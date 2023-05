Bạn trẻ đi tìm hương vị quê hương giữa lòng Hà Nội

Trong xã hội ngày càng hiện đại, tưởng chừng những món ăn dân dã, mang hương vị quê hương , truyền thống đã bị lãng quên. Thế nhưng, các món ăn "hương đồng gió nội" thân thuộc hiện lại được nhiều bạn trẻ yêu thích như một cách tìm về hương vị quê hương, không khí ấm áp gia đình trong những mâm cơm dân dã, quen thuộc và ấm cúng.

Không gian thân thuộc, gần gũi như ở nhà

Là sinh viên năm 3 đang theo học tại Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG Hà Nội và là một nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội , chị Phan Tuyến chia sẻ rất thích những tiệm ăn mang phong cách hoài cổ, gần gũi. “Thật ra mình chỉ là sinh viên thôi, vốn dĩ có thể ăn cơm ở quán ăn bình dân, đóng hộp mang về với giá chỉ 25k rất tiết kiệm. Thế nhưng thi thoảng mình lại muốn đến những tiệm ăn có không gian giản dị, ấm cúng vì rất giống mâm cơm của mẹ mình nấu. Vậy nên dù có đắt hơn mình cũng thấy xứng đáng”, Tuyến chia sẻ.

Theo cảm nhận của chị Tuyến, không khí của những tiệm cơm được bài trí theo phong cách đồng quê rất ấm áp, nhẹ nhàng. Từ cái bát, đôi đũa đến ánh đèn là cảm hứng cho chị sáng tạo. Cộng với những bài hát mang âm hưởng thời xa xưa cũng tạo cho người ăn cảm thấy được nghỉ ngơi, thư giãn như ở nhà.

Hương vị món ăn đậm đà truyền thống

Một trong những yếu tố cốt lõi giúp những tiệm ăn mang phong cách xưa được các bạn trẻ yêu thích trải nghiệm đó chính là hương vị đậm đà của món ăn.

Thu Quyên, nữ sinh năm 4 đang theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Mình rất thích những tiệm ăn kiểu này vì mình thấy những món ăn ở quán được nấu rất cẩn thận, hương vị đậm đà và bày trí hệt như mâm cơm của bà ngoại mình. Có lẽ công thức của quán cũng được nghiên cứu sao cho chuẩn vị truyền thống nhất, mình thấy rất phù hợp và ngon miệng nên thường xuyên quay lại”.

Chữa lành tâm hồn người con xa quê

Từ xưa đến nay, cơm gia đình vẫn luôn là một niềm vui đối với nhiều người, đặc biệt là với những người con đi học, đi làm, sinh sống xa nhà.

Đức Mạnh, sinh viên năm 4 đến từ Nghệ An hiện đang học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ, mỗi khi buồn hay gặp nhiều biến cố, anh thường đến quán cơm mang hương vị gia đình để ăn, cảm giác thân quen giúp cảm xúc của anh được chữa lành. “Ngửi mùi khói than thoang thoảng, mâm cơm được sắp xếp với chất liệu truyền thống cộng thêm tiếng nhạc như đài radio thời xưa khiến mình rất thoải mái, nhẹ nhàng như được an ủi, quên đi những suy nghĩ căng thẳng, tiêu cực”, Mạnh nói.

Đức Mạnh - sinh viên năm 4 đến từ Nghệ An

Ở những quán ăn và không gian công cộng, thông thường các bạn trẻ sẽ lựa chọn quán cafe để gặp mặt, nói chuyện. Thế nhưng anh Mạnh cho biết bản thân đặc biệt thích “hẹn hò” ở tiệm cơm. “Mình cũng rất thích hẹn gặp bạn bè ở tiệm cơm như vậy, nhất là bạn về cùng xa quê giống mình. Chúng mình quây quần chia sẻ cho nhau những câu chuyện, hàn huyên và nói cười cùng nhau”, anh Mạnh nói thêm.

Mâm cơm mang đậm hương vị tình thân để bạn trẻ tìm đến

Bên cạnh đó, những tiệm ăn mang đậm hương vị quê hương này còn thu hút các du khách nước ngoài tìm hiểu và trải nghiệm, từ đó quảng bá thêm nhiều hơn nữa văn hóa ẩm thực của người Việt đến bạn bè quốc tế.