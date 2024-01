Bạn trai cũ của Jisoo hé lộ quan điểm hôn nhân, vô tình lộ luôn lý do cặp đôi chia tay?

Vào tháng 10 vừa qua, Jisoo (BLACKPINK) và Ahn Bo Hyun đã chia tay chỉ sau 2 tháng công khai hẹn hò. YG Entertainment sau đó đã xác nhận thông tin này, cho biết Jisoo và Ahn Bo Hyun sẽ trở lại mối quan hệ đồng nghiệp, họ chia tay vì lý do lịch trình bận rộn. Thế nhưng mới đây, nhiều người đặt nghi vấn đây không phải lý do duy nhất khiến cặp đôi chia tay. Lý do còn có thể do Ahn Bo Hyun không hề muốn kết hôn.

Trên kênh YouTube của Kian84, Ahn Bo Hyun đã chia sẻ về quan điểm hôn nhân: "Khi còn trẻ, tôi thường tự nhủ mình nên kết hôn ở tuổi 29. Đã có lúc tôi mơ ước được trở thành 1 người cha hạnh phúc không bị áp lực tiền bạc. Nhưng cơ hội đã trôi qua, giờ đây giấc mơ đó cũng không còn nữa". Khi được MC hỏi có muốn kết hôn không, Ahn Bo Hyun trả lời: "Tôi thực sự không muốn". Nhưng nam diễn viên 36 tuổi cũng nói thêm: "Tuy nhiên, khi nhìn thấy những người như anh Si Eon có cuộc hôn nhân hạnh phúc, tôi cũng muốn kết hôn".

Ahn Bo Hyun chia sẻ anh không muốn kết hôn

Điều này làm dấy lên nghi vấn đây cũng là nguyên nhân khiến Jisoo và Ahn Bo Hyun chia tay nhau

Vào thời điểm cặp đôi chia tay, nhiều người hâm mộ chỉ ra rằng Ahn Bo Hyun và Jisoo không quá bận rộn đến mức không dành thời gian được cho nhau. Nhiều người cho rằng cặp đôi chủ yếu chia tay vì áp lực dư luận.

1 bộ phận không nhỏ người hâm mộ chê bai 1 diễn viên tầm trung như Ahn Bo Hyun không xứng với nữ idol hàng đầu Kpop. Ahn Bo Hyun bị "mổ xẻ" từ ngoại hình, gia thế cho đến sự nghiệp, thậm chí còn bị "đào" lại những tranh cãi trong quá khứ. Dù nam diễn viên đã được minh oan phốt mắc bệnh ngôi sao và bóc lột trợ lý nhưng anh vẫn không lấy được thiện cảm từ 1 bộ phận fan Jisoo. Mức độ độc hại của những fan cuồng càng tăng lên cao khi biến Instagram của cả Jisoo và Ahn Bo Hyun thành "bãi chiến trường". Fan cuồng không ngừng để lại những bình luận chỉ trích Ahn Bo Hyun, mong Jisoo sớm "tìm được người xứng đáng" hơn.

Từ những điều này, nhiều người đưa ra nhận định rằng chính áp lực dư luận mới là thứ làm cho Jisoo - Ahn Bo Hyun mệt mỏi và dần xa cách lẫn nhau, dẫn đến kết cục "tan đàn xẻ nghé" đầy đáng tiếc. Tuy nhiên tất cả mới chỉ là nhận định chủ quan chưa được xác thực. Lý do chia tay thực sự chỉ có Jisoo và Ahn Bo Hyun mới rõ.

Cặp đôi bị Dispatch tung ảnh hẹn hò tại nhà vào đầu tháng 8, ngay sau khi Jisoo trở về từ 2 đêm concert Born Pink tại Hà Nội

Tuy nhiên đến đầu tháng 10, cặp đôi đã tuyên bố chia tay

Nguồn: Kbizoom