khi tính toán chi phí, N.V.C trả cho anh H 420 triệu đồng, chuyển cho N.T.P số tiền là 275 triệu đồng và hưởng lợi số tiền còn lại.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.