Ba giáo viên ở Hà Nội bị kỷ luật vì để nữ sinh lớp 5 bị bạn đánh rách mặt trong lớp học

Theo đơn thư của chị Nguyễn Thị Ngọc An gửi báo Tiền Phong, con gái chị là cháu Nguyễn Ngọc Phương L., hiện đang học lớp 5A3 Trường Tiểu học Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội) đã bị một bạn học cùng lớp bắt nạt, đánh gây thương tích.

Cụ thể, ngày 28/8/2024, khi đang tham gia tiết học thể dục tại phòng học Aerobic của Trường Tiểu học Vĩnh Hưng, cháu L. đã xảy ra xô xát với cháu S. là học sinh cùng lớp. Khi đó, trong lớp có 3 giáo viên (1 giáo viên giảng dạy trên bục giảng và 2 giáo viên giám sát trật tự lớp).

Hậu quả, cháu L. bị nhiều vết thương gây chảy máu ở vùng mặt. Đặc biệt, cháu L. bị mắc thêm nhiều chứng bệnh về tâm lý sau khi bị đánh như, rối loạn stress sau sang chấn, rối loạn của hoạt động và chú ý, trầm cảm nhẹ (tiệm cận mức nặng)...

Chị An, mẹ cháu L. cho rằng, các giáo viên phụ trách lớp đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý lớp học. “Khi đó lớp học có tới 3 giáo viên mà vẫn không can thiệp kịp thời, để con tôi bị các bạn đánh đập. Sau đó, các giáo viên cũng để con đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một mình, không giúp con sơ cứu vết thương hay đưa con xuống phòng y tế. Suốt buổi chiều hôm đó, cũng không có một giáo viên nào (kể cả giáo viên chủ nhiệm) gọi điện hay nhắn tin thông báo cho tôi về việc con bị đánh. Sau khi bà nội đưa cháu về nhà, tôi mới gọi cho cô giáo chủ nhiệm vì phát hiện trên mặt cháu có nhiều vết thương. Khoảng 7 giờ tối hôm đó, cô giáo mới nghe điện thoại của tôi sau 3 - 4 cuộc gọi nhỡ”, chị An bức xúc.

Hiện, cháu L. vẫn chưa thể đi học trở lại do những sang chấn về tâm lý, đã nghỉ học hơn 6 tuần.

Các vết xước lớn ở mặt của cháu L. sau khi bị bạn đánh.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Nga, Hiệu phó Trường Tiểu học Vĩnh Hưng cho biết, sự việc xô xát dẫn đến việc cháu L. bị thương tích ngày 28/8 là có xảy ra. “Nhưng các giáo viên đã làm tròn trách nhiệm của mình bằng cách phát hiện, can thiệp và ngăn chặn kịp thời sự xô xát giữa cháu L. và các bạn. Sau đó, giáo viên bảo cháu tự đi rửa mặt và cử một bạn trong lớp đưa cháu lên phòng y tế”, bà Nga nói.

Dù khẳng định các giáo viên đã làm tròn trách nhiệm, bà Nga lại thông tin rằng nhà trường vẫn kỷ luật 3 giáo viên sau sự việc trên bao gồm 2 giáo viên quản lý tiết học thể dục hôm 28/8 và cô Phạm Thị Ánh là giáo viên chủ nhiệm lớp 5A3. Trong đó, cô Ánh sẽ không tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm lớp 5A3 nữa.

"Tối 28/8 và 29/8, các giáo viên của trường và phụ huynh của học sinh đã đánh cháu L. có bày tỏ mong muốn được gặp, thăm hỏi cháu L., nhưng chị An từ chối", bà Nga cho biết thêm.

Về phía gia đình cháu L., chị An không đồng ý với quan điểm của bà Nga.

“Nếu giáo viên can thiệp kịp thời thì con gái tôi đã không bị bạn đánh tới mức như thế. Không chỉ vậy, giáo viên còn bảo cháu tự đi rửa mặt khi khuôn mặt đang có nhiều vết thương hở và chảy nhiều máu. Sau đó, tôi còn phải chủ động gọi cho cô giáo chủ nhiệm rất nhiều cuộc thì mới nhận được phản hồi”, chị An nói.

Chị An cũng cho biết thêm, đây không phải lần đầu tiên cháu L. bị các bạn đánh, mà việc này đã lặp lại nhiều lần, có dấu hiệu bạo lực học đường . Còn phía Trường Tiểu học Vĩnh Hưng phủ nhận điều này.

Hiện tại, sự việc đang được Công an phường Vĩnh Hưng tiếp tục điều tra, xác minh.