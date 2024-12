Ba thế hệ nhà vợ Văn Hậu hội tụ, visual cực phẩm khiến dân mạng xuýt xoa: Gen nhà ngoại đỉnh!

Trong làng bóng đá Việt, gia đình của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My luôn thu hút nhiều sự chú ý. Bởi cặp cầu thủ - chân dài này đều là những cái tên nổi bần bật ở lĩnh vực của mình. Khi Văn Hậu là hậu vệ xuất sắc của bóng đá Việt Nam còn Doãn Hải My từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Không chỉ vậy, những người thân của gia đình đôi bên nội - ngoại cũng trở nên nổi tiếng sau khi Văn Hậu và Hải My chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2023. Đặc biệt là "nhà ngoại" của Văn Hậu và Hải My luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Mới đây, khi Doãn Hải My khoe ảnh cùng gia đình với ba thế hệ cùng nhau "hẹn hò" cà phê Hà Nội, visual của các thành viên nhận về nhiều lời khen. Với bà xã Đoàn Văn Hậu, nhan sắc xinh đẹpm ngọt ngào của cô nàng vẫn luôn nổi bật. Dân tình lại chú ý nhiều hơn đến gương mặt trẻ trung không tuổi của bà Mai Đoàn - mẹ của Doãn Hải My ở tuổi U50. Làn da của mẹ vợ hot nhất làng bóng đá vẫn căng bóng, mịn màng chẳng thua kém con gái.

Gia đình ba thế hệ của Doãn Hải My gây chú ý vì visual đẹp đều

Nhan sắc của Doãn Hải My và mẹ đẻ luôn nhận về nhiều sự chú ý

Bên cạnh, bà ngoại của Hải My dù đã bạc tóc vẫn toát lên vẻ đẹp phúc hậu, quý phái. Và đặc biệt, Hoàng Minh và Hải Lâm - hai cậu em vợ của Đoàn Văn Hậu cũng nhận được sự chú ý nhờ visual nổi bật. Cậu thiếu niên Doãn Hoàng Minh đang ở lứa tuổi cấp 2 sở hữu ngoại hình ưa nhìn, chiều cao cực phẩm ngang với anh rể - Văn Hậu, gương mặt điển trai, trong sáng.

Ngắm bức ảnh 3 thế hệ trong gia đình Hải My hội tụ, dân mạng có chung cảm nhận tất cả thành viên trong khung hình đều có visual sáng, cả nhà đều đẹp, gen nhà ngoại thế này có đỉnh quá không!

Em trai Doãn Hải My với visual điển trai

Bà xã Đoàn Văn Hậu và hai em trai

Em trai Doãn Hải My sở hữu chiều cao cực phẩm cùng gương mặt ưa nhìn

Văn Hậu và Hải My