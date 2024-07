Bad Habits và những “cú hit” khuấy động thị trường nội địa

Khi "quậy" là vibe, không còn là concept



Nếu như bạn nghĩ "Độ quậy" của Bad Habits chỉ nằm trong lookbook trải dài các bộ sưu tập thì khi thấy những hoạt động "chịu chơi", chắc chắn bạn sẽ có suy nghĩ khác đấy. Khởi đầu từ những concept "Dám nghĩ dám làm"- tự tin với sự khác biệt tích cực trước những định kiến xã hội, cho đến những hình ảnh độc đáo tính sáng tạo mang lại khách hàng góc nhìn mới lạ và không kém phần thu hút đa dạng khách hàng khác nhau.

BAD HABITS - Dám nghĩ dám làm

Mang trong mình tinh thần thích khám phá và tự tin thể hiện bản thân, Bad Habits đã được nung nấu bởi ngọn lửa của một người trẻ nhiệt huyết. "Dám nghĩ dám làm" là câu châm ngôn định nghĩa rõ ràng nhất hình ảnh mà brand hướng đến. Cụ thể, Bad Habits đã có ý tưởng khá "điên rồ" khi tự tay nhuốm bùn cho cửa hàng của mình gây hoang mang cả cộng đồng thời điểm đó.

Dân tình bất ngờ với "chiêu thức" tự tạt bùn ngay tại cửa hàng quận 1

Khoảng 1 năm sau đó, Bad Habits lại tiếp tục khuấy động "giới mộ điệu local" khi đầu tư hình thức "mua sắm di động"- dịch vụ fitting và sắm đồ tại nhà dành cho hội người lười đúng với "tiêu chí" của bộ sưu tập "Lazy Think" được ra mắt thời điểm cuối năm 2023.

Hình thức mua sắm với tiêu chí "Lazy" đúng với tinh thần Bộ sưu tập của Bad Habits ra mắt vào cuối năm 2023

Độc lạ cả trong cách "chiều lòng" khách hàng

Bên cạnh các "chiêu trò" lăng xê tên tuổi có một-không-hai của Bad Habits, nhà Bad còn biết cách "chiều lòng" khách hàng bằng những bữa tiệc hot deal với đa dạng hình thức gây bất ngờ không kém.

Bữa tiệc Black Friday Sale cũng được nhà Bad tổ chức hoành tráng gây sửng sốt giới trẻ khi được tổ chức… lúc 12H đêm. Không giống với những local brand khác, Bad Habits "mạnh dạn" tổ chức tung deal sale off cực sâu một cách bất ngờ giữa đêm nhưng vẫn thu hút được hàng dài các bạn trẻ săn đón.

Đông đảo các bạn trẻ xếp hàng lúc giữa đêm để săn deal hời tại cửa hàng Bad Habits chi nhánh Bình Thạnh

"Siêu quậy" comeback tung "siêu sale" mùa Back2school

Sau một thời gian vắng bóng trên mặt trận, Bad Habits đã rục rịch quay trở lại với danh xưng "Siêu quậy" dám nghĩ dám làm. Theo thông tin được bật mí, trong ngày 17/7 sắp tới, nhà Bad sẽ phục vụ mùa Back2school bằng chương trình sale up to 50%++ off toàn bộ hệ thống cửa hàng trên toàn quốc, với loạt mức giá từ 99K- 249K cực hời.

Menu "món hời" với mức giá chạm đáy chưa từng có của nhà Bad Habits

Chưa dừng lại ở đó, Drop đồng giá 99k với 49 sản phẩm ngẫu nhiên giới hạn vào 3 ngày bất kì tại toàn bộ cửa hàng Bad Habits tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Cần Thơ lại là 1 chiến lược blind box "quán đãi" thiên về xu hướng secret box của art-toy để tiếp tục mở lối chơi mới.

Cách duy nhất để đón đầu được sự kiện đồng giá 99k này là hãy mở ngay Fanpage và Instagram để cập nhật liên tục thông tin mới nhất cho lần drop "chấn động" này nhé vì họ chỉ mở thông báo trước 24 tiếng ngày thả Drop thôi.

EOSS SS24 lần này sẽ được triển khai từ ngày 17-31.7 tại tất cả cửa hàng Bad Habits với đồng giá 99k - 249k, đang áp dụng tại toàn bộ hệ thống TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ.

Danh sách cửa hàng tại https://doublebadstudio.vn/