Audio-Visual Setup: loa Bluetooth đẹp cả phần nghe lẫn phần nhìn

Người trẻ không chỉ nghe nhạc bằng tai, mà còn dùng ánh sáng và thiết kế loa để tạo mood cho bàn làm việc, phòng ngủ và góc thư giãn.

Khi chiếc loa trở thành một phần của setup

Trước đây, loa Bluetooth thường được chọn theo ba tiêu chí quen thuộc: âm lượng, pin và giá. Nhưng với nhiều người trẻ hiện nay, loa còn là một món đồ nằm trong setup cá nhân. Nó xuất hiện trên bàn làm việc, cạnh màn hình, trong phòng ngủ, ở góc đọc sách hoặc trên kệ decor. Vì vậy, thiết kế và ánh sáng bắt đầu quan trọng không kém chất âm.

Trào lưu audio-visual setup xuất phát từ nhu cầu biến không gian cá nhân thành nơi vừa nghe, vừa nhìn, vừa thư giãn. Một playlist lo-fi, một góc bàn gọn, ánh đèn dịu và chiếc loa có hiệu ứng nhịp điệu có thể tạo cảm giác khác hẳn so với việc chỉ phát nhạc từ điện thoại. Âm thanh lúc này không còn đứng riêng, mà trở thành một phần của bầu không khí.

1 món đồ decor đáng cân nhắc

Vì sao ánh sáng làm trải nghiệm nghe nhạc khác đi?

Ánh sáng không làm bản nhạc hay hơn theo nghĩa kỹ thuật, nhưng nó thay đổi cách người nghe cảm nhận không gian. Ánh sáng ấm, chuyển động chậm tạo cảm giác thư giãn. Ánh sáng đổi theo nhịp lại hợp lúc nghe pop, EDM hoặc tụ tập bạn bè. Khi mắt có một điểm nhìn nhẹ nhàng, người nghe dễ tập trung vào mood tổng thể hơn.

Đó là lý do nhiều người thích dùng loa có đèn ambient thay vì chỉ dùng đèn bàn hoặc LED rời. Một thiết bị vừa phát nhạc, vừa tạo ánh sáng đồng bộ giúp góc setup bớt rời rạc. Với phòng nhỏ, ký túc xá hoặc bàn làm việc, sự gọn gàng này rất đáng giá.

Thoả mãn cảm giác nghe-nhìn

Không phải loa có đèn nào cũng hợp decor

Một chiếc loa đẹp trong ảnh chưa chắc phù hợp khi đặt ở phòng thật. Người dùng nên nhìn vào ba yếu tố: ánh sáng có quá gắt không, thân loa có dễ đặt trên bàn không và loa có đủ pin để dùng linh hoạt không. Nếu hiệu ứng đèn quá mạnh, nó dễ gây mỏi mắt khi làm việc. Nếu loa quá lớn, nó chiếm diện tích.

Với nhu cầu audio-visual setup, loa nên có thiết kế gọn, ánh sáng nhiều chế độ và âm lượng đủ cho không gian cá nhân. Ngoài ra, khả năng kháng bụi nước cũng hữu ích hơn tưởng tượng. Một chiếc loa có thể mang từ bàn làm việc ra ban công hoặc bữa picnic nhẹ sẽ linh hoạt hơn loa chỉ dùng được trong một góc phòng.

Xiaomi Sound Play hợp với nhóm thích mood light

Trong nhóm loa Xiaomi, Sound Play là ví dụ rõ cho hướng nghe nhìn kết hợp. Theo Xiaomi, mẫu loa này có công suất 18W, đèn gương vô cực ở phía trên, vòng đèn ambient bên dưới và các hiệu ứng như gợn sóng, nhịp điệu, sáng liên tục. Dải sáng được đồng bộ với giai điệu, giúp loa đóng vai trò như một điểm nhấn thị giác trong phòng.

Ngoài phần ánh sáng, Xiaomi Sound Play còn có pin tối đa 14 giờ trong điều kiện thử nghiệm của Xiaomi, Bluetooth 6.0, hỗ trợ Auracast, ghép đôi TWS và chuẩn IP68. Những thông số này giúp loa không chỉ đẹp khi đặt trên bàn, mà còn đủ linh hoạt để dùng khi làm việc, chill buổi tối hoặc mang ra không gian ngoài trời nhẹ.

Nhiều lựa chọn màu sắc với Xiaomi Sound Play

Nếu nhu cầu của bạn cơ bản hơn, chẳng hạn chỉ cần loa nhỏ cho học tập, podcast hoặc bàn làm việc, loa Xiaomi Essential có thể là hướng dễ tiếp cận. Điểm quan trọng là chọn loa theo không gian sống, không chỉ theo thông số.

Khi nào nên chọn loa có hiệu ứng ánh sáng?

Loa có đèn hợp với người thường nghe nhạc trong phòng, thích trang trí góc cá nhân, hay làm việc buổi tối hoặc muốn có bầu không khí thư giãn sau giờ học, giờ làm. Nó cũng hợp với người hay chụp ảnh setup, quay video ngắn hoặc muốn một thiết bị có mặt trên bàn mà không bị "lạc tông".

Ngược lại, nếu bạn cần âm lượng lớn cho sân vườn, cắm trại hoặc nhóm đông, hãy ưu tiên công suất và pin trước. Ánh sáng đẹp là điểm cộng, nhưng không nên thay thế các yếu tố cơ bản của một chiếc loa phù hợp với môi trường dùng.

Kết luận: nghe hay là chưa đủ, phải hợp không gian

Audio-visual setup cho thấy cách người trẻ nhìn thiết bị âm thanh đã thay đổi. Loa không chỉ để phát nhạc, mà còn góp phần tạo cảm xúc cho căn phòng. Một chiếc loa hợp gu có thể khiến bàn làm việc ấm hơn, buổi tối thư giãn hơn và playlist quen thuộc trở nên có "khung cảnh" hơn.

Với người thích sự gọn gàng, ánh sáng và âm nhạc hòa vào nhau, loa Bluetooth có mood light là lựa chọn đáng cân nhắc. Điều cần nhớ là hãy chọn theo thói quen thật: bạn nghe ở đâu, cần âm lượng bao nhiêu, có cần mang đi không và ánh sáng đó có khiến bạn muốn bật nhạc mỗi ngày hay không.