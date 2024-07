Báo châu Âu tiết lộ uẩn khúc phía sau scandal "bẻ còi" khó tin bậc nhất lịch sử Olympic

Phút 90+15 của trận đấu vòng bảng môn bóng đá nam, Olympic Maroc dẫn trước Olympic Argentina 2-1. Sau một loạt nỗ lực dứt điểm, các cầu thủ Argentina đưa được bóng vào lưới. Bảng điện tử thông báo tỉ số 2-2 và Olympic Argentina ăn mừng trong sự giận dữ của CĐV Maroc.



Khán giả quá khích tràn vào sân. Một vật thể giống như pháo sáng thậm chí đã bị ném về phía khu kỹ thuật của Olympic Argentina. Trọng tài yêu cầu 2 đội rời khỏi sân. Hàng loạt trang báo lớn trên thế giới ghi nhận tỉ số 2-2 cho trận đấu. Ngay cả trang chủ FIFA và Olympic cũng xác nhận kết quả 2-2. Nhưng thông báo ít phút sau đã chỉ rõ: Trận đấu chưa kết thúc!

Các cầu thủ Argentina ăn mừng hụt và trở lại sân để đón nhận trận thua 1-2.

Gần 2 tiếng sau khi rời sân, cầu thủ 2 bên trở lại thi đấu nốt 3 phút cuối trận. Lúc này, các khán đài đã không còn bóng dáng CĐV nào. Olympic Argentina đón nhận tin dữ khi bàn gỡ hòa 2-2 của họ không được công nhận. VAR xác định đã có lỗi việt vị. Khoảng thời gian quá ít ỏi còn lại không đủ để Argentina ghi bàn và đành chấp nhận kết quả thua 1-2.

Vụ việc gây phẫn nộ cho cả 2 đội Argentina và Maroc. Olympic Argentina chỉ trích trọng tài chậm chạp và bày tỏ sự không hài lòng khi BTC để CĐV tràn vào sân khiến trận đấu gián đoạn tới 7 lần. Còn phía Maroc cho rằng trọng tài cố tình kéo dài thời gian bù giờ để tạo cơ hội cho Argentina gỡ hòa.

CĐV quá khích tràn vào sân.

Nhiều chai lọ bị ném về phía cầu thủ Argentina.

Theo tiết lộ từ tờ AS (Tây Ban Nha), hóa ra ngay cả các trọng tài cũng rơi vào thế bị động ở thời điểm Olympic Argentina tưởng như có bàn gỡ hòa 2-2. AS cho biết FIFA hỗ trợ môn bóng đá nam Olympic nhưng chỉ chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn. Còn khâu tổ chức và an ninh do chủ nhà Pháp đảm nhận.

Vào thời điểm một số CĐV lao xuống sân và có dấu hiệu mất kiểm soát, nhà chức trách Pháp đã lập tức cho sơ tán khẩn cấp khán giả khỏi SVĐ. AS nhận định: "Thông thường, các giải đấu sẽ dùng nhiều biện pháp để xoa dịu bầu không khí giúp trận đấu có thể kết thúc trọn vẹn thay vì phương án sơ tán khán giả. Nhưng ở Olympic, họ đã quyết định sơ tán".

Lực lượng an ninh trên sân đã phần nào lúng túng khi các CĐV quá khích liên tục lao vào sân.

Các trọng tài làm đúng quy định khi cho 2 đội đá nốt 3 phút cuối. Nhưng theo AS chính quyết định sơ tán khán giả tương đối bất ngờ từ nhà chức trách đã khiến mọi việc trở nên hỗn loạn và khiến 2 đội phải chờ tới gần 2 tiếng đồng hồ cho 3 phút còn lại.

Hiện tại, LĐBĐ Argentina đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA. Trong khi đó, BTC Olympic tuyên bố sẽ điều tra kỹ nguyên nhân để tránh tái diễn tình trạng tương tự.