Bác sĩ Chiêm Quốc Thái vắng mặt trong vụ kiện xôn xao

Theo dự kiến, ngày 25-4, TAND quận Bình Thạnh (TP HCM) sẽ xét xử sơ thẩm vụ Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An kiện Công ty Sen Vàng trong vụ án kinh doanh thương mại "Tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu".

Trong vụ này, TAND quận Bình Thạnh xác định Miss Grand Việt Nam 2023 (Hoa hậu Hòa Bình) Lê Hoàng Phương là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; bác sĩ Chiêm Quốc Thái (Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ) là người làm chứng. Trước ngày xét xử, ông Chiêm Quốc Thái đã có đơn xin vắng mặt.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái cho rằng mình dính vào lùm xùm là từ việc hoa hậu Nguyễn Phương Khánh, Lê Hoàng Phương đã comment vào bài viết của ông vào ngày 7-11-2023 có nội dung nói về hành trình được Bệnh Viện Thẩm Mỹ Việt Mỹ tài trợ làm đẹp.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương comment bên dưới bài đăng của ông Chiêm Quốc Thái

Đồng thời, nhờ vào phẫu thuật thẩm mỹ đã giúp Nguyễn Phương Khánh, Lê Hoàng Phương đẹp hơn và tự tin hơn. Nhờ đó, Nguyễn Phương Khánh đã đạt được danh hiệu Hoa Hậu Trái Đất năm 2018 và Lê Hoàng Phương đã đạt danh hiệu Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam 2023 và Á Hậu Hoa hậu Hòa Bình Thế Giới 2023.

Bên dưới bài đăng của bác sĩ Chiêm Quốc Thái, hoa hậu Lê Hoàng Phương đã comment: "Dạ em cám ơn bác sĩ đã giúp em có vẻ đẹp hoàn mỹ thêm phần tự tin hơn ạ"

Trong đơn gửi TAND quận Bình Thạnh, ông Chiêm Quốc Thái trình bày: Trước đây, Bệnh viện Việt Mỹ đã tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí cho Lê Hoàng Phương. Bệnh viện sẽ được toàn quyền sử dụng hình ảnh của Lê Hoàng Phương vô thời hạn để quảng cáo.

Sau khi phẫu thuật xong vào ngày 29-7-2022, Lê Hoàng Phương đã đến chụp hình tại Bệnh viện Việt Mỹ và bệnh viện đăng tải lên Facebook, sử dụng cho việc quảng cáo.

"Sau đó, bà Lê Hoàng Phương đã thi Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam 2023 và đoạt giải hoa hậu. Mặc dù tôi đã có cam kết thỏa thuận được quyền sử dụng hình ảnh của Lê Hoàng Phương để quảng cáo vô thời hạn nhưng để đảm bảo quyền lợi cho Công ty Sen Vàng nên tôi đã liên lạc với bà Phạm Kim Dung (Giám đốc Công ty Sen Vàng) để đề nghị mời Hoàng Phương làm đại sứ cho Bệnh viện Việt Mỹ và được bà Dung trả lời rằng theo hợp đồng thì Hoàng Phương khi đăng quang Hoa Hậu đương nhiên sẽ trở thành Đại sứ thương hiệu của Bệnh viện Nam An", ông Chiêm Quốc Thái viết trong đơn gửi tòa án.

Theo ông Chiêm Quốc Thái, do mối quan hệ với Công ty Sen Vàng và cá nhân hoa hậu Lê Hoàng Phương nên Bệnh viện Việt Mỹ sẽ không sử dụng hình ảnh của Hoàng Phương khi hoa hậu này trở thành đại sứ thương hiệu cho Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An. Đến khi hoa hậu hết hợp đồng với Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An thì ông Chiêm Quốc Thái sẽ tiếp tục sử dụng hình ảnh của Hoàng Phương.

Ngày 7-11-2023, ông Thái đăng status về hành trình thay đổi của Lê Hoàng Phương và sử dụng hình ảnh của Lê Hoàng Phương chụp tại Bệnh viện Việt Mỹ.

"Bài đăng hoàn toàn không sử dụng bất kỳ hình ảnh nào của Lê Hoàng Phương từ lúc hoa hậu làm đại sứ cho Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An. Ngoài ra, nội dung bài đăng trên Facebook cá nhân của tôi không chỉ nói về việc tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ cho Lê Hoàng Phương, mà còn nhiều người đẹp khác. Nhờ phẫu thuật thẩm mỹ đã giúp họ đẹp và tự tin hơn nên họ đã đạt được danh hiệu cao trên đấu trường sắc đẹp thế giới.

Việc nêu trên Facebook của tôi là quan điểm cá nhân, do đó bài đăng này hoàn toàn không ảnh hưởng bất kỳ quyền lợi gì đến hợp đồng giữa Công ty Sen Vàng, Lê Hoàng Phương và Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An", ông Chiêm Quốc Thái cho biết.

Nguyên đơn trong vụ kiện là Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An trình bày: Vào ngày 17-3-2023, Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An và Công ty Sen Vàng ký hợp đồng quảng bá thương hiệu trị giá 10 tỉ đồng. Nội dung thể hiện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An với tư cách đơn vị đăng cai cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023 nên có quyền lợi "Hoa hậu đăng quang sẽ là đại sứ thương hiệu của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An trong 2 năm".

Bà Nguyễn Thị Như Lan (CEO Bệnh viện thẩm mỹ Nam An) cho biết sau khi Lê Hoàng Phương đăng quang hoa hậu Miss Grand Việt Nam 2023, khoảng 8 tháng sau tức ngày 7-11-2023, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An phát hiện trên trang Facebook của ông Chiêm Quốc Thái (có tick xanh) có bài viết gắn thẻ Facebook tên "Lê Hoàng Phương".

Bên dưới bài đăng, Lê Hoàng Phương bình luận: "Dạ em cảm ơn bác sĩ đã giúp em có vẻ đẹp hoàn mỹ thêm phần tự tin hơn ạ".

Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An cho rằng hoa hậu Lê Hoàng Phương comment như vậy là đang quảng bá thương hiệu cho một công ty khác hoạt động cùng lĩnh vực với bệnh viện này. Do đó, hành vi này vi phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An được ghi nhận tại hợp đồng và phụ lục ký kết với Công ty Sen Vàng. Từ đó, Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An khởi kiện chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường.

Trong phiên tòa dự kiến được xét xử vào ngày 25-4, bà Nguyễn Thị Như Lan ủy quyền cho luật sư tham gia. Công ty Sen Vàng có 2 đại diện ủy quyền là bà Đào Thị Thu Phương, Hồ Thị Lý; bà Lê Hoàng Phương cũng có 3 đại diện ủy quyền là bà Hoàng Đông Thùy, Dương Thị Vân Nga, Đỗ Thị Nụ.