Bảng giá xe Honda Vision 2026 mới nhất tháng 8/2026

Bước vào giữa tháng 8/2026, thị trường xe máy Việt Nam chứng kiến một tín hiệu cực kỳ tích cực khi giá bán thực tế của dòng xe tay ga quốc dân Honda Vision tại các đại lý bất ngờ giảm mạnh.

Hiện tại, Honda Vision 2026 đang được phân phối chính hãng với bốn phiên bản đa dạng bao gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao. Nhằm thu hút tối đa lượng khách hàng trong giai đoạn này, hàng loạt đại lý đã chủ động điều chỉnh giảm giá bán, đưa mức giá thực tế về rất sát với mức đề xuất của hãng. Đáng chú ý nhất, phiên bản Tiêu chuẩn màu Trắng đen hiện chỉ còn khoảng 31.000.000 đồng, tức là thấp hơn cả giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT.

Honda Vision 2026

Các phiên bản Cao cấp và Đặc biệt cũng ghi nhận mức giá vô cùng hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận. Dưới đây là chi tiết giá bán các phiên bản Honda Vision 2026 tại đại lý trong tháng 8/2026:

Phiên bản Màu sắc Giá đề xuất (8% GTGT) Giá đại lý thực tế Thể thao Đen, Xám đen 36.808.363 VNĐ 38.000.000 VNĐ Đặc biệt Nâu đen 34.550.182 VNĐ 36.000.000 VNĐ Cao cấp Đỏ đen, Xanh đen 33.175.637 VNĐ 34.000.000 VNĐ Tiêu chuẩn Trắng đen 31.506.545 VNĐ 31.000.000 VNĐ

Lưu ý: Bảng giá xe máy chỉ mang tính chất tham khảo. Mức giá thực tế có thể chênh lệch nhẹ tùy thuộc vào thời điểm, từng khu vực và chính sách riêng của từng đại lý phân phối.

Không chỉ thu hút bởi mức giá siêu tốt, Honda Vision 2026 còn chinh phục người dùng bằng ngoại hình được trau chuốt tỉ mỉ, kế thừa khéo léo nhiều đường nét tinh tế từ đàn anh SH cao cấp. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn trước cùng hệ thống đèn LED trang trí mang hiệu ứng ba chiều sắc sảo và hiện đại. Điểm nhấn tiếp tục xuất hiện ở phần thân xe với logo 3D cách điệu tinh tế, tôn lên dáng vẻ năng động và trẻ trung cho tổng thể chiếc xe.

Để nâng cao trải nghiệm thị giác và tính thực dụng, Honda đã trang bị mặt đồng hồ kết hợp hài hòa giữa màn hình LCD và công nghệ analog truyền thống, giúp người lái dễ dàng quan sát mọi thông số một cách trực quan nhất. Riêng phiên bản Thể thao đặc biệt gây ấn tượng với bánh trước kích thước lớn 16 inch cùng vành đúc lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu, không chỉ tạo dáng vẻ bề thế mà còn mang lại tư thế lái vô cùng thoải mái và tôn dáng người sử dụng.

Sức hút toàn diện của Honda Vision 2026 còn đến từ sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ gia công khung sườn tiên tiến và loạt tiện ích thông minh hàng đầu. Xe sử dụng bộ khung dập hàn la-de thông minh eSAF thế hệ mới do chính Honda phát triển. Công nghệ này giúp tối ưu hóa trọng lượng xe trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đảm bảo độ cứng cáp và khả năng chịu lực bền bỉ vượt trội trong suốt quá trình sử dụng dài hạn.

Về mặt tiện ích trải nghiệm, mẫu xe tay ga này được tích hợp hệ thống khóa thông minh Smart Key an toàn, cốp chứa đồ dung tích lớn dưới yên cùng hộc đựng đồ phía trước cực kỳ tiện lợi với nắp đậy tích hợp cổng sạc Type-C hiện đại. Ngoài ra, tính năng đèn chiếu sáng phía trước luôn sáng cũng được trang bị tiêu chuẩn, giúp tăng khả năng nhận diện khi lưu thông trên đường phố đông đúc và mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người lái trong mọi điều kiện di chuyển.