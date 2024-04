Ba Long Hạt Nhài và con gái Pam Yêu Ơi tiết lộ bí kíp để chén bát an toàn lành tính khiến mẹ Salim ngỡ ngàng

Cặp đôi ba con đang gây sốt trên mạng xã hội



Pam Yêu Ơi là một trong những idol nhí đang làm dân mạng phát cuồng bởi "đụng đâu" cũng thành trend. Chỉ mới tròn 2 tuổi mà bé Pam đã sở hữu hàng loạt các clip triệu view và được vô vàn các cô chú mến mộ. Gương mặt vuông "thương hiệu" với chiếc má phúng phính và các biểu cảm đáng yêu của Pam đã chinh phục trái tim của tất cả các cô, chú.

Được cộng đồng mạng ưu ái gọi với cái tên "em bé quốc dân", Pam Yêu Ơi tiếp tục gây bão khi tham gia show truyền hình "Mẹ Vắng Nhà - Ba Là Siêu Nhân" cùng với ba Long Hạt Nhài. Hai ba con đã mang đến rất nhiều tiếng cười cho người xem bởi những khoảnh khắc "dở khóc dở cười" khi mẹ Salim đi vắng. Nào là quên cho bí vào canh cho con, nào là không biết xúc cho con ăn, nào là quên giờ thay bỉm... Nghe thì có vẻ người ba này hơi vụng về và thiếu kinh nghiệm trong việc chăm sóc con, nhưng ít ai biết rằng ba Long lại rất đảm đang trong việc chăm sóc nhà cửa. Dù kỹ năng chăm con còn yếu nhưng ba lại là "siêu nhân" việc nhà, luôn chu toàn mọi việc và đã nằm lòng các kiến thức lựa chọn sản phẩm lành tính để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

"Gia trưởng" mới lo được cho "elm" và con

Là người "gia trưởng" nên ba Long phải lo toan mọi thứ, rất chú trọng lựa chọn các đồ dùng trong nhà để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của các thành viên, nhất là trưởng nữ Pam nhí: "Bé Pam còn nhỏ, nên rất dễ chịu tác động từ môi trường sống. Chính vì thế khi lựa chọn đồ dùng trong gia đình, ba Long luôn cân nhắc kỹ xem món đồ đó có an toàn cho con hay không,… Như quần áo thì lựa chọn đồ cotton, lành tính, mềm mại với da… Anh gia trưởng thì mới lo được cho elm và con mà…"

Đặc biệt, người đàn ông "gia trưởng" nhất trong nhà cũng tiết lộ một nguyên tắc tối thượng của gia đình anh: "Việc rửa bát, nhất định phải là ba Long làm, không nhỡ mẹ làm rơi vỡ, hỏng bát thì sao… Và, còn bởi vì Long Hạt Nhài tôi đây còn sở hữu 1 bí kíp "thần kỳ", giúp rửa sạch hiệu quả chén dĩa mà hoàn toàn an tâm sẽ không tồn dư hóa chất, ảnh hưởng tới sức khỏe Pam yêu. Đó chính là nước rửa chén bát Sunlight Extra Thiên Nhiên Muối Khoáng và Lô hội với 100% thành phần làm sạch gốc thực vật, rất an toàn cho chén dĩa trẻ em, kể cả sử dụng cho bình sữa hay các vật dụng của Pam".

Nước rửa chén Sunlight Thiên Nhiên là sản phẩm mà ba Long Hạt Nhài đã tin tưởng khi đã tìm hiểu kỹ công thức và bảng thành phần. Bởi thế, anh hoàn toàn yên tâm sử dụng để xử lý gọn gàng bát đĩa sau mỗi bữa ăn gia đình.

Sunlight Thiên Nhiên - Nước rửa chén an toàn cho chén dĩa và bình sữa trẻ em



Việc rửa chén tưởng nhỏ nhưng không nhỏ chút nào. Bởi cách rửa, loại nước rửa chén được sử dụng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của cả gia đình.

Bố Hải Long của Pam tự tin đã nghiên cứu rất kỹ các thành phần làm sạch được sản xuất từ nguồn nguyên liệu gốc thực vật, được công bố trên nhãn sản phẩm một cách rõ ràng: SODIUM LAURYL SULFATE được chiết xuất từ dầu cọ và COCAMIDOPROPYL BETAINE có nguồn gốc từ dầu dừa. Vì thế, Sunlight Thiên Nhiên có thể giúp rửa sạch bề mặt chén đĩa hiệu quả mà an toàn với sức khỏe của bé.

Sản phẩm với thành phần lành tính mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người dùng, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ. Không còn lo lắng về nguy cơ da tay bị kích ứng hay ảnh hưởng đến sức khỏe do hóa chất tẩy rửa độc hại, giờ đây các bà mẹ có thể an tâm bảo vệ cả gia đình một cách toàn diện trong từng bữa ăn hằng ngày.

Đặc tính phân hủy sinh học tới 99% của sản phẩm còn giúp giảm thiểu tác động tới môi trường, góp phần bảo vệ trái đất xanh. Mua ngay!

Sản phẩm của Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam

Địa chỉ: Lô A2-3, KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.