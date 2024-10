Nổ bình gas trong phòng trọ, thai phụ nhập viện cấp cứu

Ngày 18/10, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ nổ bình gas làm một thai phụ bị bỏng xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, người dân sinh sống trong hẻm trên đường Tô Ngọc Vân (phường Tam Bình, TP Thủ Đức) nghe tiếng nổ nên chạy đi kiểm tra. Sau đó, mọi người phát hiện chị L.T.H.C. (33 tuổi) bị bỏng nặng, đang kêu cứu trong phòng trọ nên nhanh chóng đưa nạn nhân vào Bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, chị C. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều tra. Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bình gas trong phòng trọ bị nổ.

Một số người dân cho biết, chị C. đang mang bầu 23 tuần, thuê phòng trọ sống cùng với chồng và một con nhỏ. Thời điểm xảy ra vụ việc, người chồng đi làm bốc xếp trong Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, còn người con đã gửi về quê.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.