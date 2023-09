Australia đang trải qua mùa đông ấm nhất trong hơn 100 năm qua

Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu trong năm 2023. Dữ liệu của Cục Khí tượng Australia cho thấy, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc trong mùa đông năm 2023 đã tăng cao hơn 1,53 độ C so với mức trung bình dài hạn và là mức cao nhất trong hơn 100 năm qua, kể từ khi Australia bắt đầu thành lập cơ quan chuyên môn nghiên cứu và giám sát thời tiết vào năm 1910. Kỷ lục trước đó được Australia ghi nhận là mức tăng 1,46 độ C vào năm 1996.

Mùa đông ấm kỷ lục đã khiến Australia đứng trước nguy cơ đón nhận một mùa hè đầy áp lực trước lo ngại về một "mùa hè đen tối" với cháy rừng. Nguồn: ABC

Các số liệu thống kê của Cục Khí tưởng Australia được tính toán dựa trên cách tính nhiệt độ trung bình tối thiểu và tối đa của 112 trạm thời tiết, trải đều trên khắp lãnh thổ Australia từ đầu năm đến nay. Riêng đối với mùa đông năm 2023, số liệu được tính từ ngày 01/6 tới ngày 31/8. Theo đó, sự gia tăng nhiệt độ cao kỷ lục trong vài tháng qua đã ghi dấu chuỗi mùa đông ấm trên mức trung bình 11 năm liên tiếp tại Australia.

Đối với các bang New South Wales, Queensland và Tasmania, đây là mùa đông ấm nhất được ghi nhận, trong khi đối với Victoria và Nam Australia, đây là mùa đông ấm thứ hai. Sự khác biệt lớn nhất so với bình thường là ở miền nam bang Queensland, nơi mùa đông năm nay có nhiệt độ cao hơn mức trung bình tới 3 độ C. Một số vùng núi cao tại Australia đo được độ sâu lớp phủ tuyết thấp nhất trong 50 năm, trong khi dãy núi Blue Mountains phía tây Sydney trải qua mùa đông đầu tiên không có một đợt tuyết rơi nào trong 100 năm qua.

Trong khi nắng nóng trái mùa diễn ra, lượng mưa cũng thấp hơn 4,2% so với mức trung bình dài hạn, khi tính trung bình trong cả nước. Lượng mưa tại các khu vực cũng có sự thay đổi tương đối đáng lưu ý khi các vùng Bờ biển phía Nam bang New South Wales và ở một khu vực nhỏ phía bắc Perth giảm đi đáng kể, trong khi lượng mưa mùa đông cao hơn nhiều so với mức trung bình ở phần lớn miền bắc Australia do dải mây mùa khô hiếm gặp vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7.

Một loạt các báo cáo về hiện tượng băng tan bất thường tại Nam Cực, vấn đề ấm lên của nước biển toàn cầu cũng như mùa đông ấm bất thường đã khiến nhiều nhà khoa học Australia bày tỏ quan ngại về những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với môi trường sinh thái và cuộc sống của con người; kêu gọi các chính phủ phải đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện các cam kết chống phát thải và gia tăng hoạt động bảo vệ môi trường.