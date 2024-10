Bắt cận "2 cây visual" qua camera thường: Mai Phương Thúy xuống tóc lạ lẫm, HIEUTHUHAI đẹp miễn chê

Tối 14/10, sự kiện ra mắt phim tại TP.HCM quy tụ dàn sao đình đám đổ bộ. Gây chú ý trên thảm đỏ chính là màn lộ diện của HIEUTHUHAI và Mai Phương Thúy - 2 cây visual thường thách thức camera thường ở các sự kiện.

"Cam thường check" visual của HIEUTHUHAI và Mai Phương Thúy (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Tại thảm đỏ, HIEUTHUHAI diện "cây đồ" nâu trẻ trung, bên trong mặc sơ mi và đeo cà vạt đỏ làm điểm nhấn. Nam rapper sử dụng bông tai sành điệu, kết hợp kiểu tóc hất ngược ra sau giúp trưng trổ gương mặt điển trai của mình. Dù chụp cận bằng camera thường nhưng khó dìm được nhan sắc của HIEUTHUHAI, thậm chí càng zoom cận thì visual của nam rapper càng thêm phát sáng.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nam rapper luôn ghi điểm vì visual xịn cùng phong cách thời trang ngày càng thăng hạng. Kể cả khi bị đồng nghiệp "dìm hàng" hoặc bị team qua đường bắt gặp thì HIEUTHUHAI vẫn chứng minh phong độ nhan sắc của mình.

Đơn cử như lần bị Cris Phan chụp lén lúc ngủ, HIEUTHUHAI gây chú ý khi vẫn giữ được vẻ điển trai ngời ngời, visual "nét căng". Hay lần đi đá banh cùng bạn bè, trong trang phục thể thao, HIEUTHUHAI khiến hội chị em "đổ đứ đừ" bởi phong độ nhan sắc không phải dạng vừa của mình.

Visual phát sáng không có điểm chê của HIEUTHUHAI ở sự kiện. Camera thường cũng khó dìm được nhan sắc của nam rapper

Visual thách thức mọi tạo hình của nam rapper sinh năm 1999

Gây chú ý không kém ở thảm đỏ là màn đổ bộ của Hoa hậu Việt Nam 2006 - Mai Phương Thúy. Nàng hậu diện chiếc đầm ngắn, ghi điểm với phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch. Trong khoảnh khắc lướt qua camera, Mai Phương Thúy "flex nhẹ" đôi chân thon dài trứ danh. Đây cũng là lần đầu nàng hậu lộ diện ở sự kiện sau khi "xuống tóc". Với chiếc "ngói mới", diện mạo của Mai Phương Thúy trở nên lạ mắt hơn.

Mai Phương Thúy gây chú ý với diện mạo lạ lẫm sau khi cắt tóc ngắn

Hơn chục năm nổi tiếng, đây là lần hiếm hoi Mai Phương Thúy "chia tay" mái tóc dài thướt tha để làm mới hình ảnh bản thân. Bài đăng của cô ngay lập tức nhận được sự quan tâm từ bạn bè và người hâm mộ. Đa số đều để lại bình luận khen ngợi kiểu tóc mới của nàng hậu.

Lý giải nguyên nhân cắt tóc ngắn, Mai Phương Thúy chia sẻ: "Vì sự nghiệp đánh cú thuận cú trái. Mình phải cắt tóc thôi. Bye Bye dung mạo mỹ miều vốn chỉ hạp tóc dài. Leaning towards a future where my footwork improves day by day… I’m going for a haircut. Short hair doesn’t really vibe with me. I’m forsaking my looks for a dose of strong adrénalines on court". (Tạm dịch: Hướng tới một tương lai nơi mà từng bước di chuyển của mình sẽ tiến bộ từng ngày... Mình chuẩn bị đi cắt tóc đây. Thực ra tóc ngắn thì không hợp với mình lắm. Đành hy sinh vẻ ngoài để đổi lấy một liều adrenaline mạnh mẽ trên sân vậy - PV).

Hóa ra, mỹ nhân sinh năm 1988 quyết định cắt đi mái tóc dài của mình vì đam mê chơi quần vợt. Mai Phương Thúy cũng chia sẻ rằng cô không hề hợp tóc ngắn nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh cho đam mê thể thao của mình. Mái tóc ngắn sẽ giúp cô dễ dàng di chuyển và có thể tập trung hơn vào việc cải thiện những kỹ năng trên sân. Điều này cho thấy sự nghiêm túc của Mai Phương Thúy với thể thao.

Quyết tâm cắt tóc ngắn là vậy nhưng nàng hậu có vẻ vẫn sợ mẹ không đồng ý. Ngay dưới bài đăng của mình, cô đã gửi lời nhắn đến mẹ: "Mẹ yêu đừng giận con, con không cắt ngắn đâu chỉ bớt dài thôi ạ mẹ".