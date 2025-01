Ban tổ chức AFF Cup chính thức phản hồi sau sự cố trao nhầm huy chương cho Tiến Linh

Vài ngày trước, một sự cố khá hài hước đã xảy ra với Nguyễn Tiến Linh. Theo đó, trong khi cả đội tuyển Việt Nam đều nhận tấm HCV in dòng chữ "Champion" (Vô địch), riêng Tiến Linh lại ngỡ ngàng khi phát hiện ra tấm HCV của anh dù mạ vàng nhưng lại in dòng chữ "Runner up" (Á quân). Đây là tình huống nhầm lẫn khá hi hữu của ban tổ chức AFF Cup 2024.

Sau đó, Tiến Linh đã nhờ thông qua VFF liên hệ BTC AFF Cup 2024, đề nghị đổi lại một tấm HCV đúng tiêu chuẩn.

Hôm nay (10/1), BTC AFF Cup 2024, thông qua VFF, đã phản hồi lời đề nghị của Tiến Linh. Phía ban tổ chức đã xin lỗi về sự cố ngoài ý muốn, khẳng định sẽ trao cho Tiến Linh tấm HCV đúng tiêu chuẩn như các đồng đội khác ở đội tuyển Việt Nam.

Tấm huy chương mà ban tổ chức đã trao nhầm cho Tiến Linh.

Được biết, toàn bộ chi phí để sản xuất, vận chuyển rồi trao tấm HCV mới có dòng chữ "Champion" cho Tiến Linh sẽ được BTC AFF Cup 2024 chi trả. Do tấm huy chương này phải làm mới lại từ đầu cộng thêm thời gian vận chuyển nên nhiều khả năng Tiến Linh sẽ phải chờ thêm thời gian để nhận được tấm HCV, có thể sau Tết Nguyên đán.

Tại AFF Cup 2024, Tiến Linh là chân sút thứ hai của tuyển Việt Nam sau Xuân Son (với 4 bàn thắng). Sau khi trở về với chức vô địch AFF Cup 2024, tiền đạo sinh năm 1997 đã vào sân trong hiệp 2 và ghi bàn trong loạt luân lưu 11 m, giúp CLB Bình Dương đánh bại CLB Nam Định ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2024 - 2025.

Tiểu Lâm Mộc