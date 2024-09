Bật chế độ “The Mark”, khám phá những khoảnh khắc độc bản cùng Autograph Collection khắp thế giới

Với hơn 320 khách sạn độc lập tọa lạc tại những điểm đến đáng mơ ước nhất trên gần 50 quốc gia, Autograph Collection Hotels luôn ủng hộ sự nguyên bản, đề cao tính cá nhân của mỗi khách sạn. Lấy cảm hứng từ chính thương hiệu độc đáo với dấu ấn riêng là kiến trúc, là con người, là thiết kế, hay là nghệ thuật sắp đặt trang trí nổi bật tại không gian khách sạn, mỗi một khách sạn mang thương hiệu Autograph Collection đều là một độc bản mang dấu ấn "The Mark". Các khách sạn cũng tôn vinh các quan điểm riêng biệt, chú trọng sử dụng các sản phẩm độc đáo, mang tính thủ công cao trong thiết kế và dịch vụ.

Với triết lý không có hai phiên bản khách sạn thuộc Autograph Collection giống hệt nhau trên toàn thế giới, mỗi khách sạn mang thương hiệu này đều là sản phẩm của niềm đam mê, lấy cảm hứng từ tầm nhìn, tâm hồn và câu chuyện rõ ràng, hứa hẹn mang đến những "Dấu ấn" – "The Mark" hoàn toàn độc bản được tạo nên từ niềm đam mê và kỹ năng chuyên môn.

Vị thế độc tôn với tầm nhìn mang dấn ấn "Gallery in the sky" của khách sạn "độc bản" Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection tại TP. Hồ Chí Minh

Ông John Toomey, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị, Marriott International, Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương không bao gồm Trung Quốc cho biết: "Tập trung vào việc cung cấp cho khách những trải nghiệm phong phú, các khách sạn Autograph Collection để lại dấu ấn lâu dài cho khách lưu trú và trở thành một xu hướng du lịch có sự tăng vọt về mức độ phổ biến với du khách ngày nay. Không chỉ thông qua Tuần lễ The Mark mà trải nghiệm dấu ấn được giới thiệu mỗi ngày, chúng tôi hướng đến mục tiêu kết nối với khách hàng theo những cách tiếp cận mới mẻ, có ý nghĩa, đồng thời, khơi dậy cuộc trò chuyện và sự phấn khích để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhóm du khách lựa chọn trải nghiệm".

Cùng điểm danh những khách sạn có những dấu ấn "The Mark" để cùng xem, nghe và trải nghiệm câu chuyện của từng khách sạn với những "Khoảnh khắc đặc biệt" từ ngày 23 đến 29 tháng 9 năm 2024 nào:

Góc nhìn từ Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection ra thành phố, được lựa chọn bởi Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ

Tọa lạc tại tòa tháp cao nhất Việt Nam, Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection mang đến trải nghiệm thư giãn giữa lưng chừng mây, với tầm nhìn "Gallery in the Sky" sở hữu những góc nhìn độc đáo, đi kèm câu chuyện sâu sắc do các chuyên gia bản địa nổi tiếng như kiến trúc sư, giám đốc sáng tạo và phóng viên ảnh trải nghiệm và ghi lại. Du khách có thể khám phá những góc nhìn này và hiểu thêm về các câu chuyện thông qua mã QR được đặt tại mỗi điểm ngắm cảnh, chụp ảnh và tham gia các tour tham quan các góc nhìn đặc biệt hàng ngày với những câu chuyện riêng và nhận lại những tấm bưu thiếp độc đáo.

Mê mẩn âm nhạc tại mesm Tokyo, Autograph Collection

Toạ lạc gần Ginza sầm uất nhất Tokyo, mesm Tokyo quyến rũ du khách bằng những chiếc đàn piano kỹ thuật số với những giai điệu nguyên bản, tạo nên những nốt nhạc đầy dấu ấn cho một kỳ nghỉ mê hoặc. Du khách có thể tự tay dạo những phím đàn trên cây dương cầm cổ điển đặt ở sảnh đợi, chia sẻ trải nghiệm chơi piano của mình trên các kênh truyền thông xã hội để nhận được quà tặng là những thức uống miễn phí cùng cơ hội thưởng thức buổi biểu diễn piano trực tuyến của một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp.

Thể hiện bản thân qua các bản in Risograph tại RYSE, Autograph Collection

Mang đậm dấu ấn của những tâm hồn nghệ sĩ, RYSE tọa lạc giữa lòng khu phố sôi động Hongdae, Seoul, sẽ dành tặng phiên bản đặc biệt của những bức tranh in risograph, đại diện cho những chuyển động văn hóa, nghệ thuật của khách sạn và cộng đồng. Những bức tranh này được thiết kế bởi Nhóm Văn hóa RYSE, được đóng dấu với mã số sê-ri độc nhất. Trong Tuần lễ Mark, RYSE sẽ tổ chức các buổi hội thảo hàng ngày và du khách có thể tự tay tạo ra những bản in lịch năm 2025 mang tính cá nhân bằng kỹ thuật risograph, tham gia tái hiện lại nét độc đáo của quy trình in RISO, tạo ra một bản lụa riêng để in lên áo phông.

Tôn vinh những dấu ấn lịch sử văn hóa với Sari Pacific Jakarta, Autograph Collection

Tiêu biểu trong việc bảo lưu những giá trị truyền thống tại Trung tâm Jakarta, Sari Pacific Jakarta, Autograph Collection trưng bày một chiếc máy đánh chữ quý hiếm, được bảo quản lâu đời, mang nhiều dấu ấn lịch sử ngay tại sảnh đón khách. Du khách có thể tham gia cá nhân hóa các thông điệp trên bưu thiếp bằng máy đánh chữ, tạo ra những kỷ vật độc đáo về kỳ nghỉ của mình. Trong Tuần lễ "The Mark", khách sạn sẽ tổ chức các hội thảo nghệ thuật về máy đánh chữ trong khung giờ phục vụ cocktail theo chủ đề; dành tặng du khách là thành viên Marriott Bonvoy Elite những tấm thiệp với thông điệp chào mừng nhằm tôn vinh di sản phong phú của khách sạn và mối liên hệ với lịch sử văn hóa của Jakarta.