Bà Nguyễn Thị Như Loan, CEO Quốc Cường Gia Lai gửi đơn tố cáo 2 cá nhân về hành vi lừa đảo 150 tỷ ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Nguyễn Thị Như Loan, CEO CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) – đã có đơn tố cáo cá nhân là bà Ngô Thị Minh Phượng và bà Nguyễn Thị Kim Liên (cùng ngụ TP Vũng Tàu) lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, về hành vi “Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản”.

Theo đơn tố cáo của bà Loan, vào ngày 5/4/2021, bà Nguyễn Thị Kim Liên và bà Ngô Thị Minh Phượng (đại diện bên A) đã ký hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc, cam kết sẽ chuyển nhượng 125ha đất tại phường Kim Dinh và phường Long Hương (TP Bà Rịa) cho bà Loan (đại diện bên B) với tổng giá trị là 799,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chuyển nhượng đủ 125ha đất là 60 ngày, tính từ ngày 5/4/2021. Nếu 1 trong 2 bên vi phạm hợp đồng thì sẽ bị phạt gấp đôi tiền cọc (tiền cọc 20 tỷ đồng) hoặc chịu mất tiền cọc.

Theo thỏa thuận, bà Loan đã đặt cọc với số tiền 20 tỷ đồng và trước ngày ký hợp đồng bà Liên giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) với diện tích khoảng 10ha để làm tin. Đến ngày 6/5/2021 bà Loan đã chuyển 4 lần theo đề nghị chuyển tiền của Bà Liên tổng số tiền, bao gồm tiền đặt cọc là 130,05 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo bà Loan, đến hết thời hạn 60 ngày theo hợp đồng, bà Liên và bà Phượng không có đủ diện tích đất 125ha để ký công chứng chuyển nhượng theo hợp đồng. Do đó, ngày 1/7/2021 (sau khi quá hạn 26 ngày), bà Loan gửi thông báo vi phạm thời hạn hợp đồng cho bà Liên, đồng thời yêu cầu bà Liên, bà Phượng phải hoàn trả số tiền gốc bà Loan đã chuyển và bồi thường cọc và lãi vay chậm trả theo chế tài, do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

“Sau rất nhiều lần đòi nợ nhưng bên phía bà Phượng, bà Liên không hoàn trả tiền mà chặn cuộc gọi, chặn liên lạc, bên mua tìm hiểu thì được biết bà Liên chỉ sở hữu 7,9 ha đất chứ không phải sở hữu 110ha đất như trong cam kết ngày 29/4/2021”, bà Loan cho biết.

Cũng theo bà Loan, những thông tin bên bà Liên và bà Phượng đưa ra như: cam kết sở hữu 125ha đất, không tranh chấp, không thuộc diện phải thi hành án… và hứa sẽ hoàn thành ký công chứng chuyển nhượng cho bên mua trong 60 ngày là “sự lừa dối ngay từ thời điểm ký kết hợp đồng cố ý chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, trong đơn tố cáo, bà Loan còn cho biết, theo quy định tại hợp đồng, bà Liên phải hoàn trả lại toàn bộ tiền bà Loan đã thanh toán và phạt 1 lần tiền cọc (20 tỷ đồng). Tổng cộng số tiền bên A phải trả cho bên B đến ngày 5/6/2021 là 150 tỷ đồng. Thế nhưng, bà Liên không trả nợ và liên tục né tránh khất nợ. Đến ngày 1/11/2022, bà Phượng ký biên bản xác nhận công nợ cùng với các khoản nợ khác tổng là 897,4 tỷ đồng và cam kết thời hạn trả nợ chậm nhất là ngày 10/7/2023.

Tháng 10/2023 bà Loan đã gửi đơn tố cáo bà Phượng đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an để tố cáo hành vi của bà Ngô Thị Minh Phượng và bà Nguyễn Thị Kim Liên.

Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công An đã thông báo cho bà Loan biết việc các cơ quan này đã chuyển đơn của bà Loan đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa và Việm Kiểm sát Bà Rịa - Vũng Tàu thụ lý, giải quyết theo quy định.