Bắt đôi nam nữ tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy ở phòng trọ

Ngày 2/1, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa truy xét, bắt giữ nhanh 2 đối tượng Đỗ Minh Phát (SN 1996, thường trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ) và Triệu Thị Múi (SN 1988, trú huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk) về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đỗ Minh Phát và Triệu Thị Múi (Ảnh: C.A)

Trước đó, chiều 27/12/2023, qua công tác nắm tình hình, Tổ công tác Công an TP Tam Kỳ kiểm tra phòng trọ trên đường Trần Nguyên Hãn, phường An Mỹ, do Múi thuê ở và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đỗ Minh Phát, Triệu Thị Múi. Tang vật thu giữ gồm 5,48g ma túy loại Methamphetamine và bộ dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy đá.

Cách đây 2 năm, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) bắt giữ 2 thanh niên để điều tra, xử lý về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Cụ thể, đêm 19/9/2021, Công an quận Liên Chiểu bất ngờ ập vào một nhà trọ trên đường Trần Đình Tri (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang sử dụng ma túy, thu giữa nhiều tang vật.

Qua test nhanh, cả 4 đều dương tính với ma túy dạng hàng khay Ketamine.

Những người bị bắt quả tang gồm Phan Hữu Trường V., Lê Quang V. (cùng 25 tuổi, trú Hòa An, quận Cẩm Lệ) và 2 cô gái là N.N.K.N. (25 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và N.T.H.V (22 tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).