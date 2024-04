Ban công nhà giàu chuộng nhất 5 cây cảnh này: Thanh lọc không khí, tốt cho sức khỏe lại giúp chủ nhân hút may mắn

Không chỉ ở những ngôi nhà vườn, ngày nay, rất nhiều các căn hộ chung cư đều thiết kế ban công trồng cây. Việc tạo ra một góc xanh mát trên ban công giúp gia chủ tinh thần thư thái, tạo cảm giác yên bình, góp phần cân bằng đời sống tinh thần và vật chất.

Trồng cây cảnh tại ban công không chỉ giúp không gian sống thêm phần sinh động, gần gũi với thiên nhiên mà còn có ý nghĩa phong thủy sâu sắc trong việc thu hút tài lộc và may mắn, mang dòng chảy năng lượng tích cực tới nhà. Những cây cảnh này không chỉ là điểm nhấn có tác dụng trang trí, mà còn đóng vai trò như một "vật may mắn", tạo điều kiện cho sự nghiệp và vận may trong công việc được phát triển mạnh mẽ.

Dưới đây là 5 loại cây được các chuyên gia phong thuỷ đánh giá vô cùng thích hợp để trồng tại ban công gia đình, không chỉ dễ mua mà còn dễ chăm bón, gia chủ không cần đầu tư quá nhiều mà vẫn sỏ hữu cây xinh trong nhà.

1. Cây đỗ quyên

Cây đỗ quyên biểu tượng cho tình yêu, sự ấm áp hoà thuận cho gia đình. Hoa đỗ quyên có màu sắc nhẹ nhàng, tươi tắn như trắng, phớt hồng, tím và mùi hương thơm nhẹ tạo cảm giác thoải mái cho gia chủ. Vì là loại cây có gai nên đỗ quyên có tác dụng hoá giải phong thuỷ xấu ở khu vực ban công và mang đến tiền tài, may mắn cho các thành viên trong gia đình.

2. Cây kim tiền

Trồng cây kim tiền trong nhà không chỉ mang lại vẻ đẹp xanh mát mà còn được cho là có khả năng chiêu tài, gia tăng của cải theo phong thủy. Loài cây này có lá xanh bóng, hình bầu dục, tượng trưng cho sự phát triển, thịnh vượng.

Đặt chậu cây ở phòng khách, nơi làm việc hay ban công gia đình đều giúp tạo sinh khí, điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp. Nước tưới cây cần đủ ẩm, tránh úng, ánh sáng đầy đủ nhưng không nắng gắt. Chăm sóc cây kim tiền không khó, nhưng cần chú ý để cây không chết, ảnh hưởng tới vận khí gia đình.

3. Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ không chỉ có khả năng lọc không khí mà còn được cho là mang lại may mắn. Với hình dáng đứng thẳng và kiên cường, nó được xem là biểu tượng của sự mạnh mẽ và có khả năng xua đuổi tà khí, mang lại nguồn năng lượng tích cực.

4. Cây lan hạt dưa cẩm thạch

Cây lan hạt dưa cẩm thạch, với thân thảo mềm mại, uốn lượn và tầm vóc nhỏ bé, thường được trồng treo lơ lửng trên những chậu nhỏ xinh xắn. Loại thực vật này dễ dàng phát triển, không đòi hỏi nhiều sự chăm sóc tỉ mỉ từ chủ nhân. Sự xanh tốt và độ dài của thân cây không chỉ góp phần làm đẹp cho không gian sống mà còn được cho là mang lại nhiều may mắn, điềm lành. Nhiều người tin rằng, lan hạt dưa còn là biểu tượng của ý chí, sức mạnh và lòng quyết tâm trong cuộc sống của con người.

5. Cây phát tài

Cây phát tài hay còn gọi là cây cỏ may mắn, có nguồn gốc từ Nam Phi, thường được trồng trong nhà với niềm tin rằng nó sẽ mang lại sự giàu có và thịnh vượng cho gia chủ. Có hình dáng lá xanh mập mạp, giống như những đồng tiền, nên nó thường được liên kết với may mắn về tài chính.

Ngoài việc lựa chọn loại cây phù hợp, việc bài trí và chăm sóc cây cũng hết sức quan trọng. Hãy đảm bảo rằng ban công của bạn có đủ ánh sáng tự nhiên, và cây được tưới nước đầy đủ theo nhu cầu của từng loại. Cùng với đó, việc giữ gìn sự sạch sẽ và gọn gàng cho không gian xanh của bạn sẽ giúp tăng cường sự lưu thông của năng lượng tích cực, góp phần mang lại sự giàu có và thịnh vượng cho gia đình bạn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm