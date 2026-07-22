Doanh thu phát sinh từ nhiều kênh như bán trực tiếp tại cửa hàng, bán mang về hay qua các nền tảng giao đồ ăn đều phải được tổng hợp để xác định nghĩa vụ thuế. Cơ quan thuế cũng khuyến nghị hộ kinh doanh mở tài khoản riêng và có thể ủy quyền cho sàn thương mại điện tử xuất hóa đơn trong một số trường hợp.

Hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống hiện nay thường bán hàng qua nhiều kênh cùng lúc như phục vụ tại chỗ, bán mang về và các nền tảng giao đồ ăn. Điều này khiến không ít người băn khoăn về cách quản lý doanh thu và xuất hóa đơn sao cho đúng quy định.

Giải đáp vấn đề này, ông Đặng Văn Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thương mại điện tử, chia sẻ tại Hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh" ngày 20/7, rằng, theo quy định tại Nghị định 68, doanh thu của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh được xác định là tổng doanh thu phát sinh trên tất cả các kênh bán hàng, bao gồm bán trực tiếp tại cửa hàng và bán qua các nền tảng, trong đó có sàn thương mại điện tử.

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Theo ông Thành, để xác định chính xác doanh thu, các khoản tiền thu qua tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đều phải được tổng hợp. Bên cạnh đó, doanh thu thu bằng tiền mặt từ hoạt động bán trực tiếp cũng phải được ghi nhận đầy đủ.

"Các hộ kinh doanh nên mở một tài khoản riêng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này sẽ giúp việc tổng hợp doanh thu, giải trình với cơ quan chức năng thuận lợi hơn, đồng thời bảo đảm xác định doanh thu chính xác", ông Thành khuyến nghị.

Đối với các khoản thu bằng tiền mặt, hộ kinh doanh cũng nên lập sổ sách theo dõi riêng để tránh bỏ sót doanh thu khi quyết toán hoặc kê khai thuế.

Liên quan đến việc xuất hóa đơn, đại diện cơ quan thuế cho biết, theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên thuộc diện bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Trường hợp doanh thu dưới ngưỡng này thì không bắt buộc, tuy nhiên nếu có nhu cầu, hộ kinh doanh vẫn có thể đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện.

Đối với hàng hóa, dịch vụ bán trực tiếp tại cửa hàng, khi xác định được người mua, hộ kinh doanh có thể lập hóa đơn theo quy định như thông thường.

Trong khi đó, với các đơn hàng phát sinh trên sàn thương mại điện tử hoặc nền tảng giao đồ ăn, nếu chưa có đầy đủ thông tin của người mua, hộ kinh doanh có thể đề nghị sàn hoặc nền tảng cung cấp thông tin giao dịch và thông tin khách hàng để thực hiện việc xuất hóa đơn đúng quy định.

Ngoài ra, ông Thành cho biết pháp luật cũng cho phép hộ kinh doanh ủy nhiệm cho sàn thương mại điện tử xuất hóa đơn thay mình đối với các giao dịch phát sinh trên nền tảng.

Theo cơ quan thuế, việc quản lý đầy đủ doanh thu từ tất cả các kênh bán hàng, kết hợp tách bạch tài khoản kinh doanh và lưu giữ sổ sách đối với các khoản thu tiền mặt sẽ giúp hộ kinh doanh hạn chế sai sót trong kê khai, đồng thời thuận lợi hơn khi giải trình với cơ quan quản lý.