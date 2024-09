Ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp "cứu" Hòn Vọng Phu

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa ký ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu, thuộc Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi), phường An Hưng, TP Thanh Hóa để cứu danh thắng này trước nguy cơ có thể đổ sập bất cứ lúc nào do bị sét đánh gây tróc vỡ, xuất hiện nhiều vết nứt hồi tháng 6-2022.



Thắng cảnh Hòn Vọng Phu trên núi An Hoạch (núi Nhồi) - TP Thanh Hóa

Theo quyết định ký ngày 19-9, việc xây dựng khẩn cấp nhằm đưa ra giải pháp bảo tồn, gia cố, gia cường bảo đảm sự bền vững và ổn định của di tích Hòn Vọng Phu, tạo độ cứng ổn định, chống đỡ được các chuyển dịch dưới bất cứ tác động nào của thời tiết và môi trường xung quanh.

Hòn Vọng Phu sẽ được gia cố, gia cường bằng các sợi thép được chèn vữa Sika Grout 214-11, gia cố dọc theo phương đứng của di tích. Khi bơm vữa Sika, vữa sẽ chèn vào các vết nứt trên thành lỗ khoan, bao bọc các sợi thép tạo thành những sợi thớ vững chắc chịu kéo và chịu nén nhằm ngăn chặn các vết nứt phát triển, bó các phần tử rời rạc của di tích Hòn Vọng Phu do nứt nẻ, vỡ vụn thành một khối vững chắc không bị tách rời.

Do bị sét đánh trúng, danh thắng này bị tróc vỡ, xuất hiện nhiều vết nứt

Di tích cũng được thiết kế hệ thống các đường ống khoan rút lõi từ trên đỉnh di tích Hòn Vọng Phu, bố trí các cốt thép trong đường ống và lấp đầy bằng vữa không co ngót Sika.

Tổng mức đầu tư "cứu" di tích Hòn Vọng Phu không quá 17 tỉ đồng (nguồn ngân sách tỉnh) và phải hoàn thành trước ngày 30-4-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện dự án. Giao Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa tham mưu, bố trí nguồn vốn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30-9.

Nếu không sớm được bảo tồn, danh thắng Hòn Vọng Phu có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào

Trước đó, theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, đêm 15-6-2022, di tích Hòn Vọng Phu đã bị sét đánh trúng, gây sạt lở khối đá kích thước 1x3 m phía tây và khối đá kích thước 2,5x3 m phía đông.

Sau sự cố trên, Hòn Vọng Phu đã bị tróc vỡ, xuất hiện nhiều vết nứt, hiện có độ nghiêng theo phương thẳng đứng từ 10 - 15 độ, và có nguy cơ tiếp tục bị sét đánh gây sụp đổ nếu không sớm có biện pháp bảo vệ, bảo tồn.

Di tích thắng cảnh Hòn Vọng Phu nằm trong cụm Di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (còn gọi là núi Nhồi; phường An Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là một cột đá cao khoảng 20 m, giống hình người phụ nữ ôm con. Di tích này được xem là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Thanh Hóa. Cụm di tích này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích cấp Quốc gia năm 1992 gồm: Đình Thượng, chùa Hinh Sơn, chùa Quan Thánh, Lăng Mãn Quận công Lê Trung Nghĩa và Hòn Vọng Phu.