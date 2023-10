Bắt cóc đòi 2 tỷ đồng tiền chuộc: Nghi phạm nhờ quản lý khách sạn trông bé gái

Ngày 3/10, Công an Đồng Nai thông tin đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An truy bắt thành công nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn (SN 1989, ngụ tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) về hành vi “Bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài”.

Sau khi cắt cóc bé gái, Sơn đã gửi quản lý khách sạn giữ nạn nhân, còn mình ngồi trên xe khách nhắn tin đòi tiền chuộc (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được thông tin có nghi phạm bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Long An đang trên đường bỏ trốn và có khả năng di chuyển qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngay sau đó, Công an Đồng Nai đã triển khai lực lượng, kiểm soát các phương tiện giao thông qua địa bàn nghi vấn có nghi phạm lẩn trốn.

Đến 21h20 ngày 2/10, tại KM57, quốc lộ 20 đoạn đi qua thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thanh Sơn khi đang lẩn trốn trên xe khách Phương Trang di chuyển theo hướng Đồng Nai - Lâm Đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Sơn khai nhận đang nhờ quản lý khách sạn Song Hoa (có địa chỉ tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM) trông giữ cháu bé.

Ngay lập tức Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An giải cứu cháu bé an toàn và bàn giao cho gia đình.

Như VTC News đưa tin, khoảng 15h ngày 2/10, tại trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát (phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An), bé gái L.M.C (3 tuổi, ngụ ở phường 2, TP Tân An) bị một người đàn ông đón về rồi chở đi luôn.

Sau khi đón bé gái, nghi phạm đã đưa lên ô tô chạy về ấp 6 (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Đến 16h, nghi phạm chở bé về hướng TP.HCM. Sau đó liên tục sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha, mẹ cháu bé yêu cầu chuyển nhanh tiền chuộc 2 tỷ đồng.