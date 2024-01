Bài toán đằng sau chuyện tài tử Squid Game yêu vợ cũ "Thái tử Samsung": Cánh cửa thượng lưu và khoản 601 tỷ lợi nhuận

Tài tử Lee Jung Jae nổi tiếng từ những năm 1990 nhờ ngoại hình mạnh mẽ, phong trần và phong cách diễn xuất đa dạng. Thế nhưng phải đến thành công của Squid Game, tên tuổi của Lee Jung Jae mới bùng nổ trên phạm vi toàn cầu. Lúc này, chuyện tình của Lee Jung Jae và nữ đại gia có gia thế cực "khủng" Im Se Ryung cũng được nhiều người quan tâm, chú ý.

Im Se Ryung là con gái Chủ tịch tập đoàn Daesang, vợ cũ "Thái tử Samsung" Lee Jae Yong. Cô nắm trong tay khối tài sản lên tới 300 tỷ won (khoảng 5.531 tỷ đồng). Chính vì vậy, Lee Jung Jae - Im Se Ryung trở thành cặp đôi tài tử - tài phiệt hàng đầu showbiz Hàn Quốc.

Im Se Ryung - Lee Jung Jae là ai?

Bạn gái Lee Jung Jae sinh năm 1977, cô vốn là con gái chủ tịch Tập đoàn Daesang, ái nữ của cả đế chế hùng mạnh. Không chỉ có gia thế "khủng", Im Se Ryung còn có biệt tài kinh doanh, là "nữ cường nhân" điều hành hàng loạt công ty, có khối tài sản khổng lồ lên tới 300 tỷ won (khoảng 5.531 tỷ đồng). Im Se Ryung còn là tay chơi hàng hiệu khét tiếng. Mỗi lần ra đường, nữ đại gia này thường diện trang phục có mức giá lên đến hàng chục triệu won.

Im Se Ryung là nữ tài phiệt quyền lực và "tay chơi hàng hiệu" khét tiếng

Im Se Ryung kết hôn với "Thái tử Samsung" Lee Jae Yong vào năm 1998. Cả hai có với nhau 2 đứa con - 1 trai và 1 gái. Cố Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee vốn nổi tiếng với châm ngôn "thay đổi mọi thứ trừ vợ con mình", nhưng con trai ông là Lee Jae Yong lại không được như vậy. Đến năm 2009, Lee Jae Yong và Im Se Ryung ly hôn sau 11 năm chung sống.

Cuộc liên hôn giữa 2 gia tộc Samsung - Daesang từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực vào năm 1998

Trong khi đó, Lee Jung Jae sinh năm 1972. Anh ghi dấu ấn trong lòng công chúng nhờ các tác phẩm truyền hình và điện ảnh như Cảm Xúc, The Thieves, Đồng Hồ Cát... Lee Jung Jae chưa từng nghĩ đến việc bước chân vào làng giải trí cho đến khi nhà thiết kế nổi tiếng Ha Yong Soo nhìn thấy tiềm năng ở anh ngay khi nhìn thấy Lee bước vào quán cafe. Lúc đó, nam tài tử vẫn còn là nhân viên của quán. Nhờ lời giới thiệu, anh chính thức chạm ngõ điện ảnh vào năm 1993.

Lee Jung Jae có hơn 3 thập kỷ hoạt động trong làng giải trí

Nhờ ngoại hình mạnh mẽ, phong trần và phong cách diễn xuất đa dạng, Lee Jung Jae nhanh chóng bước lên hàng sao thực lực, giành được nhiều giải thưởng danh giá. Không chỉ thành công trong lĩnh vực điện ảnh, tài tử Squid Game còn mát tay trong mảng kinh doanh. Anh mở chuỗi nhà hàng, công ty bất động sản và đặc biệt cùng bạn thân Jung Woo Sung mở công ty quản lý diễn viên mang tên Artist Company. Nơi đây là "mái nhà chung" của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng như Go Ah Ra, Kim Eui Sung, Go Ah Sung, Park So Dam, Yeom Jung Ah, ESom, Bae Seong Woo…

Khối tài sản của Lee Jung Jae không được công bố chính xác, nhưng theo ước tính, nó cũng lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Năm 2022, bộ đôi Lee Jung Jae - Jung Woo Sung bị nghi ngờ bắt tay làm ăn, thu lợi bất chính với bạn trai lừa đảo của Park Min Young. Nhưng sau 2 năm, đây vẫn chỉ là nghi vấn chưa được xác thực và dần chìm xuống trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Lee Jung Jae cùng bạn thân Jung Woo Sung kinh doanh lĩnh vực bất động sản và quản lý diễn viên

Chuyện tình thị phi cùng nghi vấn tài tử "đào mỏ" nữ đại gia

"Hung thần" Dispatch có truyền thống "khui" các cặp đôi nghệ sĩ hẹn hò vào ngày 1/1 hàng năm. Đến ngày 1/1/2015, trang tin này bất ngờ công bố loạt ảnh hẹn hò của Lee Jung Jae và Im Se Ryung. Thông tin này ngay lập tức gây bùng nổ truyền thông vì danh tiếng khủng của đàng trai và gia thế không vừa của đàng gái.

Dispatch tung loạt ảnh hẹn hò của cặp đôi vào ngày 1/1/2015

Lee Jung Jae vốn sở hữu gương mặt cực phẩm, là tài tử đắt giá của showbiz Hàn, chính vì vậy việc anh đến bên 1 người phụ nữ từng ly hôn và có 2 con khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng nghiêm trọng hơn, truyền thông Hàn còn đưa tin Lee Jung Jae - Im Se Ryung đã hẹn hò từ khi nữ đại gia còn chưa ly hôn xong.

Thông tin này từng khiến vợ cũ "Thái tử Samsung" tức giận và dọa kiện Dispatch. Theo quan điểm của Im Se Ryung, cô đến với Lee Jung Jae sau khi chính thức ly hôn. Trước đó cả 2 vốn chỉ là bạn bè thân thiết lâu năm. Tuy nhiên, tờ Dispatch khẳng định cặp đôi từng bị bắt gặp du lịch Philippines chỉ 1 thời gian ngắn sau khi thủ tục ly dị được hoàn tất.

Im Se Ryung dọa kiện Dispatch vì đưa tin cô hẹn hò Lee Jung Jae trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn

Im Se Ryung bị nghi ngờ ngoại tình, còn Lee Jung Jae liên tục vướng phải tin đồn "đào mỏ" nữ đại gia. Dù Lee Jung Jae là tài tử hạng A và có khối tài sản khủng, nhưng tất nhiên gia thế và tài sản của anh không thể sánh được với ái nữ gia tộc tài phiệt. Netizen không ngừng chỉ trích nam diễn viên, cho rằng anh nhờ quyền thế của bạn gái để giành được nhiều hoạt động trong giới showbiz. Họ còn cho rằng Im Se Ryung đã tài trợ rất nhiều tiền để tài tử họ Lee mở công ty riêng.

Thậm chí, tin đồn "đào mỏ" trong quá khứ của Lee Jung Jae cũng bị cộng đồng mạng "đào xới" lên. Theo đó, nam diễn viên được cho là từng cặp kè với quý bà giàu có Lee Hae Kyung của tập đoàn Dongyang. Người phụ nữ này còn giúp Lee Jung Jae trả một khoản nợ khổng lồ lên tới 10 tỷ won (tương đương 194 tỷ đồng). Những lời ong tiếng ve cứ thế bủa vây mối tình của 2 người.

Lee Jung Jae bị đào lại nghi vấn "đào mỏ" 1 quý bà khác

Bài toán lợi ích kinh tế từ chuyện tình showbiz - tài phiệt

Tên tuổi Lee Jung Jae này càng bùng nổ, cùng với việc cặp đôi yêu nhau công khai được 8 năm và ngày càng bền chặt khiến nghi vấn tài tử "đào mỏ" dần chìm xuồng. Công chúng giờ đây đã tin rằng giữa 2 người là tình yêu chứ không phải vụ lợi. Nhưng không vì thế mà cặp đôi không tính đến lợi ích có được từ mối quan hệ này và hỗ trợ lẫn nhau cùng tiến.

Nhiều ý kiến cho rằng những mối quan hệ với giới tài phiệt là điều Lee Jung Jae có được từ chuyện tình với Im Se Ryung. Trong mắt fan, minh tinh, tài tử đều là những nhân vật giàu có và nổi tiếng, được "thần thánh hoá". Nhưng việc bước chân vào giới thượng lưu là điều không hề đơn giản với họ.

Sau khi công khai hẹn hò với Im Se Ryung, tài tử Lee Jung Jae đã tháp tùng bạn gái tham dự nhiều sự kiện lớn của giới thượng lưu và cũng tham gia loạt sự kiện khủng của làng giải trí thế giới như LACMA Art + Film Gala, Lễ trao giải Emmy. Mới đây nhất, Lee Jung Jae và bạn gái cũng tham dự tiệc kín của Geraldine Guyot-Arnault - con dâu "đế chế hàng hiệu" LVMH. Những vị khách mời quyền lực khác trong bữa tiệc sang trọng này còn có "Đại công chúa Samsung" Lee Boo Jin, Rosé (BLACKPINK), và quy mô của buổi tiệc không khỏi khiến netizen choáng ngợp.

Lee Jung Jae - Im Se Ryung sánh đôi tại nhiều sự kiện của giới thượng lưu và Hollywood

Lee Jung Jae và bạn gái cũng tham dự bữa tiệc kín của những nhân vật tài phiệt đẳng cấp

Cùng với thành công của Squid Game, Lee Jung Jae giờ đây đã tiến vào Hollywood với vai nam chính trong phim bom tấn Star Wars: The Acolyte. Còn có thông tin tài tử đàm phán để đóng 1 bộ phim khác của Marvel Studio. Có ý kiến cho rằng nếu chỉ tự thân vận động, Lee Jung Jae sẽ không dễ dàng có được mối quan hệ với những nhân vật cấp cao, từ đó giúp sự nghiệp bay cao như bây giờ.

Im Se Ryung vốn rất giàu có và quyền lực, nhưng điều đó không có nghĩa chỉ mình cô cho đi trong mối quan hệ này. Vào cuối tháng 11/2023, Chosun Ilbo đưa tin giá trị tài sản của Im Se Ryung đang tăng vọt nhờ Lee Jung Jae. Cụ thể, giá cổ phiếu của tập đoàn thực phẩm Daesang - nơi Im Se Ryung đang giữ chức phó chủ tịch - đạt mức trần trong 2 ngày giao dịch liên tiếp gần đây lên đến 11.290 won (212.000 đồng) và 11.790 won (221.000 đồng).

Tại tập đoàn Daesang, nữ tài phiệt là cổ đông lớn thứ 2, nắm giữ hơn 7,3 triệu cổ phiếu, tương đương với 20,41% cổ phần. Với việc giá cổ phiếu của Daesang tăng đột biến trong thời điểm đó, Im Se Ryung thu được lợi nhuận khoảng 32 tỷ won (601 tỷ đồng). Theo Naver, tổng giá trị cổ phần bạn gái Lee Jung Jae nắm giữ hiện rơi vào khoảng 83,4 tỷ won (hơn 1.500 tỷ đồng).

Được biết, giá cổ phiếu Daesang tăng vọt sau khi truyền thông tiết lộ mối quan hệ và ảnh chụp chung giữa tài tử Lee Jung Jae và Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Han Dong Hoon. Cả 2 đã gặp mặt và cùng ăn tối tại một nhà hàng ở quận Seocho (Seoul, Hàn Quốc) vào ngày 26/11. Naver cho biết Lee Jung Jae và Bộ trưởng Han đều là cựu sinh viên của Trường trung học Seoul Hyundai.

Mối quan hệ giữa Lee Jung Jae và Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Han Dong Hoon tác động tích cực đến giá cổ phiếu tập đoàn Daesang

Như vậy, cả Im Se Ryung và Lee Jung Jae đều "có qua có lại" trong chuyện tình này. Không chỉ bù đắp cho đối phương về phương diện tình cảm, mà quyền lực và tài sản của cả 2 đều tăng lên đáng kể. Điều này khiến Im Se Ryung - Lee Jung Jae trở thành 1 trong những cặp đôi quyền lực nhất showbiz Hàn.