"Bắt bài" làn da đẹp của hàng loạt nàng thơ làng giải trí

Từ bí quyết của nàng Á hậu "có làn da đẹp nhất"

Nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng, đằm thắm, làn da khỏe khoắn tự nhiên, Phương Nhi đã xuất sắc nhận về danh hiệu Á hậu 2 và giải phụ "Người có làn da đẹp nhất" của cuộc thi Miss World Vietnam 2022. Với cương vị này, Phương Nhi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng mỗi khi xuất hiện.

Có thể thấy rõ nhờ sở hữu làn da xinh xắn, bất kỳ trang phục nào Phương Nhi diện lên cũng biến cô thành nàng công chúa quyến rũ như trong cổ tích. Nhưng điều này đồng thời gây cho cô những áp lực. Lịch trình làm việc dày đặc, thường xuyên di chuyển đến các địa điểm khác nhau khiến làn da nàng Á hậu cũng…"stress" theo. Phương Nhi cho biết: "Sự yêu mến cũng đi kèm những áp lực không tên, trước công chúng Nhi luôn phải xuất hiện thật xinh đẹp và lung linh. Tuy nhiên ở phía sau hậu trường, có những lúc làn da mình bị mệt mỏi, thiếu sức sống, nhất là vùng mắt luôn uể oải khiến Nhi cảm thấy rất lo lắng".

Trên hành trình tìm giải pháp, Phương Nhi chọn cách lắng nghe bản thân và tìm đến những sản phẩm sạch, thanh lành, có độ tương thích tối ưu với làn da. Cũng như bất cứ Gen Z khác, Phương Nhi tích cực hưởng ứng xu hướng sử dụng mỹ phẩm thuần chay vì những ưu điểm vượt trội về sự an toàn và hiệu quả nhanh chóng. Artistry là thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của nàng hậu. Nhờ cơ chế cung cấp các thành phần "Zen" và "Energy" và bảng thành phần gồm tinh chất thiên nhiên an toàn, không chứa dầu khoáng, Paraben, Phthalates… Phương Nhi an tâm chăm sóc da mà không lo các tác dụng phụ.

Artistry Studio là trợ thủ đắc lực giúp Phương Nhi duy trì trạng thái làn da tốt nhất và tự tin tỏa sáng ở bất cứ vị trí nào

Phương Nhi cho biết: "Artistry là thương hiệu mỹ phẩm 'vegan' quen thuộc mà Nhi tin dùng. Đặc biệt, Nhi cực kỳ yêu thích mặt nạ mắt Artistry Studio De-puffer + Brightener Eye Pads, giúp mình cải thiện quầng thâm và bọng mắt hiệu quả rõ rệt chỉ sau 10 phút. Nhi cảm nhận vùng da quanh mắt trở nên dịu mát và sáng hơn trông thấy để mình tự tin xuất hiện trước công chúng và theo đuổi đam mê".

Cho đến sự "tỏa sáng" về nhan sắc của loạt mỹ nhân Việt

Tương tự Phương Nhi, showbiz Việt cũng đang chứng kiến sự "thăng hạng" nhan sắc ngoạn mục của loạt mỹ nhân khác. Trong đó, nổi bật là ngọc nữ Tháng Năm Rực Rỡ Jun Vũ và "Chip chip pink" Juky San với làn da trắng sáng tự nhiên cùng vẻ đẹp tinh khôi.

Quen mặt trong các bộ phim điện ảnh nổi tiếng, Jun Vũ là cái tên không còn xa lạ với khán giả màn ảnh Việt. Ở tuổi 27, người đẹp dần thoát mác "hot girl Hà Thành" với "độ chín muồi" về nhan sắc và diễn xuất, lăn xả hết mình và chịu khó làm xấu trong nhiều vai diễn nổi bật.

Sau mỗi lần "hy sinh" cho nghệ thuật, làn da của cô chịu nhiều tổn thương bởi ánh nắng và khói bụi trường quay. Để luôn giữ hình ảnh xinh đẹp, Jun Vũ dành nhiều thời gian chăm sóc và hồi phục làn da tại spa. Từ khi biết đến Artistry Studio quy trình chăm sóc da của cô nàng tinh gọn hơn hẳn, da dẻ được bảo vệ và hồi phục một cách nhanh chóng giúp Jun Vũ sẵn sàng cho các dự án tiếp theo.

Theo Jun Vũ: "Bộ sản phẩm của Artistry Studio tiện lợi khi sử dụng tại nhà, mà hiệu quả rõ rệt giúp Jun nâng niu và bảo vệ làn da của mình. Những lúc bận rộn với các set quay khuya, da mình trở nên khô ráp, Jun dùng ngay kem dưỡng ẩm Artistry Studio Hydration + Antioxidant Boost Moisturizer với thành phần chứa tinh chất cấp ẩm vượt trội từ hạt chia trắng Nutrilite ™ và bơ hạt mỡ. Rất nhanh làn da của Jun vừa thư giãn, vừa tái tạo năng lượng để ngày mai tỏa sáng rực rỡ. Quy trình chăm sóc da của Artistry Studio được thiết kế khoa học, chuẩn 'studio' giúp Jun làm chủ cuộc sống của mình hơn".

Làn da Jun Vũ bừng sáng và khỏe mạnh hơn từ khi sử dụng Artistry Studio

Tiếp tục một cái tên gây "thương nhớ" khác, giọng ca Thái Bình Juky San ngay khi xuất hiện trong Ca Sĩ Mặt Nạ đã liên tục dẫn dắt và chinh phục khán giả với phong cách biểu diễn, màu sắc âm nhạc trong trẻo đặc trưng. Theo dõi Juky San từ thời điểm cô thi The Voice 2019, khán giả dễ dàng nhận thấy cô nàng 1998 không chỉ "thăng hạng" trong phong cách âm nhạc mà còn luôn giữ vẻ ngoài tươi tắn, tràn đầy năng lượng đúng với tinh thần một Gen Z.

Bản chất công việc của một ca sĩ khiến một ngày của Juky San vô cùng bận rộn, có những hôm làm việc ở phòng thu âm tới 2-3h sáng và ngày hôm sau phải đi diễn, đi show. Vì vậy để mỗi lần xuất hiện đều ngời sức sống, Juky San tin dùng Artistry Studio với công thức ZENERGY giúp cân bằng làn da cực "chill".

"Từ khi biết đến sữa rửa mặt làm sạch tế bào da chết Artistry Studio Cleanser + Exfoliator, quy trình skincare của Juky diễn ra nhanh chóng hơn nhờ sự đa năng của sản phẩm. Mỹ phẩm của Artistry Studio có thành phần chiết xuất tự nhiên lành tính có lợi cho sức khỏe, không bào mòn da nhưng lại vô cùng sạch khiến Juky cảm thấy rất yên tâm. Cảm giác làn da của mình được chiều chuộng, nâng niu rất thích, Juky cảm nhận da khỏe và đẹp hơn từng ngày" - cô nàng hóm hỉnh chia sẻ.

Juky San yêu chiều làn da bằng các sản phẩm đến từ nhà Artistry Studio

Không chỉ "đốn tim" Á hậu Phương Nhi, ca sĩ Juky San, diễn viên Jun Vũ, Artistry Studio còn chinh phục hàng ngàn sao Việt trẻ khác. Được nghiên cứu và phát triển từ nguồn mỹ phẩm thuần chay và sạch sẽ, dễ sử dụng phù hợp cho các bạn trẻ Gen Z năng động và tự tin trong phong cách sống. Artistry Studio giúp giải quyết vấn đề chăm sóc da mặt mụn và tăng cường hàng rào bảo vệ da một cách nhẹ nhàng, an toàn.

Artistry Studio, bộ sản phẩm đa năng cho thế hệ đa nhiệm

Để sở hữu một làn da khỏe, một làn da trẻ là không khó, chỉ cần mọi người biết cách nâng niu làn da đúng cách mà thôi. Bộ sản phẩm Artistry Studio cùng cảm hứng "ZENERGY" chính là bí quyết để bạn có một làn da khỏe mạnh.