Bạn trai Karina: Tài tử đỗ 5 trường ĐH và được Hyun Bin nâng đỡ, nên duyên "nữ thần AI" nhờ điểm này

Vào ngày 27/2, Dispatch bất ngờ "khui" loạt ảnh hẹn hò của Karina (aespa) và nam diễn viên Lee Jae Wook. Mối tình của cặp đôi chớm nở khi cùng tham dự show diễn Prada thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week vào tháng 1 vừa qua. 1 người trong cuộc cho hay: "2 nghệ sĩ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ phải lòng nhau ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ ở Tuần lễ thời trang quốc tế". Bất chấp lịch trình bận rộn, họ vẫn thường xuyên dành thời gian hẹn hò vào buổi tối ở quanh khu nhà của Lee Jae Wook.

Lúc này, nhiều fan đổ xô đi tìm hiểu profile của Lee Jae Wook. So với Karina, Lee Jae Wook chưa có tầm ảnh hưởng bằng. Nhưng hiện tại, nam diễn viên cũng đã từng bước xây dựng được danh tiếng với loạt phim Hoàn Hồn, Memories of the Alhambra, Extraordinary You...

Cơ duyên bất ngờ đến với diễn xuất

Lee Jae Wook sinh năm 1998 tại Seoul, Hàn Quốc trong 1 gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Dù mẹ rất ít khi khen ngợi Lee Jae Wook nhưng bà luôn thể hiện sự ủng hộ với mọi việc anh làm. Tài tử Hoàn Hồn lớn lên, đi học bình thường như bao bạn bè khác. Anh còn từng hào hứng khoe bản thân đã tự đi làm thêm rất nhiều công việc từ thời cấp 2 để kiếm tiền tiêu vặt. Số tiền này Lee Jae Wook dùng để tự mua sắm quần áo và giày cho mình.

Lee Jae Wook từng là 1 học sinh bình thường trước khi bén duyên với diễn xuất

Trước kỳ tuyển sinh đại học, Lee Jae Wook có cơ hội học môn diễn xuất và đột nhiên cảm thấy muốn theo đuổi nghề diễn viên. "Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thực sự bị 1 điều gì đó thu hút, khiến tôi khao khát theo đuổi" - tài tử Hoàn Hồn bộc bạch về cơ duyên đưa anh đến với nghiệp diễn.

Vì vậy, bạn trai Karina đã dành 1 năm để chăm chỉ tập luyện diễn xuất và thi lại đại học. Không phụ sự nỗ lực, nam diễn viên đã trung tuyển đến 5 trường Đại học. Trong số này, Lee Jae Wook lựa chọn theo học Đại học Nghệ thuật Chung Ang danh tiếng. Đây là ngôi trường từng đào tạo ra nhiều diễn viên danh tiếng như Hyun Bin, Kim Soo Hyun, Kim Bum, Jang Na Ra, Lee Min Ho, Kang Ha Neul, Park Shin Hye, Yoon Eun Hye… Con đường theo đuổi ước mơ làm diễn viên của Lee Jae Wook đã bắt đầu từ đây.

Lee Jae Wook đỗ 5 trường đại học và quyết định chọn Đại học Nghệ thuật Chung Ang

Được Hyun Bin nâng đỡ, thăng tiến vượt bậc trong làng giải trí Hàn Quốc

Khi vừa nhập học đại học, Lee Jae Wook đã tham gia casting cho phim Ký Ức Alhambra. Nam diễn viên trẻ tuổi được các nhà sản xuất lựa chọn, đồng thời công ty VAST Entertainment do Hyun Bin thành lập cũng mời anh gia nhập công ty. Trước những cơ hội lớn đến trong sự nghiệp, Lee Jae Wook đã bảo lưu chương trình học ở Đại học Chung Ang ngay sau kỳ học đầu tiên.

Có thể nói ở thời điểm đầu sự nghiệp, nam diễn viên được Hyun Bin nâng đỡ khá nhiều. Không chỉ gia nhập công ty của Hyun Bin, Lee Jae Wook còn chính thức ra mắt làng giải trí qua phim Ký Ức Alhambra do Hyun Bin - Park Shin Hye đóng chính vào năm 2018. Dù tham gia bộ phim có nhiều sao lớn nhưng không vì thế Lee Jae Wook bị "ngợp". Lee Jae Wook nhanh chóng để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả dù chỉ đóng tuyến nhân vật phụ.

Lee Jae Wook gia nhập công ty của Hyun Bin và có vai diễn đầu tiên...

... trong phim Ký Ức Alhambra của Hyun Bin - Park Shin Hye

Thừa thắng xông lên, bạn trai Karina có vai diễn thứ 2 trong phim Search: WWW. Khác với nhân vật Marco Han ngổ ngáo trong Ký Ức Alhambra, Lee Jae Wook hóa thân vào vai Seol Ji Hwan lịch lãm, ấm áp. Không những vậy, nam diễn viên còn gây sốt với "phản ứng hóa học" cực ngọt ngào với đàn chị Lee Da Hee hơn 13 tuổi. Cặp đôi phụ này thậm chí còn giành được sự chú ý không kém gì cặp chính trong phim.

Lee Jae Wook và đàn chị Lee Da Hee hơn 13 tuổi có "phản ứng hóa học" vô cùng ăn ý

Bước ngoặt sự nghiệp của Lee Jae Wook chính là vai diễn nam phụ phản diện Baek Kyung trong Extraordinary You. Nhờ khả năng diễn xuất xuất sắc, Lee Jae Wook nhận được sự yêu thích không kém gì nam chính Ro Woon.

Trong 1 cuộc phỏng vấn, bạn trai Karina chia sẻ rằng ban đầu anh đến buổi casting để thử vai nam chính Haru. Nhưng sau đó, đạo diễn Extraordinary You cảm thấy Lee Jae Wook hợp hơn với vai nam phụ Baek Kyung nên đã trao vai cho anh. Vai diễn này mang về cho Lee Jae Wook giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại MBC Drama Awards 2019, cùng với đó là đề cử Nam diễn viên mới xuất sắc tại một số Lễ trao giải khác, trong đó có giải Baeksang danh giá.

Vai "crush cục cằn" Baek Kyung của Lee Jae Wook...

... nhận được sự yêu thích chẳng kém nam chính Ro Woon

Đến năm 2022, tên tuổi Lee Jae Wook bùng nổ nhờ vai nam chính Jang Wook trong phim Hoàn Hồn. Cả 2 phần phim Lee Jae Wook tham gia đều tạo thành cơn sốt tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới. Diễn xuất của Lee Jae Wook được giới chuyên môn đánh giá cao, anh được nhận định là 1 trong những nam diễn viên xuất sắc nhất của năm. Có thể nói rằng Lee Jae Wook là 1 trong những diễn viên thăng tiến nhanh nhất trong những năm qua.

Hoàn Hồn giúp tên tuổi Lee Jae Wook bước lên 1 tầm cao mới

Tên tuổi quen mặt với giới thời trang và nhờ thời trang có luôn bạn gái nữ thần

Lee Jae Wook không có visual mỹ nam "mặt hoa da phấn", bù lại những đường nét nam tính, mạnh mẽ giúp anh có thể đóng được nhiều kiểu vai trên màn ảnh. Tài tử Hoàn Hồn còn có lợi thế chiều cao khủng 1m87 cùng đôi chân siêu dài như người mẫu. Không những vậy, anh còn có khí chất độc đáo cùng biểu cảm đa dạng. Nhờ lợi thế này, Lee Jae Wook được nhiều tạp chí và thương hiệu săn đón.

Danh sách những thương hiệu Lee Jae Wook hợp tác cùng khiến nhiều fan phải choáng váng, vì đây toàn là những thương hiệu cao cấp như Prada, Lancôme, Dior, Nike, Berluti, Armani, Fendi, La Mer... Anh cũng là gương mặt khách mời quen thuộc trong nhiều sự kiện thời trang to nhỏ khắp Hàn Quốc cũng như trên thế giới.

Nam diễn viên sinh năm 1998 là gương mặt quen thuộc trên nhiều bìa tạp chí...

... và nhiều sự kiện thời trang

Lee Jae Wook được yêu mến bởi đời tư kín tiếng, nói không với scandal. Kể từ khi ra mắt đến nay, nam diễn viên sinh năm 1998 luôn chăm chỉ đóng phim và chưa từng vướng bất kỳ nghi vấn tình cảm nào. Chuyện tình cảm với "nữ thần AI" Karina mới là lần đầu tiên Lee Jae Wook bị "khui" hẹn hò. Nhờ Milan Fashion Week, cặp đôi mới của Kbiz đã nên duyên với nhau.

Sau quãng thời gian xác minh, đến nay 2 công ty quản lý đã xác nhận Karina - Lee Jae Wook đang tìm hiểu nhau. Nhiều cư dân mạng cho rằng cả 2 rất xứng đôi, nhưng cũng có ý kiến lo ngại việc Dispatch công bố tin hẹn hò quá sớm có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến chuyện tình của họ.

Hành trình tình yêu của cặp đôi bắt đầu ở Milan Fashion Week