Báo Ấn Độ ví "thời gian như dừng lại" trước vẻ đẹp của phố cổ Hội An (Việt Nam)

Theo bài viết, di sản kiến trúc ở phố cổ Hội An được bảo tồn tốt, phản ánh lịch sử phong phú của những ngày đã qua khi nơi đây từng là một cảng thương mại thịnh vượng.

Những chiếc thuyền thắp đèn lồng du ngoạn ở Hội An, một trong những điểm đến nổi tiếng nhất ở Việt Nam và là nơi sẵn sàng chào đón đông đảo du khách quay trở lại. Ảnh: Shutterstock

"Rất nhiều dấu ấn văn hóa gắn liền theo năm tháng xa xưa ở phố cổ Hội An mang đến cho du khách những câu chuyện hấp dẫn về những ngôi nhà kinh doanh thịnh vượng hay những tòa nhà mang tính biểu tượng, đặc biệt là những chiếc đèn lồng thắp sáng lung linh vào buổi tối và hơn thế nữa", tác giả bài viết Precious Rongmei cho biết.

Từ những con phố nhỏ hẹp cũ đến những khu chợ đêm sầm uất, phố cổ Hội An là sự kết hợp tuyệt đẹp giữa lịch sử, văn hóa và vẻ đẹp tự nhiên cho đến ngày nay.

Dưới đây là những gợi ý của tác giả trong hành trình khám phá phố cổ Hội An:

Phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An mang lại nhiều cảm nhận đặc biệt cho du khách. Ảnh: Unsplash.

Phố cổ Hội An, Di sản Thế giới đã được UNESCO công nhận, là điểm đến thu hút số lượng lớn du khách quốc tế. Kiến trúc các tòa nhà được bảo tồn tốt và những con phố nhỏ gần giống như một bối cảnh của những bộ phim lãng mạn.

Trải nghiệm buổi tối ở phố cổ Hội An cũng rất đặc biệt. Vào ban đêm, khi đèn lồng giữa các tòa nhà rực sáng chính là lúc phố cổ trở nên quyến rũ nhất. Điểm giữa của cây cầu Nhật Bản luôn là một nơi sôi động để mọi người dừng lại để chụp ảnh.

Chùa Cầu

Chùa Cầu không chỉ là biểu tượng của Hội An mà còn là một địa danh lịch sử. Chùa được xây dựng ngay trên cây cầu vào khoảng thế kỷ 17, nhằm mục đích phục vụ việc buôn bán và đi lại trong thời điểm đó. Chùa Cầu vẫn giữ được vẻ đẹp thẩm mỹ đến ngày nay.

Hội quán

Hội An có tới 5 hội quán được trang trí công phu, trong đó hội quán Phúc Kiến là nổi tiếng nhất.

Đô thị cổ Hội An trước đây là một thương cảng lớn, trên bến dưới thuyền, là nơi sinh sống và làm ăn của các nhiều người gốc Hoa. Trong thời gian này, người Hoa đã xây dựng các hội quán để làm nơi sinh hoạt tâm linh chung của cộng đồng.

Cho đến nay, những công trình kiến trúc này vẫn còn mang đậm dấu ấn thời gian, góp phần làm nên nét đặc trưng của Hội An trong lòng khách thập phương.

Nhà cổ Tấn Ký

Ngôi nhà cổ có từ lâu đời là một ví dụ điển hình về kiến trúc truyền thống của Hội An. Đây là một trong những ngôi nhà cổ nhất ở Hội An. Du khách có thể khám phá các căn phòng và sân trong được bảo tồn tốt khi đến đây.

Chợ đêm Hội An

Khu chợ này trở nên sống động vào buổi tối với nhiều quầy bán thức ăn đường phố, hàng thủ công địa phương và các buổi biểu diễn truyền thống. Đây là một nơi tuyệt vời để trải nghiệm văn hóa và ẩm thực địa phương.

Làng lụa Hội An

Nếu quan tâm đến sản xuất lụa truyền thống của Việt Nam thì không thể bỏ qua Làng lụa Hội An. Đến với làng lụa, bạn sẽ được ngắm nhìn các sản phẩm được làm hoàn thiện, những tấm tơ lụa kỳ công, tận cảnh chứng kiến quy trình nuôi tơ, dệt lụa… theo công thức của người Chăm xưa.

Chợ trung tâm Hội An

Hình ảnh tại chợ Hội An. Ảnh: Offpathtravels

Khu chợ nhộn nhịp này mang đến cái nhìn thoáng qua về cuộc sống hàng ngày ở Hội An. Du khách có thể tìm thấy các sản phẩm tươi sống, hải sản, gia vị và nhiều sản phẩm địa phương. Đó là một nơi tuyệt vời để thử món ăn đường phố Việt Nam đích thực.

Tour đi xe đạp và thuyền

Khám phá vùng nông thôn xinh đẹp và những hòn đảo lân cận của Hội An bằng cách tham gia các chuyến đi xe đạp hoặc đi thuyền dọc Sông Thu Bồn. Những chuyến tham quan này mang đến cơ hội nhìn thấy cuộc sống địa phương của người dân ở khu vực.

Thánh địa Mỹ Sơn

Mặc dù không nằm ở Hội An nhưng Thánh địa Mỹ Sơn là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận nằm cách phố cổ khoảng 40 km. Thánh địa Mỹ Sơn là di sản lịch sử nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam với quần thể kiến trúc Chăm Pa vô cùng độc đáo.

Bãi biển Hội An

Hội An có một số bãi biển đẹp, bao gồm Bãi biển An Bàng và Bãi biển Cửa Đại, nơi du khách có thể thư giãn, bơi lội hoặc chơi các môn thể thao dưới nước. Hội An luôn được biết đến là một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách nhất tại khu vực miền Trung với thiên nhiên thơ mộng, những khu phố trầm mặc với sự cổ kính và yên bình.