Aptech Nguyễn Kiệm: Cơ sở mới tiếp nối thành công phương châm Aptech Home - IT Campus

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1999, Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech đã và đang ngày càng khẳng định vị thế của mình khi đang là 1 trong những đơn vị đào tạo nhân lực ngành CNTT số 1 tại Việt Nam. Sau khoảng thời gian hình thành và phát triển, Aptech đã đào tạo được rất nhiều những lập trình viên tài năng, cống hiến cho ngành CNTT Việt Nam, cũng như góp phần truyền cảm hứng đến cho rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến ngành IT. Sau Cơ sở D5 Bình Thạnh, Aptech Nguyễn Kiệm chính là ngôi nhà tiếp theo dành cho bạn học yêu thích IT được xây dựng theo phương châm trở thành 1 APTECH HOME – IT CAMPUS, với mục tiêu mang đến cho tất cả những người yêu thích Lập trình, không chỉ dành riêng cho học viên Aptech, một không gian công nghệ hiện đại nhưng mang lại cảm giác gia đình.



Nghi thức cắt băng khánh thành đánh dấu sự đi vào hoạt động của Aptech Nguyễn Kiệm

Nghi thức cắt băng khánh thành đánh dấu sự đi vào hoạt động của Aptech Nguyễn Kiệm. Từ trái sang: chị Lê Hữu Trâm Anh – Đại diện Tập đoàn Aptech Ấn Độ tại Việt Nam, anh Đinh Trí Dũng – Đại diện Công ty Cổ phần Đào tạo Ứng dụng Aprotrain, chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Giám đốc Aptech, thầy Lê Thanh Sơn – Giám đốc Đào tạo Aptech, ông Vũ Anh Tuấn – Tổng thư ký Hội Tin học TP.HCM, anh Nguyễn Hữu Quang – cựu học viên Aptech, Giám đốc Điều hành EXE Corp.

Để góp phần thành công cho mục tiêu truyền cảm hứng về ngành IT đến cho các bạn trẻ cũng như tiếp nhận nguồn nhân lực IT được đào tạo bởi Aptech, không thể không kể đến các quý đối tác doanh nghiệp. Aptech vinh dự đón nhận sự chúc mừng của các đối tác như FPT Information System, HR1Tech, Alta Software, Terralogic, Community & Partnership TopCV, KMS Technology… trong dịp chính thức ra mắt cơ sở Nguyễn Kiệm.



Aptech hân hạnh chào đón sự có mặt của các doanh nghiệp đối tác

Không chỉ dành thời gian đến tham dự sự kiện, quý doanh nghiệp hợp tác cùng các bạn học viên còn tự tay viết những lời chúc gửi đến Aptech Nguyễn Kiệm.

Các đối tác và các bạn học viên/cựu học viên gửi đến Aptech Nguyễn Kiệm những lời chúc tốt đẹp

Tiếp nối niềm vui chào đón Cơ sở Nguyễn Kiệm, Aptech cũng vinh dự được Chứng nhận thành lập Trung tâm mới từ Tập đoàn Aptech toàn cầu.

Chị Lê Hữu Trâm Anh, đại diện Tập đoàn Aptech toàn cầu sẽ trao tặng chứng nhận thành lập trung tâm mới dành cho Aptech Nguyễn Kiệm

Bên cạnh đó, Aptech Nguyễn Kiệm còn hân hoan chào đón và vinh danh các bạn sinh viên tiêu biểu của thế hệ sinh viên Aptech tốt nghiệp năm 2022 đã có nhiều nỗ lực trong quá trình học tập và đạt được cho bản thân vị trí công việc phù hợp tại 1 số doanh nghiệp nổi bật.

Aptech vinh danh các bạn cựu học viên và học viên tiêu biểu tốt nghiệp năm 2022

Ngoài góp mặt cùng Aptech chào đón Cơ sở Nguyễn Kiệm, trong buổi Lễ Grand Opening lần này Aptech còn vinh dự hợp tác với các doanh nghiệp như HR1Tech, Alta Software và Terralogic trong dự án Aptech Connection với hoạt động hỗ trợ chỉnh sửa CV và giả lập Interview cho các bạn yêu thích IT đến với Aptech.

Hoạt động chỉnh sửa CV và giả lập Interview trong chương trình Aptech Connection

Bên cạnh những khách mời tham dự, tại sự kiện Grand Opening lần này còn có sự góp mặt của các bạn học viên và các bạn quan tâm IT, để đáp lại tấm lòng các bạn đã dành thời gian đến với Cơ sở Nguyễn Kiệm vào ngày đánh dấu cột mốc quan trọng này. Aptech còn chuẩn bị cho các bạn những hoạt động thú vị về cả học thuật lẫn vui chơi với những phần quà hấp dẫn như: Workshop kỹ năng mềm: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHO IT-ers và cấp Certificate, chương trình kết nối, giao lưu và tương tác giữa các doanh nghiệp IT và sinh viên: Aptech Connection, thư giãn tại sân thượng Aptech với Teabreak và Acoustic và cuối chương trình là hoạt động Lucky Draw cùng những phần quà công nghệ đầy tiện ích. Trong tương lai, Aptech hy vọng rằng các bạn cũng sẽ có được những trải nghiệm đầy bổ ích và tràn đầy niềm vui tại Aptech Nguyễn Kiệm.

Các bạn yêu IT cùng những hoạt động bổ ích tại buổi Lễ Grand Opening

Chương trình Grand Opening Aptech Nguyễn Kiệm là sự kiện khởi đầu cho chuỗi sự kiện Aptech Home – IT Campus sắp tới. Hi vọng rằng sắp tới, Cơ sở Aptech D5 Bình Thạnh và Cơ sở mới Nguyễn Kiệm sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, thực hiện tốt sứ mệnh truyền cảm hứng ngành IT đến cho càng nhiều bạn trẻ cũng như ngày càng đào tạo thêm càng nhiều nguồn nhân lực IT chất lượng cho các doanh nghiệp.

Có mặt hơn 20 năm, Aptech đã và đang tiếp nối sự thành công trong việc đào tạo nên những thế hệ Lập trình viên tài năng cho ngành CNTT. Là địa chỉ học tập uy tín cho các bạn yêu quan tâm và yêu thích IT. Với phương pháp đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, Aptech hiện đang đào tạo 2 chuyên ngành chính là Công nghệ phần mềm và Khoa học dữ liệu – Trí tuệ nhân tạo. Sau khi tốt nghiệp, các bạn có thể tự tin làm việc tại nhiều vị trí như: Kỹ sư Lập trình Web – App – Game – Software, chuyên viên Phân Tích Dữ liệu (Data Analyst), chuyên gia Khoa học dữ liệu (Data Scientist),…

Xem thông tin chi tiết về chương trình tuyển sinh CNTT của Aptech tại đây: https://aptechvietnam.com.vn/