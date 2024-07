Bắt chỉ huy trưởng công trình nơi 3 công nhân chết trong hầm thuỷ điện

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Duẩn (38 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động" xảy ra tại công trường thi công hầm thủy điện Nậm Cuổi 1, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn.

Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lai Châu phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thi hành các quyết định tố tụng kể trên.

Bị can Lê Văn Duẩn. (Ảnh: CACC)

Lê Văn Duẩn (tạm trú tại Công trường Thủy điện Nậm Cuổi 1) được Giám đốc Công ty TNHH T&Đ 86 bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng thi công công trình hầm dẫn nước của thủy điện Nậm Cuổi 1 từ tháng 2/2023.

Quá trình thi công, Duẩn để xảy ra nhiều sai phạm trong việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn lao động, hậu quả là 3 công nhân bị ngạt khí tử vong vào ngày 11/7.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Lê Văn Duẩn cũng như vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Khoảng 3h50 ngày 11/7, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo về việc xảy ra sự cố trong quá trình thi công hầm đập chính Thủy điện Nậm Cuổi 1, do Công ty cổ phần Nậm Cuổi 1 làm chủ đầu tư, Công ty TNHH T&Đ86 là đơn vị thi công, thuộc địa bàn xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn.

Thời điểm này, trong hầm có 3 công nhân thi công đang bị mắc kẹt, đó là Vừ T. S. (41 tuổi), Thào A.T. (38 tuổi), Phùng L. U. (31 tuổi). Họ đều tử vong.

Đến 12h45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã chuyển thi thể 3 nạn nhân về Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn để khám nghiệm, sau đó bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.