Bão số 3 giật cấp 17 đã vào vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng và rất nguy hiểm

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp tại Tổng cục Khí tượng thủy văn để nghe công tác dự báo, ứng phó bão số 3 sáng 7-9. Ảnh: Văn Duẩn

Mưa tới 500 mm, đe dọa ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10 giờ ngày 7-9, vị trí tâm bão khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Clip: Văn Duẩn

Lúc 8 giờ sáng nay 7-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp tại Tổng cục Khí tượng thủy văn để nghe công tác dự báo, ứng phó bão số 3. Cuộc họp được kết nối với Trạm khí tượng hải văn Bạch Long Vỹ; Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh; Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và Trung du Bắc Bộ.

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, báo cáo Phó Thủ tướng về những tác động về gió mạnh, mưa lớn và những nguy cơ của bão số 3 đối với các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, báo cáo

Ông Khiêm cho biết hiện tại vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; biển động dữ dội. sóng cao 3-5 m, vùng gần tâm bão đi qua 6-8 m. Vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sóng cao 2-4 m, vùng gần tâm bão 3-5 m.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão (Quảng Ninh, TP Hải Phòng, Thái Bình) cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ từ trưa ngày 7-9 có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11 (thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 7-9).

Khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5m (Thanh Hoá) đến 2 m (Quảng Ninh) vào chiều và đêm 7-9. Ven biển Quảng Ninh -Hải Phòng cần đề phòng nước rút khoảng 0,5 m vào khoảng sáng và trưa 7-9.

Từ ngày 7-9 đến sáng 8-9 ở khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, khu vực đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 100-150 mm.

Nguy cơ ngập lụt diện rộng do nước không kịp thoát, đặc biệt đối với các khu vực độ thị, khu đông dân cư, các khu vực mỏ than lộ thiên, các công trình hầm lò trên khu vực Quảng Ninh. Mưa lớn cũng dẫn đến tình trạng lũ quét, sạt lở đất trên khu vực vùng núi tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa ở mức rất cao.

Theo ông Khiêm, mưa lớn, tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy đặc biệt về lũ quét, sạt lở đất, tập trung tại vùng núi, trung du của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ đêm 6-9 đến 8-9

Yêu cầu các địa phương và người dân không được chủ quan, lơ là để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết công tác dự báo phạm vi, cường độ, diễn biến, hướng đi của bão số 3 đến giờ này là chính xác.

Theo dự báo, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11 (thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 7-9), thời gian nguy hiểm là từ trưa nay cho đến khoảng 17 giờ cùng ngày.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần nâng cao cảnh giác, chủ động công tác ứng phó ở mức cao nhất để đảm bảo an toàn về người và tài sản trong bối cảnh lo ngại hoàn lưu bão rất rộng gây mưa to đến rất to có thể lên đến 500 mm ở khu vực toàn miền Bắc và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An; mưa to và nước biển dâng gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất…

"Cần có thông tin cập nhật về mưa, nước biển dâng nhanh nhất, thường xuyên cung cấp để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó" - Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Phó Thủ tướng trần Hồng Hà cho biết theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ sẽ lập Bộ chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 3 tại TP Hải Phòng. Ngay sau cuộc họp này, Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, đơn vị sẽ đi Hải Phòng để chỉ đạo ứng phó bão số 3.