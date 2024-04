Bắt gã đàn ông lừa "chạy án" chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng rồi trốn vào TP.HCM

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ Nguyễn Văn Lưu (SN 1994, trú tại huyện Phong Điền) để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tải sản.

Theo điều tra của cơ quan công an, thủ đoạn lừa đảo của Lưu là tìm hiểu, tạo mối quan hệ với người nhà các bị can đang bị điều tra xử lý về hành vi phạm tội.

Sau đó, gã đàn ông này tiếp cận, đưa ra thông tin có mối quan hệ với các cơ quan chức năng, có thể xin giảm án và chiếm đoạt số tiền 2,5 tỷ đồng của bị hại.

Cán bộ công an đang lấy lời khai của Nguyễn Văn Lưu. (Ảnh: CACC)

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh chóng điều tra truy xét, phân công tổ công tác điều tra, xác minh và Nguyễn Văn Lưu khi hắn đang lẩn trốn tại TP. HCM.

Đây không phải lần đầu tiên Công an Thừa Thiên - Huế bắt giữ kẻ có hành vi lừa "chạy án" để chiếm đoạt tài sản. Trước đó, chiều 3/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Duy Thạnh (SN 1993, trú thôn Thái Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Đào Duy Thạnh biết được người thân của chị Trần Thị M (SN 2000, trú tại phường Phú Thượng, TP Huế) bị cơ quan Công an bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Do không có tiền tiêu xài nên Thạnh đặt vấn đề với chị M là Thạnh có mối quan hệ với Công an, Viện kiểm sát sẽ xin cho người thân chị M ra trại sớm...

Bằng thủ đoạn này, ngày 8/6 Thạnh yêu cầu chị M chuyển tiền cho Thạnh 80 triệu đồng. Ngày 4/7/2023, Thạnh tiếp tục yêu cầu chị M chuyển thêm 30 triệu đồng,.

Tất cả số tiền trên, Thạnh mang đi tiêu xài cá nhân. Sau một thời gian chị M biết mình bị lừa đảo nên trình báo công an. Ngày 31/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế xác minh, làm rõ và thực hiện các thủ tục bắt tạm giam đối với với Thạnh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.