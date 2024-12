Bạn học đến nhà tôi nhìn thấy 5 món đồ này không ngừng khen rối rít

Nến thơm là item "đỉnh nóc kịch trần" trong mùa đông. Có hũ nến thơm trong nhà, bầu không khí vừa ấm áp lại vừa phảng phất hương thơm nịnh mũi dễ chịu. Chưa kể, cận kề giáng sinh, món đồ này lại càng được săn đón hơn bao giờ hết. Nếu bạn đang tìm kiếm một hũ nến thơm thì mình "suggest" ngay em ANHYDRIT xinh xắn với họa tiết Noel độc đáo cùng ưu điểm không để lại muội/ khói đen như một số nến thông thường, giúp tạo điểm nhấn mới mẻ và an toàn khi sử dụng.

Giá của sản phẩm là 179k. Tuy nhiên nếu mua tại Lazada, bạn sẽ được giảm thêm 10% là 161k thôi.

Nơi mua: Lazada

Ám ảnh trong mùa đông của hầu hết các cô gái là tình trạng tóc khô xơ gãy rụng. Tôi cũng đã từng như vậy cho đến khi sử dụng em tinh dầu dưỡng tóc Kérastase Elixir Ultime L'Huile này. Phải nói rằng đây là lựa chọn hoàn hảo cho mọi loại tóc với công thức cải tiến giúp tóc trở nên bóng mượt lên đến 96 tiếng. Dầu dưỡng tóc có thành phần gồm 4 loại dầu quý kết hợp lại hỗ trợ cung cấp các dưỡng chất tích cực thấm sâu vào sợi tóc. Tóc thêm bóng mượt, chắc khỏe và đồng thời bung tỏa hương thơm nước hoa dịu nhẹ, quyến rũ và bền lâu đến hơn 18 giờ.

Nơi mua: Lazada

Một trong những item mùa đông khiến tôi tâm đắc nhất trong tủ đồ năm nay phải kể đến chiếc áo cổ lọ siêu xinh siêu ấm của nhà WHOAU. Có đến 4 gam màu trắng đen be xám và đủ 3 size từ S đến L cho các nàng lựa chọn. Mua ngay trên Lazada sẽ được giảm thêm 10% và bạn chỉ phải trả 602k là có thể tậu ngay item của brand xịn xò này về.

Nơi mua: Lazada

Cũng giống như nến thơm, tinh dầu thơm rất được các gia đình ưa chuộng đặc biệt trong mùa lạnh. Em tinh dầu HURVA dưới đây được vote 5 sao trên Lazada thì chắc chắn là chất lượng "không phải dạng vừa đâu".

Sản phẩm có hương thơm nhẹ thoang thoảng trong không khí làm dịu những mệt mỏi, căng thẳng giúp cơ thể được thư giãn thoải mái và tạo nguồn năng lượng tươi mới cho không gian. Tôi chân thành khuyên bạn rất nên tậu ngay vài hũ về nhà vì giá trên Lazada cực tốt chỉ hơn 200k/hũ.

Nơi mua: Lazada

Son dưỡng môi Đông y The history of Whoo Gongjinhyang Mi Glow Lip Balm là item nổi đình đám bên Hàn và cũng rất nhanh chóng "lọt mắt xanh" các chị em ở Việt Nam nên được săn đón liên tục. Giáng sinh này, brand còn cho ra một phiên bản riêng cho mùa lễ hội vô cùng xinh xắn. Mua trên LazMall của The Whoo, bạn yên tâm rằng không mua nhầm hàng fake lại còn được tặng thêm vô số quà xịn. Nếu thấy ưng thì các nàng phải chốt ngay kẻo đến lúc sold out lại tiếc đó.

Nơi mua: Lazada

Hãy sẵn sàng cho một dịp cuối năm bùng nổ cùng Lazada! Lễ hội mua sắm "12.12 Siêu Sale Rẻ Hết" sẽ chính thức diễn ra từ 20h ngày 11/12 đến hết ngày 17/12/2024, mang đến một “cơn mưa” ưu đãi và niềm vui bất tận.



Lần đầu tiên, ai ai cũng có quà từ Lazada với ưu đãi “thưởng nóng” đặc biệt, trị giá 50.000 đồng không yêu cầu giá trị tối thiểu đơn hàng. Chỉ cần truy cập ứng dụng từ 20h đến 22h ngày 11/12, bạn sẽ nhận ngay phần quà hấp dẫn này! Chưa hết, cả mùa lễ hội sẽ ngập tràn những voucher “siêu khủng” như Freeship Max lên đến 500.000 đồng cho các đơn hàng từ 500.000 đồng, hay voucher giảm giá cực đỉnh lên tới 1 triệu đồng.



Không chỉ là một lễ hội mua sắm, “12.12 Siêu Sale Rẻ Hết” còn đem đến hàng loạt hoạt động giải trí đầy thú vị. Tham gia ngay các game “Kéo Búa Bao” hay “Đập Trứng Hứng 300K” để săn quà siêu hấp dẫn, hoặc khám phá Rương vàng LazCoins với những phần thưởng bất ngờ chờ đón. Đặc biệt, sự kiện livestream cùng “Queen” BB Trần sẽ là điểm nhấn khó quên, khuấy động không khí lễ hội với những khoảnh khắc bùng nổ và cơ hội giao lưu độc đáo.



Đừng bỏ lỡ mùa lễ hội hoành tráng nhất năm nay! Quẹo ngay vào Lazada để săn deal cực đỉnh và tận hưởng bầu không khí tưng bừng, nơi mọi niềm vui đều đang chờ bạn khám phá.