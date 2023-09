Báo Indonesia sửng sốt trước sức mạnh của đội bóng Việt Nam tại đấu trường châu Á

Tại trận ra quân vòng bảng AFC Cup 2023/24, CLB Hải Phòng đã đánh bại PSM Makassar (Indonesia) với tỉ số 3-0. Đội bóng đất Cảng áp đảo đối thủ về mọi thông số từ tỉ lệ kiểm soát bóng (62,3% so với 37,7%), tỉ lệ chuyền bóng chính xác (88% so với 74,8%) và số pha dứt điểm (15 so với 10).

CLB Hải Phóng có một trận ra quân đầy ấn tượng.

Trang RRI (Indonesia) bày tỏ sự ngạc nhiên trước màn trình diễn của Hải Phòng: “Hải Phòng đã khiến PSM Makassar bất ngờ với lối chơi đầy quyết liệt. Những phương án tấn công đa dạng, biến hóa của Hải Phòng làm các hậu vệ PSM Makassar lúng túng và hậu quả là pha phản lưới dẫn tới bàn mở tỉ số.

Trong bàn thắng thứ hai, Lương Hoàng Nam được thoải mái dứt điểm ngay trước khung thành và thủ môn chỉ còn biết đứng nhìn bóng vào lưới. Cuối cùng là quả penalty của Mpande ấn định tỉ số 3-0”.

Hải Phòng tạm thời dẫn đầu bảng H AFC Cup 2023/24 sau lượt trận đầu tiên.

Trong khi đó, trang Kompas chỉ ra sự nguyên nhân của sự chênh lệch giữa 2 đội: “PSM Makassar dự giải với tư cách ĐKVĐ Indonesia còn Hải Phòng là á quân giải VĐQG Việt Nam. Tuy nhiên, điều này không mang tới lợi thế nào dành cho PSM Makassar.

Có một sự chênh lệch về trình độ giữa giải VĐQG Việt Nam và Indonesia. Trên thực tế trong trận đấu này, đoàn quân của HLV Tavares không thể được coi là “cửa trên” so với Hải Phòng”.

Kompas cũng trích lại chia sẻ từ HLV Tavares của PSM Makassar: “Bạn biết đấy, bóng đá Việt Nam có thứ hạng cao trong khu vực Đông Nam Á trong khi Indonesia chỉ xếp thứ năm. Các cầu thủ Việt Nam có cá tính, tốc độ, sự quyết liệt và nhập cuộc như những chiến binh”.

Xét về mặt kinh nghiệm tại đấu trường châu Á, PSM Makassar vượt trội hơn hẳn so với Hải Phòng. Đại diện Indonesia trước đây đã có 3 lần dự AFC Champions League và AFC Cup. Họ cũng từng đánh bại một số tên tuổi từ V.League như SLNA, HAGL hay Bình Dương. Còn với Hải Phòng, đây mới là mùa giải thứ hai đội bóng đất cảng được dự giải châu Á.

Nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã giành trọn 3 điểm một cách thuyết phục. Với vị trí đầu bảng H sau lượt trận đầu tiên, Hải Phòng đang tràn trề hi vọng giành vé lọt vào vòng knock-out của AFC Cup 2023/24.