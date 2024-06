Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái lúc rạng sáng khi bố mẹ đi cạo mủ cao su

Ngày 27-6, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước xác nhận đã bắt được Nguyễn An Bình (48 tuổi, ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.

Đối tượng thực hiện lại hành vi đột nhập nhà dân hiếp dâm bé gái 10 tuổi rồi cướp tài sản

Theo cơ quan điều tra, Bình là đối tượng có 8 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ điều tra thể hiện, tối 13-6, Nguyễn An Bình nhờ Trần Anh Kiệt (36 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản) dùng xe máy chở vào khu vực xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến khu vực đầu dốc thuộc ấp 4, xã Minh Tâm, Bình xuống xe một mình đi bộ vào trong ấp.

Lãnh đạo huyện Hớn Quản khen thưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hớn Quản vì thành tích bắt giữ đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản

Đến rạng sáng 14-6, Bình đột nhập vào nhà anh N.M.C. (29 tuổi) để trộm tài sản. Thời điểm này, vợ chồng anh C. đã rời nhà đi cạo mủ cao su, chỉ có em Đ.T.N.V. (10 tuổi) và Đ.M.T. (6 tuổi), ngủ ở phòng khách.

Lúc này, Bình dùng dao khống chế bé V. rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Bình cướp 1 ĐTDĐ cùng 1 xe máy của gia đình anh C. rồi tẩu thoát.

Đối tượng mang tài sản cướp được đến địa bàn huyện Lộc Ninh để bán lấy tiền tiêu xài.

Quá trình điều tra, công an xác định Kiệt và Bình liên quan đến vụ việc. Làm việc với công an, Kiệt đã khai nhận toàn bộ quá trình được Bình nhờ chở đến địa bàn xã Minh Tâm.

Ngày 27-6, lực lượng công an phát hiện Bình đang lẩn trốn trên địa bàn phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành nên bao vây bắt gọn. Bình sau đó được giải đến thực nghiệm lại hiện trường phục vụ quá trình điều tra.

Trong ngày 27-6, Huyện ủy huyện Hớn Quản đã khen thưởng đột xuất cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hớn Quản trong công tác đấu tranh triệt phá vụ án.