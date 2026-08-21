Bạn có đang mua vàng theo cách này chưa?

Quan trọng là bạn biết khoản tiền nào nên đem đi mua và khoản nào thì không.

Có một cách mua vàng khá đơn giản nhưng nhiều người lại không để ý: đừng đợi đến khi có một khoản tiền thật lớn mới mua, mà chia tiền nhàn rỗi thành những khoản nhỏ để tích lũy dần. Cách này đặc biệt phù hợp với người muốn giữ vàng lâu dài nhưng thu nhập mỗi tháng không dư quá nhiều.

Có tiền mới mua, không nhất thiết phải mua thật nhiều

Ví dụ mỗi tháng sau khi trừ các khoản chi tiêu, bạn còn dư 2-3 triệu đồng. Thay vì để số tiền này nằm lẫn với tiền sinh hoạt rồi cuối tháng lại tiêu mất, bạn có thể xác định một phần cố định để dành. Khi khoản tiền đủ để mua sản phẩm vàng phù hợp, bạn thực hiện giao dịch và tiếp tục tích lũy ở những lần sau.

Điểm quan trọng là khoản tiền mua vàng phải là tiền thực sự chưa cần dùng đến. Tiền đóng học cho con, tiền thuê nhà, tiền trả nợ hay khoản dự phòng cho những việc bất ngờ không nên được tính vào khoản tiền mua vàng chỉ vì tháng đó đang có sẵn trong tài khoản.

Đừng biến việc mua vàng thành cuộc đua xem ai mua được nhiều hơn

Nếu đã xác định mua vàng để dành, bạn cũng không nhất thiết phải cố mua một lượng lớn trong một lần. Với cùng một khoản tiền, việc chia nhỏ thời điểm mua giúp bạn tránh phải đưa toàn bộ tiền vào một mức giá duy nhất.

Ảnh minh hoạ

Chẳng hạn, thay vì có 30 triệu đồng và lập tức dùng hết để mua vàng, bạn có thể dành một phần cho vàng, phần còn lại tiếp tục giữ làm tiền mặt hoặc quỹ dự phòng. Khi có thêm khoản tiền thực sự nhàn rỗi, bạn mới cân nhắc lần mua tiếp theo.

Cách này không giúp bạn đoán được giá vàng sẽ tăng hay giảm, nhưng ít nhất giúp quyết định mua vàng không làm xáo trộn những khoản tiền bạn đang cần cho cuộc sống.

Mua rồi thì đừng ngày nào cũng nhìn giá

Một điểm khá dễ gặp ở người mới mua vàng là sau khi xuống tiền, ngày nào cũng mở bảng giá xem vàng tăng hay giảm. Hôm nay tăng thì thấy vui, hôm sau giảm lại muốn bán, vài ngày sau tăng lại muốn mua thêm.

Nếu mục tiêu ban đầu là để dành, việc theo dõi từng biến động ngắn hạn có thể khiến bạn liên tục thay đổi quyết định. World Gold Council cũng xem vàng như một tài sản có thể được nắm giữ trong dài hạn và nhấn mạnh vai trò của vàng trong một danh mục đa dạng, thay vì coi đây là một tài sản để liên tục mua bán theo biến động ngắn hạn.

Vì vậy, trước mỗi lần mua, câu hỏi nên là “Khoản tiền này có thực sự nhàn rỗi không?”, thay vì “Giá hôm nay đang tăng hay giảm?”.

Trước khi mua, nhớ nhìn cả giá mua vào và bán ra

Đây là bước rất nhiều người bỏ qua. Nếu mua vàng để dành, đừng chỉ quan tâm cửa hàng đang bán vàng cho mình với giá bao nhiêu. Hãy xem thêm nếu bán lại thì cửa hàng đang mua vào bao nhiêu.

Khoảng chênh giữa hai mức giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc bạn cần giá vàng tăng đến đâu mới có thể hòa vốn hoặc có lãi. World Gold Council cũng lưu ý người mua vàng vật chất cần tính đến mức chênh lệch và các chi phí liên quan khi mua vàng.

Vì thế, một thói quen khá đơn giản là mỗi lần mua hãy lưu lại loại vàng, trọng lượng, số tiền đã trả và hóa đơn. Sau này nếu cần bán, bạn có thể đối chiếu ngay thay vì phải nhớ mình đã mua từ bao giờ và với mức giá nào.

Mua vàng để dành không cần bắt đầu bằng một khoản tiền lớn

Nếu đã có một khoản tiền nhàn rỗi đủ để mua vàng, bạn có thể bắt đầu. Nhưng nếu chưa có, cũng không cần cố xoay tiền chỉ để “kịp mua vàng”.

Điều quan trọng hơn là xây được một khoản tiền riêng cho mục tiêu này. Mỗi lần có tiền dư, dành ra một phần; khi đủ điều kiện thì mua; mua xong lại tiếp tục tích lũy. Cách làm này nghe không quá hấp dẫn, nhưng lại gần với bản chất của việc “mua vàng để dành” hơn là chạy theo từng đợt giá.

Bởi cuối cùng, mục tiêu của việc tích lũy vàng không phải là mua được nhiều nhất trong thời gian ngắn, mà là có thêm một tài sản để dành mà không khiến dòng tiền sinh hoạt của mình bị thiếu hụt.