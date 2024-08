Apple "đẻ nhiều rồi lại bỏ": Sẽ có thêm một chiếc iPhone nhiều người yêu thích biến mất vào năm sau?

Doanh số ảm đạm cùng với chiến lược mới của Apple được xem như là lý do khiến dòng điện thoại này bị khai tử.

iPhone 16 Plus bị khai tử

Có lẽ đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với chiếc iPhone cỡ lớn tiêu chuẩn của Apple. iPhone 16 Plus có thể là chiếc điện thoại cuối cùng thuộc dòng sản phẩm này, nếu dự đoán của các nhà phân tích trở thành sự thật.

Theo các báo cáo từ hai nhà phân tích nổi tiếng với các dự đoán chính xác về Apple - Ming Chi Kuo của TF International Securities và Jeff Pu của Haitong International Securities, Apple được cho là đang có kế hoạch loại bỏ phiên bản màn hình lớn hơn của dòng iPhone tiêu chuẩn khỏi dòng sản phẩm của mình vào năm tới. Thay vào đó, hãng sẽ giới thiệu một chiếc iPhone cao cấp siêu mỏng mới được cho là có tên iPhone 17 Slim.

Ảnh: Cnet

Nếu thông tin này là sự thật, iPhone Plus sẽ chung số phận với iPhone Mini, dòng điện thoại được Apple giới thiệu vào năm 2020 với dòng iPhone 12 và bị khai tử sau khi iPhone 13 Mini ra mắt vào năm 2021.

Việc Apple thay đổi dòng sản phẩm iPhone của mình vài năm một lần không phải là điều gì quá xa lạ. Từ những chiếc iPhone Plus đầu tiên ra mắt cùng iPhone 6 gần một thập kỷ trước cho đến Mini, Max và Pro Max, hình dạng và kích thước của iPhone chắc chắn đã trải qua nhiều thay đổi trong 10 năm qua.

Chúng ta có thể sẽ không biết điều gì đang chờ đón iPhone 2025, có khả năng được gọi là iPhone 17, cho đến tháng 9 năm sau. Nhưng nếu thông tin chi tiết từ Kuo và Pu là chính xác, có một số lý do hợp lý giải thích tại sao Apple có thể muốn loại bỏ iPhone Plus vào năm tới. Ví dụ, phiên bản phóng to của iPhone tiêu chuẩn có thể không đủ hấp dẫn để người dùng lựa chọn so với phiên bản Pro. Điện thoại màn hình lớn, từng được gọi là "phablets" (từ ghép của điện thoại và máy tính bảng), đã trở thành xu hướng chủ đạo trong khoảng một thập kỷ nay, đồng nghĩa với việc màn hình lớn không còn thú vị và mới lạ như trước.

Ảnh: Cnet

Doanh số ảm đạm khiến iPhone Plus bị khai tử?

Theo Kuo, người có lịch sử báo cáo đáng tin cậy về các sản phẩm sắp ra mắt của Apple, iPhone Plus chỉ chiếm từ 5% đến 10% lượng iPhone mới xuất xưởng.

"Điều đó ngụ ý rằng ba mẫu iPhone còn lại (tiêu chuẩn, Pro và Pro Max) đã bao phủ đầy đủ các phân khúc thị trường cao cấp, khiến mẫu Plus trở nên dư thừa", Kuo viết trong một báo cáo được xuất bản trên Medium vào tháng 7.

Có một số bằng chứng cho thấy iPhone Plus không phải là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Apple. Số liệu từ công ty nghiên cứu Canalys được đăng tải trên các kênh truyền thông xã hội của công ty cho thấy iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 Pro Max nằm trong số 10 điện thoại bán chạy nhất thế giới năm 2023. iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro, iPhone 15 và thậm chí cả iPhone 13 đã gần 3 năm tuổi cũng có mặt trong danh sách, nhưng không có mẫu Plus nào được xếp hạng.

Omdia, một công ty khác cũng công bố nghiên cứu về ngành công nghệ, phát hiện ra rằng iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14, iPhone 13 và iPhone 11 nằm trong số những điện thoại bán chạy nhất trong nửa đầu năm 2023. iPhone 14 Plus đã không lọt vào danh sách này.

"Mọi người đều đã đặt rất nhiều kỳ vọng", một nhà phân tích nghiên cứu thiết bị di động của Canalys, cho biết khi đề cập đến iPhone 14 Plus. "Người tiêu dùng thường thích màn hình lớn hơn".

Theo các báo cáo vào thời điểm đó, iPhone Mini cũng đã ở trong tình huống tương tự vào năm 2021. iPhone 12 Mini được cho là chỉ chiếm 5% doanh số bán iPhone mới trong nửa đầu tháng 1 năm 2021, theo dữ liệu từ Counterpoint Research do Reuters đưa tin. Sau đó, Apple đã cắt giảm sản xuất mẫu máy nhỏ hơn này, Nikkei Asian Review đưa tin vào tháng 3 năm 2021, trước khi cuối cùng quyết định loại bỏ nó khỏi dòng sản phẩm sau khi iPhone 13 Mini ra mắt.

Vấn đề của iPhone Plus là mức chênh lệch giá 100 USD giữa nó và iPhone Pro 1.000 USD là không đủ lớn để thuyết phục người tiêu dùng, Chiew và Josh Lowitz, nhà phân tích của Consumer Intelligence Research Partners, cho biết. Người mua thà bỏ ra thêm 100 USD để có được những lợi ích đi kèm với phiên bản Pro, chẳng hạn như camera xịn xò hơn và hiện là bộ tính năng phần mềm Apple Intelligence mới sắp ra mắt. Điều này đặc biệt đúng khi người tiêu dùng hiện đang giữ điện thoại của họ trong thời gian dài hơn, Lowitz nói.

"Những lợi ích của phiên bản Pro có phần lớn hơn so với những lợi ích của Plus", ông nói.

iPhone 14 Plus và 15 Plus cũng ra mắt vào thời điểm mà điện thoại màn hình lớn không còn hấp dẫn như trước. Vào đầu những năm 2010, những chiếc điện thoại như dòng Galaxy Note của Samsung nổi bật với màn hình rộng rãi. Galaxy Note đời đầu có màn hình 5,3 inch, được coi là khổng lồ so với những chiếc điện thoại khác cùng thời như iPhone 5 4 inch và Galaxy S3 4,8 inch. Nó đã giúp khởi động một sự chuyển dịch trên toàn ngành sang những chiếc điện thoại lớn hơn, với việc công ty tư vấn Accenture báo cáo vào năm 2014 rằng gần một nửa số người tiêu dùng có kế hoạch mua điện thoại thông minh trong năm đó thích phablet hơn.

Ngoài ra, cách mọi người mua điện thoại cũng đã thay đổi trong thập kỷ qua, điều này có thể ảnh hưởng đến thiết bị mà họ lựa chọn. Đối với những người mua iPhone mới theo gói trả góp hàng tháng thông qua nhà mạng của họ sau khi đã bán lại điện thoại cũ, khoảng cách về giá giữa iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro chỉ còn vài USD mỗi tháng, như Lowitz đã chỉ ra, và cho biết thêm rằng hầu hết mọi người nâng cấp vì nhu cầu hơn là mong muốn có được công nghệ mới cụ thể.

iPhone 17 Slim liệu có thành công?

Với việc iPhone Plus và iPhone Mini được cho là đang gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng, câu hỏi đặt ra là liệu iPhone 17 Slim có phải đối mặt với những trở ngại tương tự hay không?

Một chiếc iPhone mỏng hơn đáng kể, mang lại cảm giác khác biệt rõ rệt so với các sản phẩm khác của Apple, có thể thu hút sự quan tâm của những người mua sắm đang tìm kiếm một chiếc điện thoại thực sự mới mẻ và khác biệt. Khi chưa có điện thoại màn hình gập, iPhone 17 Slim có thể là thứ mà Apple cần để khiến người tiêu dùng một lần nữa hào hứng với thiết kế của iPhone.

Ảnh: MacRumors

Hãy nhìn vào iPhone X như một tiền lệ. Mặc dù có mức giá cao hơn so với iPhone 8 và iPhone 8 Plus, iPhone X đã trở thành điện thoại thông minh bán chạy nhất trong quý đầu tiên của năm 2018 sau khi ra mắt vào cuối năm 2017.

iPhone 17 Slim có thể đi theo một lộ trình tương tự về cách Apple được cho là có kế hoạch định vị thiết bị. Theo Kuo, nó không được kỳ vọng sẽ là sản phẩm thay thế iPhone Plus mà là một sản phẩm hoàn toàn mới. Điều đó nghe có vẻ rất giống với iPhone X, ra mắt với thiết kế toàn màn hình mới, tạo tiền đề cho những chiếc iPhone trong tương lai.

Tuy nhiên, theo Kuo, điểm trừ là iPhone 17 Slim có thể phải đánh đổi ở một số khía cạnh chính so với các điện thoại khác của Apple. Nhà phân tích này báo cáo rằng thiết bị mới bóng bẩy của Apple sẽ chỉ có một camera sau, khác với thiết lập ba camera đã trở thành yếu tố chủ lực của điện thoại cao cấp của Apple trong nhiều năm.

Chiew tin rằng Apple có thể phải làm nhiều hơn nữa để thuyết phục người tiêu dùng.

Vẫn chưa thể nói trước điều gì đang chờ đón dòng sản phẩm iPhone tương lai của Apple. Nhưng nhiều báo cáo - bao gồm cả những báo cáo từ The Information, Bloomberg và các nhà phân tích Jeff Pu và Ross Young - chỉ ra rằng Apple thực sự có thể giới thiệu một chiếc iPhone mới mỏng hơn vào năm tới.



Nếu đúng như vậy, điều đó sẽ chỉ ra rằng có lẽ thiết kế là lĩnh vực lớn nhất mà Apple coi là đã chín muồi cho sự thay đổi trong thế hệ iPhone tiếp theo, tiếp bước những chiếc iPad Pro mới nhất. Điều đó có lẽ cho thấy Apple tin rằng người tiêu dùng coi phần cứng đẹp hơn là sáng tạo hơn so với màn hình lớn hơn vừa vặn trong túi của họ.