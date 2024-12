Báo Hàn Quốc ngỡ ngàng: “Hóa ra, ở Việt Nam cũng có Son, đó là Son Heung-min của Việt Nam!”

“Có Son ở Việt Nam nữa! HLV Kim Sang-sik cũng hài lòng với việc ngôi sao nhập tịch ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo vào lưới Myanmar” - hãng truyền thông Chosun vừa đăng bài viết nói về Nguyễn Xuân Son của đội tuyển Việt Nam.

Khi nói về chiến thắng 5-0 của tuyển Việt Nam trước Myanmar, cây bút Seo Jeong-hwan cho rằng Nguyễn Xuân Son chính là linh hồn trên hàng công của “Những chiến binh sao Vàng”. Tác giả người Hàn Quốc muốn ví ngôi sao nhập tịch của Việt Nam với Son Heung-min:

“Ồ, hóa ra ở Việt Nam cũng có Son!

Tuyển Việt Nam vừa đánh bại Myanmar tới 5-0 ở lượt cuối vòng bảng AFF Cup. Cầu thủ đã thống trị trận đấu này chính là Nguyễn Xuân Son, ngôi sao nhập tịch có gốc Brazil.

Son đã kiến tạo bàn thắng đầu tiên của Vĩ Hào ở phút thứ 3 của hiệp hai. Chỉ 7 phút sau đó, Son đã tự mình lập công. Son còn ghi bàn thứ tư cho đội nhà ở thời điểm cuối trận, sau đó còn kiến tạo thêm một bàn giúp tuyển Việt Nam thắng 5-0.

Quả thực, đó là một màn trình diễn tuyệt vời. Son Heung-min của Việt Nam là người trực tiếp tham gia vào 4 trong 5 bàn thắng đó”.

Báo Hàn Quốc ngỡ ngàng với Nguyễn Xuân Son.

Không chỉ truyền thông Hàn Quốc, báo giới Trung Quốc cũng ngỡ ngàng với màn ra mắt của Nguyễn Xuân Son. Trang 163 đăng bài viết có tiêu đề: “Ngôi sao nhập tịch Việt Nam lên bìa FIFA, tuyển Trung Quốc sẽ gặp đối thủ mạnh”.

Trang 163 bình luận: “Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) đã tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng, 2 kiến tạo, trở thành linh hồn trên hàng công của tuyển Việt Nam trong chiến thắng 5-0 trước Myanmar.

Với phong độ cực kỳ ấn tượng, Nguyễn Xuân Son sẽ trở thành chủ lực tuyệt đối trên hàng công tuyển Việt Nam. Ngay cả trang của FIFA cũng ca ngợi Nguyễn Xuân Son trên trang chính thức của mình. Nên nhớ, những ngôi sao nhập tịch Trung Quốc như Exon, Lou Guofu và những những người khác chưa bao giờ nhận được vinh dự đó…

Trong tương lai, chắc chắn Nguyễn Xuân Son sẽ là tiền đạo số 1 của tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang-sik cũng rất tin tưởng các cầu thủ nhập tịch. Các HLV Hàn Quốc cũng không bị áp lực gì khi sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Nguyễn Xuân Son cũng rất may mắn khi anh đang được người hâm mộ Việt Nam yêu mến. Đồng thời, Xuân Son cũng có lợi thế so với một số tiền đạo nội địa, do anh sinh năm 1997, có lợi thế tuổi tác.

Báo giới Trung Quốc cũng ấn tượng mạnh với Nguyễn Xuân Son.

Ở vòng loại World Cup 2022, tuyển Trung Quốc ban đầu cũng có nhiều cầu thủ nhập tịch như Exon, Li Ke, Hou Yongyong, Fernando, Luo Guofu, Alan… nhưng ban huấn luyện không thích sử dụng nhóm cầu thủ này. Điều này cũng khiến tuyển Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ rất khác ở tuyển Việt Nam…”.

Hiện Nguyễn Xuân Son, Quang Hải và Tiến Linh đang là những ngôi sao dẫn đầu danh sách ghi bàn của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024 với cùng 2 pha lập công. Tuy nhiên, Xuân Son mới chỉ đá 1 trận và số pha kiến tạo của anh cũng đang nhiều hơn so với 2 đồng đội.