Bamboo Airways mở bán vé Hà Nội - Bangkok, bay từ tháng 3/2023

Lợi ích hấp dẫn



Từ tháng 2/2023, Bamboo Airways đã chính thức mở bán vé đường bay thường lệ kết nối Hà Nội - Bangkok với mức giá ưu đãi chỉ từ 480.000 đồng. Đường bay này được hãng khai thác với tần suất 5 chuyến khứ hồi/tuần, lịch bay cụ thể như sau:

Hành khách có nhu cầu có thể mua vé qua các kênh trực tuyến hoặc liên hệ các phòng vé, đại lý chính thức của Bamboo Airways trong và ngoài nước để hưởng mức giá ưu đãi.

Trước đó, Bamboo Airways cũng đã đưa vào khai thác đường bay TP Hồ Chí Minh – Bangkok với tần suất 7 chuyến khứ hồi/tuần từ ngày 28/4/2022, nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao từ đông đảo hành khách, với tỷ lệ lấp đầy các chuyến bay trung bình gần 80%, đặc biệt tăng lên tới gần 90% vào giai đoạn cao điểm Tết 2023.

Bay cùng Bamboo Airways, hành khách sẽ được thụ hưởng dịch vụ trên không đa dạng, chất lượng, bao gồm: khoang khách tiện nghi, suất ăn, nước uống, 7kg hành lý xách tay với 20kg hành lý ký gửi (với hạng Economy) và 40kg hành lý ký gửi (với hạng Thương gia), cùng với đội ngũ tiếp viên tận tình, chu đáo.

Bên cạnh đó, hành khách sử dụng dịch vụ hạng Thương gia sẽ được trải nghiệm Phòng chờ Thương gia hiện đại, đầy đủ tiện ích tại các sân bay Nội Bài và Bangkok, cũng như được sử dụng các dịch vụ ưu tiên bao gồm: ưu tiên làm thủ tục/ chọn chỗ ngồi/ gắn thẻ hành lý, tặng thêm hành lý miễn phí, lối đi ưu tiên tại khu vực soi chiếu an ninh/ tại khu vực cửa lên máy bay…

Đẩy mạnh kết nối 2 nước

Số liệu thống kê năm 2022 cho thấy Việt Nam vẫn nằm trong top 6 thị trường nguồn lớn nhất xứ sở Chùa Vàng với gần 470 nghìn lượt khách. Điểm đến Thái Lan tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt Nam nhờ chi phí hợp lý, thủ tục xuất nhập cảnh dễ dàng, dịch vụ du lịch đa dạng...

Ngược lại, Việt Nam cũng là một trong những địa điểm du lịch được yêu thích của khách du lịch Thái Lan, đặc biệt là khu vực miền trung và miền bắc Việt Nam như Sapa, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt…

Trong bối cảnh này, việc Bamboo Airways xây dựng và mang tới thị trường dịch vụ bay mới được kỳ vọng sẽ là cầu nối giúp hành khách hai nước du lịch/ giao thương một cách thuận lợi trước làn sóng du lịch hè và mùa lễ tại Việt Nam cũng như tại Thái Lan. Xa hơn nữa, hoạt động này được kỳ vọng sẽ đóng góp vào tiến trình kết nối song phương sâu rộng trên nhiều khía cạnh, cũng như thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước ASEAN trong thời gian tới.

Ngay khi Việt Nam mở cửa toàn bộ các đường bay quốc tế từ đầu năm 2022, Bamboo Airways đã liên tục tăng tần suất và mở rộng quy mô đường bay đến các thị trường châu Á, châu Úc, châu Âu để phục vụ nhu cầu của hành khách.

Đối với khu vực Đông Nam Á, bên cạnh các đường bay kết nối thủ đô của Thái Lan, hãng nhanh chóng đưa vào khai thác các đường bay Hà Nội/ TP HCM – Singapore, đồng thời liên tục tăng tần suất trên các đường bay có nhu cầu cao.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Bamboo Airways xác định không ngừng duy trì và nâng tầm dịch vụ theo mô hình hàng không truyền thống (full service). Cùng đó, hãng tiếp tục củng cố vị thế một trong ba hãng hãng không lớn nhất Việt Nam, đẩy mạnh ba thế mạnh nội tại nổi bật là: Dịch vụ hàng không chất lượng, tự tâm – Mạng đường bay liên vùng, liên châu lục tăng trưởng mạnh mẽ – Tỷ lệ bay đúng giờ dẫn đầu ngành hàng không Việt Nam.

Từ 2019-2022, Bamboo Airways luôn dẫn đầu tỷ lệ bay đúng giờ nhất toàn ngành, với tỷ lệ trung bình hơn 95% cùng tỷ lệ an toàn bay 100%. Chất lượng dịch vụ hàng không của Bamboo Airways được đông đảo khách hàng và truyền thông đánh giá tích cực, thông qua các giải thưởng trong và ngoài nước như: Hãng hàng không có dịch vụ tốt nhất 2019 trong nhóm ngành du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản (do Thời Báo Kinh Tế Việt Nam bình chọn), Hãng hàng không hàng đầu khu vực châu Á 2019 (do World Travel Awards bình chọn và công bố), Hãng hàng không cấp tiến nhất châu Á và Đoàn tiếp viên xuất sắc nhất châu Á tại PAX Awards 2022, top "Hãng hàng không khu vực hàng đầu thế giới và châu Á tại World Airline Awards 2022

Để biết thêm thông tin chi tiết và mua vé đường bay Hà Nội – Bangkok cũng như các đường bay quốc tế khác của Bamboo Airways, độc giả vui lòng truy cập website https://www.bambooairways.com/vn-vi/ hoặc liên hệ:

Fanpage: https://www.facebook.com/BambooAirwaysFanpage

Hotline: 19001133 (dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp và các hội viên Bamboo Club); 19001166

Email: 19001166@bambooairways.com

Và các phòng vé và đại lý chính thức của Bamboo Airways trên toàn quốc.