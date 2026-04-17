Bắt gặp chồng thân mật cùng cô gái khác, vợ lao đến đối chất và diễn biến không ngờ ngay tối hôm đó

Mới đây, câu chuyện một phụ nữ đang mang thai ở Malaysia đi đối chất với người chồng ngoại tình và kẻ thứ 3 đã khiến dư luận nước này dậy sóng. Một số người cho rằng thái độ của người vợ có lẽ sẽ khiến cho cô tiếp tục phải chịu thiệt thòi trong tương lai.

Thông tin được tờ Mothership đăng tải cho biết, sự việc xảy ra tại trung tâm thương mại Berjaya Times Square ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Bắt quả tang chồng ngoại tình, thái độ của "tiểu tam" gây kinh ngạc

Video do chính người vợ, tên là Syu ghi lại cho khiến cho thấy cô đang tiến dần đến chỗ của một cặp nam nữ. Hai người ngồi sát nhau một cách thân mật, tay người đàn ông còn ôm túi xách cho cô gái, vừa nhìn đã biết đây là một đôi tình nhân.

Cô Syu bắt gặp chồng mình đang ngồi thân mật với một cô gái khác trong trung tâm thương mại.

Ngay sau khi Syu đến gần, người đàn ông bắt đầu quay ra trong ngỡ ngàng và nhìn thấy vợ mình. Người chồng, tên là Yusri đã lập tức ngồi xa cô gái hơn và sau đó đứng lên, bỏ đi chỗ khác mà không nói một lời nào.

Trong khi đó, cô gái ngồi cùng Yusri, được cho là một sinh viên đại học có biểu hiện tương đối bình thản. Cô ta thậm chí vẫn bình tĩnh để tiếp tục ăn cốc sữa chua đông lạnh Llaollao đang cầm trên tay mặc dù bị người vợ chất vấn.

Người chồng đứng dậy bỏ đi, còn kẻ thứ 3 vẫn tiếp tục ăn cốc sữa chua.

Có thể nghe thấy Syu hỏi cô gái kia rằng cô ta có biết người đàn ông đó là chồng mình không và biết Syu đang mang thai không. “Cô có biết đây là chồng tôi không? Tại sao cô vẫn qua lại với anh ta? Cô có biết tôi đang mang thai và mỗi ngày đều phải chịu đựng nỗi đau này không” Syu hỏi.

Được biết, sau đó người chồng đã quay lại, bảo Syu đừng gây chuyện ầm ĩ nếu không, họ có thể bị báo cảnh sát.

Diễn biến không ngờ lúc tối muộn cùng ngày

Người chồng và kẻ thứ 3 đã rời khỏi trung tâm thương mại nhưng điều gây phẫn nộ nhất là sau đó, bọn họ vẫn gặp nhau tại một nhà hàng, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người vợ. Syu đã một lần nữa tìm được tới nhà hàng này . Trong lúc xô xát, cô ấy đã giật mạnh khăn trùm đầu của cô gái kia trước khi úp ngược một đĩa cơm lên người cô ta, khiến thức ăn vương vãi khắp bàn và dính vào tóc người phụ nữ.

Trong khi đó, người chồng không ngăn cản cô, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. “Tôi đã cảnh báo cô rồi, tôi sẽ khiến cô nổi tiếng trên mạng,” Syu nói trong đoạn video.

Syu giật tóc kẻ thứ 3 khi tiếp tục bắt gặp cặp đôi gặp lại ngay tối hôm đó.

Syd cũng công bố tin nhắn của "tiểu tam" trước đó, rằng ban đầu cô này nói không biết Yusri có vợ nên mới qua lại, từng hứa sẽ không gặp lại người đàn ông này. Tuy nhiên, cô ta đã không giữ lời hứa và có vẻ chẳng quan tâm gì đến việc bị bắt gặp hay không.

Tưởng rằng lần bắt quả tang này sẽ là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của Syu. Tuy nhiên, trong một tuyên bố sau đó, Syu cho biết cô đã quyết định tha thứ cho chồng và tiếp tục cuộc hôn nhân.

Cô ấy viết: “Tôi muốn mọi người biết rằng tôi vẫn chọn anh ấy làm chồng mình, và tôi xem đây là một thử thách khi đang mang thai đứa con đầu lòng.”

Syu nói thêm rằng cô không muốn con mình lớn lên mà không có cha, và cho biết đây chỉ là lần đầu tiên chồng cô phản bội cô và mọi chuyện mới bắt đầu được 1 tuần. Syu cũng cho biết cô đã công khai chuyện này trong lúc quá xúc động, và yêu cầu người dùng mạng xã hội không tiết lộ địa chỉ của cô hoặc làm phiền gia đình chồng cô.

Khi câu chuyện được đăng tải, nó đã gây ra những phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều người hương xót cho người vợ đã đang mang thai không được chồng quan tâm mà còn phải đi đánh ghen. Số khác thì cho rằng chính sự yếu đuối của cô sẽ khiến cô sẽ phải tiếp tục chịu thiệt thòi trong tương lai.

"Thái độ thờ ơ của người chồng cho thấy anh ta chẳng hề quan tâm đến bạn, anh ta là kẻ vô trách nhiệm và cũng không coi bạn ra gì khi vừa bị bắt gặp mà lại tiếp tục hẹn hò tiểu tam ở một nơi khác ngay trong buổi tối ấy", một người viết.

"Anh ta đã phạm sai lầm liên tiếp và bạn vẫn chọn tha thứ cho anh ta, tôi sợ rằng trong tương lai bạn sẽ tiếp tục phải đi đánh ghen nữa", một người đồng tình.