Bắt đối tượng Bùi Công Chính

Ngày 21/8 Công an Thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Tây Hồ vừa bắt giữ một đối tượng trốn truy nã khi đang lang thang ở phường Nhật Tân.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, chào Ngày Quốc khánh 02/9 và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Công an phường Nhật Tân, quận Tây Hồ đã bắt giữ đối tượng Bùi Công Chính (SN 2001, HKTT tại: thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình) đang bị truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng truy nã Bùi Công Chính - Ảnh: CA Hà Nội

Cụ thể, vào hồi 04h ngày 18/8/2024, tại khu vực vườn hoa Trịnh Công Sơn, Tổ công tác của Công an phường Nhật Tân, làm nhiệm vụ tuần tra đêm trên địa bàn, đã phát hiện 01 nam thanh niên đang đi bộ, có nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và đưa người này về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, qua xác minh, Công an phường Nhật Tân đã làm rõ nam thanh niên này là Bùi Công Chính, hiện đang bị Công an quận Tây Hồ truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.