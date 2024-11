Bão Toraji gần Philippines mạnh lên nhanh chóng, di chuyển nhanh

Cơ quan quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết khoảng 5 giờ (giờ địa phương) ngày 10-11 gió giật tăng từ 90 km/giờ lên 125 km/giờ. Toraji dự kiến tiếp tục mạnh lên trong ngày 10-11.

Dự kiến đường đi của bão Toraji. Ảnh: PAGASA

Toraji cách Infanta, tỉnh Quezon khoảng 690 km về phía Đông lúc 4 giờ (giờ địa phương). Cơn bão tăng tốc, di chuyển về phía Tây - Tây Bắc với tốc độ tương đối nhanh là 30 km/giờ so với mức 20 km/giờ trước đó.

Theo Rappler, PAGASA dự báo Toraji sẽ đổ bộ vào Isabela hoặc Aurora vào chiều 11-11. Nhưng PAGASA nhấn mạnh mối nguy hiểm vẫn có thể xảy ra ở những khu vực bên ngoài vị trí đổ bộ hoặc vùng dự báo tin cậy, do đó đảo Luzon nói chung phải chuẩn bị ứng phó với cơn bão nhiệt đới này.

PAGASA cho hay Toraji có thể đạt cường độ cực đại trước khi đổ bộ. Bão được dự báo có khoảng thời gian thời gian ngắn suy yếu khi đi qua vùng đất liền Luzon nhưng có thể mạnh lên khi đi vào biển Đông và vẫn là một cơn bão nhiệt đới cường độ mạnh trong suốt phần thời gian còn lại của giai đoạn dự báo.

Những khu vực dự kiến hứng chịu gió giật mạnh là Batanes, đảo Babuyan, Bắc Cagayan, Ilocos Norte trong ngày 10 -11. PAGASA cũng dự báo vùng Bicol sẽ có mưa vừa đến mưa to do bão Toraji, đồng thời cảnh báo lũ lụt và lở đất. Tại bờ biển phía Đông Isabela và phía Bắc Aurora, phía Bắc Camarines Norte, sóng có thể cao tới 4,5 m do ảnh hưởng bão.

Nika là cơn bão nhiệt đới thứ 14 tấn công Philippines trong năm 2024 và là cơn bão thứ hai trong tháng 11, xuất hiện ngay sau cơn bão Yinxing (Marce) vừa đổ bộ Bắc Luzon.

Toraji có thể rời khỏi Khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) vào chiều 12-11.