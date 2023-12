"Bản sao Lisa" bị bóc mẽ gian lận, giấu profile diễn viên để tham gia show hẹn hò nhằm kiếm fame

Ok Soon đang là cái tên được chú ý trên mạng xã hội Hàn Quốc nhờ màn xuất hiện trong chương trình hẹn hò I Am Solo. Từ giây phút đầu tiên bước vào chương trình, Ok Soon đã nhanh chóng gây sốt nhờ diện mạo hao hao Lisa (BLACKPINK).

Thế nhưng mới đây, cô gái này đã bị nghi ngờ gian lận để tham gia chương trình. I Am Solo là chương trình hẹn hò dành cho người bình thường, không hoạt động trong làng giải trí. Netizen nhanh chóng tìm ra danh tính thật của Ok Soon là Jin Ga Hyun - diễn viên kiêm người mẫu quảng cáo. Jin Ga Hyun có công ty quản lý, từng xuất hiện trong phim Bad Family, The Return of Vengeance và nhiều quảng cáo khác. Hiện tại, "bản sao Lisa" đang học thạc sĩ ngành Kịch nghệ tại Đại học Nữ sinh Dongduk.

Jin Ga Hyun gây được sự chú ý khi tham gia chương trình I Am Solo...

... nhờ diện mạo hao hao Lisa (BLACKPINK)

Trong chương trình, "bản sao Lisa" không tiết lộ nghề nghiệp mà chỉ nói về sở thích xem phim truyền hình cùng ước muốn tìm được tình yêu đẹp như trong phim. Nguồn tin khác còn hé lộ Jin Ga Hyun là chủ 1 nhà hàng, và nhà hàng của cô đang thu được lợi nhờ hiệu ứng chương trình I Am Solo.

Điều này đã làm dấy lên cuộc tranh cãi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều người chỉ trích Jin Ga Hyun gian lận, giấu profile diễn viên để tham gia chương trình nhằm đánh bóng tên tuổi, tiến vào showbiz. Bên cạnh đó, còn có ý kiến chỉ trích đội ngũ sản xuất chương trình không xác minh chính xác profile của thí sinh.

"Bản sao Lisa" bị chỉ trích giấu profile diễn viên để tham gia chương trình hẹn hò dành cho người bình thường

Trên thực tế, Jin Ga Hyun từng xuất hiện trong vài bộ phim truyền hình và nhiều quảng cáo

Nguồn: Ilgan Sports, Kyunghang