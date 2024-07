Bạn bè khen con gái tự tin, cá tính, Tăng Thanh Hà trả lời 1 câu cho thấy cô đúng là bà mẹ điểm 10

Mới đây, Chloe - con gái 7 tuổi của Tăng Thanh Hà gây chú ý khi tỏ ra dạn dĩ khi lái xe địa hình ATV trong chuyến du ngoạn Mỹ cùng bố mẹ. Con thứ hai của "ngọc nữ" mặc áo thun dài tay, quần shorts, đội mũ bảo hiểm che kín đầu và tự điều khiển chiếc xe màu đỏ. Cô nhóc tỏ ra tự tin, dễ dàng đánh lái xe qua những khúc cua mà không cần người lớn hỗ trợ.

Phía dưới video Tăng Thanh Hà đăng tải, đông đảo bạn bè cũng như khán giả nhận xét Chloe "thật ngầu" và khen bé cá tính, mạnh mẽ. Khi một người bạn bình luận: "Nàng tự tin, độc lập từ nhỏ nên môn này không làm khó nàng nhỉ. Chị ấn tượng từ lúc gặp ở Hội An, Chloe cứ đi phăng phăng, không cần biết xung quanh là ai", nữ diễn viên đáp lời: "Bây giờ nàng vẫn vậy đó chị".

Nhìn các con của Hà Tăng ngày càng trưởng thành tự tin, mạnh mẽ, người hâm mộ không khỏi khen ngọc nữ là bà mẹ điểm 10.

Các con nhà Tăng Thanh Hà sinh ra đã là những rich kids của làng giải trí Việt, tuy nhiên, thay vì cuộc sống nhung lụa, các bé lại được mẹ dạy dỗ rất chỉn chu, khoa học. Theo dõi trang cá nhân của mỹ nữ họ Tăng, khán giả thấy được những đứa trẻ này có cuộc sống phong phú.

Chú trọng cho con trải nghiệm

Trên thực tế, Thanh Hà không bao bọc các con. Từ nhỏ, các con của "ngọc nữ" đã được mẹ giáo dục tình yêu thiên nhiên, động vật. Các bé cũng từng tham gia một số trò chơi vận động nhẹ khi còn nhỏ như high rope, zipline, leo núi... dành cho trẻ em. Năm 2021, Richard và Chloe theo mẹ đi cắm trại qua đêm và tổ chức tiệc BBQ trên đồi thông.

Hay nhân dịp nghỉ lễ cuối năm, gia đình Tăng Thanh Hà có chuyến đi Đà Lạt, vào một con thác sâu, cao 7 tầng trong rừng thông, cách trung tâm thành phố khoảng 30 km. Hai bé lớn là Richard và Chloe có thể tự đi, theo sự hướng dẫn của người lớn cùng trang bị bảo hộ. Bé út Mason còn nhỏ nên được mẹ địu khi di chuyển. Địa điểm này không quá nổi tiếng, chủ yếu chỉ có người dân địa phương và dân trekking mới biết nên còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ.

Tăng Thanh Hà đăng tải lời nhắn nhủ đến các con: "Hope that as you grow up, you'll continue to find peace and joy in nature, just like the moments we've shared together in these woods" (tạm dịch: Mong rằng khi lớn lên, các con sẽ tiếp tục tìm thấy sự bình yên và niềm vui giữa thiên nhiên, giống như những khoảnh khắc chúng ta cùng chia sẻ trong khu rừng này).

Trước đó, sao phim Bỗng Dưng Muốn Khóc cũng có bài đăng về cách nuôi dạy con trên mạng xã hội.

Cô viết: "To be a mother of a son is one of the most important things you can do to change the world. Raise them to respect women, raise them to stand up for others, raise them to be kind" (Tạm dịch: Trở thành mẹ của một đứa con trai là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm để thay đổi thế giới. Nuôi dạy chúng biết tôn trọng phụ nữ, dạy chúng biết đứng lên vì người khác, dạy chúng trở thành người tử tế).