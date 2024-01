AS Roma sa thải HLV Mourinho

"Jose Mourinho và đội ngũ của ông sẽ rời CLB ngay lập tức. Thông tin về nhà quản lý mới sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất", trang chủ AS Roma thông báo. Ryan Friedkin, chủ sở hữu AS Roma cho biết: "Chúng tôi sẽ nhớ về những kỷ niệm đẹp, khi Jose Mourinho còn là huấn luyện viên của CLB. Tuy nhiên, vì lợi ích của AS Roma, chúng tôi buộc lòng phải đưa ra sự thay đổi".

"Thay mặt toàn bộ các thành viên tại AS Roma, tôi cảm ơn những đóng góp to lớn của Mourinho và cả niềm đam mê của ông dành cho công việc tại đội bóng này. Xin chúc Mourinho và các cộng sự những điều tốt đẹp trong tương lai", ông Friedkin nói thêm.

HLV Mourinho mất việc.

Trận gặp Milan là cơ hội cuối để Mourinho giữ ghế. Tuy nhiên, AS Roma lại để thua 1-3 và bị nhóm dự Champions League bỏ xa 5 điểm. Lãnh đạo Roma đã quyết định "trảm tướng" với hy vọng vực dậy đội chủ sân Olimpico.

Trong hơn 2 mùa làm việc tại Roma, Mourinho để lại dấu ấn đậm nét khi giúp Roma giành chức vô địch cấp châu Âu đầu tiên, đó là danh hiệu Europa Conference League 2021/22. Ngay mùa giải tiếp theo, "Người đặc biệt" tiếp tục đưa Roma vào chung kết Europa League nhưng lại thất bại trước Sevilla bởi quyết định gây tranh cãi của trọng tài Anthony Taylor.

Ngoài chiếc cúp C3, Mourinho còn ghi dấu trong lòng người hâm mộ Roma với hình ảnh máu lửa ở khu vực kỹ thuật. Trong 2 mùa, nhà cầm quân này đã phải nhận đến 6 thẻ đỏ, con số còn nhiều hơn các học trò cộng lại.

Thêm một lần, Mourinho không thể vượt qua "lời nguyền" mùa giải thứ ba. Trong sự nghiệp, ngoại trừ nhiệm kỳ đầu tiên tại Chelsea (2004-2007) kéo dài hơn 3 mùa, Mourinho đã chia tay Porto, Chelsea (nhiệm kỳ 2), Inter, Real Madrid, Man Utd, Tottenham, Roma mà chưa kịp hoàn thành mùa giải thứ ba.

Theo báo chí Anh, Mourinho có thể sẽ sang Saudi Arabia làm việc. Tại đây, Al Hilal sẵn sàng đón "Người đặc biệt".