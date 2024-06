Apple tuyên bố iPhone cũ giữ giá tốt hơn điện thoại Android

Apple mới đây đã công bố sách trắng mới về tuổi thọ và khả năng sửa chữa của iPhone, nêu ra nhiều điểm mạnh về sự bền lâu của dòng sản phẩm này, cũng như khả năng sửa chữa của nó.

John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao về kỹ thuật phần cứng của Apple cho biết: “ Việc thiết kế những sản phẩm tốt nhất, có tuổi thọ cao nhất trên thế giới đòi hỏi phải đạt được sự cân bằng giữa độ bền và khả năng sửa chữa, đồng thời cung cấp các bản cập nhật phần mềm liên tục - và chúng tôi không ngừng tìm kiếm những cách thức mới và sáng tạo để hoàn thành sứ mệnh đó ".

Apple tuyên bố iPhone giữ giá tốt hơn nhiều so với đối thủ. (Ảnh: Macworld)

Sách trắng mới chỉ ra một số số liệu thống kê đáng chú ý về tuổi thọ sản phẩm của Apple:

Các sản phẩm của Apple giữ giá trị lâu hơn các thiết bị của đối thủ cạnh tranh, khiến chúng có nhiều khả năng được chuyển cho người dùng mới hơn. Ở nhiều thị trường trọng điểm của hãng như Mỹ và ở châu Âu, iPhone vẫn giữ được giá trị cao hơn ít nhất 40% so với smartphone Android, và sự chênh lệch về giá trị ngày càng tăng đối với các dòng iPhone cũ hơn. iPhone 7 ra mắt năm 2016 vẫn có giá trị trong chương trình thu cũ đổi mới của hãng ở Mỹ. Hàng trăm triệu người vẫn đang dùng iPhone secondhand. Đối với iPhone, tổng số lần sửa chữa hư hỏng do tai nạn đã giảm 44% kể từ khi giới thiệu các loại vỏ cải tiến bắt đầu từ dòng iPhone 7. Khi tính năng chống nước được giới thiệu với iPhone 7 và iPhone 7 Plus, việc sửa chữa các hư hỏng do chất lỏng giảm 75%. Việc đưa mặt kính sau iPhone 15 thành một module riêng lẻ đã giúp giảm hơn 60% chi phí sửa chữa cho khách hàng.

Về mặt sửa chữa và thay thế bộ phận, Apple cho biết True Tone sẽ hoạt động với màn hình của bên thứ ba vào cuối năm nay:

" True Tone yêu cầu hiệu chuẩn chính xác để hoạt động bình thường và không thể áp dụng hiệu chuẩn mặc định cho màn hình của bên thứ ba, do có thể dẫn đến kết quả không mong muốn.

Vì lý do này, Apple từng vô hiệu hóa tính năng True Tone khi sử dụng màn hình của bên thứ ba nhưng sẽ bật tất cả các tính năng khác của màn hình. Trong nỗ lực cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ hơn cho các bộ phận của bên thứ ba, bắt đầu từ cuối năm 2024, Apple sẽ cho phép người tiêu dùng kích hoạt True Tone với các bộ phận của bên thứ ba để đạt hiệu suất tốt nhất có thể.

Họ sẽ có thể tắt True Tone trong Cài đặt nếu màn hình không hoạt động theo ý muốn của họ ".

True Tone là tính năng tự động điều chỉnh màu sắc của màn hình để phù hợp với ánh sáng trong môi trường của người dùng.

Đồ Apple vốn nổi tiếng với việc khó thay thế, sửa chữa hơn các hãng khác, nhưng Nhà Táo có vẻ quyết tâm thay đổi điều này. (Ảnh: YouTube)

Thứ hai, Apple cho biết các chỉ số về tình trạng pin như dung lượng tối đa và số chu kỳ sẽ hiển thị với pin iPhone của bên thứ ba vào cuối năm nay:

" Hiện tại, các chỉ số về tình trạng pin như dung lượng tối đa và số chu kỳ không được hiển thị cho người tiêu dùng có thiết bị sử dụng pin của bên thứ ba. Điều này là do Apple không thể xác minh tính chính xác của các số liệu này.

Trên thực tế, một phân tích nội bộ của Apple đã phát hiện ra rằng một số pin của bên thứ ba được bán dưới dạng mới thực chất là pin cũ, và các chỉ số về tình trạng pin được điều chỉnh để trông như mới.

Trong nỗ lực cải thiện khả năng hỗ trợ pin của bên thứ ba, bắt đầu từ cuối năm 2024, Apple sẽ hiển thị các chỉ số về tình trạng pin kèm theo thông báo cho biết rằng Apple không thể xác minh thông tin được trình bày ".

Qua thông báo này, Apple trực tiếp cảnh báo tình trạng "pin dựng" đối với pin không chính hãng, nhưng hãng vẫn sẽ cố gắng hỗ trợ thông báo về tình trạng pin.

Những thay đổi này có thể sẽ được triển khai cùng với bản cập nhật iOS 18 vào cuối năm nay, nhưng Apple không cung cấp thời gian cụ thể hơn trong tài liệu.