Apple công bố loạt ứng dụng thắng giải Apple Design Award 2024, nhiều tựa game hấp dẫn

Mới đây, Apple công bố ứng dụng thắng giải Apple Design Award thường niên, vinh danh 14 ứng dụng và trò chơi hay nhất. Các ứng dụng đoạt giải năm nay đến từ những đội ngũ phát triển trên toàn thế giới, được lựa chọn trên tiêu chí thiết kế tuyệt đẹp, thành tựu kỹ thuật xuất sắc và sáng kiến đột phá.

Giải thưởng Apple Design Award 2024 vinh danh 14 ứng dụng và trò chơi hay nhất.

"Thật vô cùng hào hứng khi được thấy các nhà phát triển đang sử dụng công nghệ của chúng tôi để tạo ra những ứng dụng và trò chơi xuất sắc, giúp nâng cao chất lượng đời sống người dùng," Susan Prescott, Phó Chủ tịch Quan hệ Nhà phát triển toàn cầu của Apple chia sẻ. "Những ứng viên đoạt giải năm nay đã minh chứng khả năng tạo nên những trải nghiệm mạnh mẽ và ấn tượng từ các ứng dụng, chúng tôi rất vui mừng được vinh danh công sức và tài năng của họ tại WWDC năm nay."

Có bảy hạng mục khác nhau. Mỗi hạng mục vinh danh một ứng dụng và trò chơi xuất sắc nhất, bao gồm tính hòa nhập, vui vẻ và thú vị, đột phá, tương tác, ảnh hưởng xã hội, đồ hoạ hình ảnh, cùng một hạng mục mới có tên là điện toán không gian. Những ứng dụng chiến thắng được lựa chọn từ 42 ứng viên lọt vào chung kết.

Vui Vẻ và Thú Vị

Ứng dụng chiến thắng hạng mục này mang đến những trải nghiệm đáng nhớ, hấp dẫn và thỏa mãn, được tối ưu nhờ công nghệ của Apple.

Ứng Dụng: Bears Gratitude

Nhà Phát Triển: Isuru Wanasinghe (Úc)

Bears Gratitude là một ứng dụng đơn giản nhắc nhở người dùng tự suy ngẫm về bản thân một cách trung thực. Ứng dụng nhật ký này mang đến một cách thức thân thiện giúp thực hành lòng biết ơn hàng ngày. Những nhân vật được tạo nên trong ứng dụng mang đến cảm giác ấm áp và khuyến khích người dùng có thói quen xây dựng niềm vui mỗi ngày.

Trò Chơi: NYT Games

Nhà Phát Triển: The New York Times Company (Hoa Kỳ)

Bằng cách kết hợp nhiều trò chơi hấp dẫn, New York Times Games được thiết kế lại cách điều hướng và mở rộng danh mục trò chơi của mình. Những trò chơi mới như Connections đã được hiệu chỉnh để có thể chơi ở mức độ tối đa, với thiết kế tuyệt đẹp và dễ dùng, mang đến trải nghiệm khiến cho tất cả mọi người đều muốn tham gia cuộc vui.

Các ứng dụng và trò chơi lọt vào vòng chung kết cho hạng mục này bao gồm Dudel Draw của Silly Little Apps, LLC; Hello Kitty Island Adventure của Sunblink Entertainment LLC; Rooms của Things, Inc.; và WHAT THE CAR? của Triband ApS.

Tính toàn diện

Những ứng dụng chiến thắng trong hạng mục này sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho tất cả mọi người bằng cách hỗ trợ từ nhiều nền tảng, khả năng và ngôn ngữ khác nhau.

Ứng Dụng: Oko

Nhà Phát Triển : AYES (Bỉ)

Bằng cách cảnh báo người đi bộ về trạng thái của đèn báo hiệu thông qua phản hồi xúc giác và âm thanh, Oko lập tức trở thành một ứng dụng mang tầm ảnh hưởng lớn cho những người khiếm khuyết về thị giác. Đây là giải pháp có tác động mạnh mẽ trong những trường hợp liên quan đến an toàn, tận dụng công nghệ của Apple như VoiceOver và Kiểu Động.

Trò Chơi: Crayola Adventures

Nhà Phát Triển: Red Games Co. (Hoa Kỳ)

Là trò chơi phiêu lưu đầy màu sắc, mang đến nhiều lựa chọn sáng tạo cho người chơi, Crayola Adventures khiến những lựa chọn nhân vật trở nên sống động khi sở hữu nhiều màu da, năng lực, thể trạng, danh tính khác nhau cũng như câu chuyện dẫn dắt xuyên suốt trò chơi. Người chơi ở mọi lứa tuổi đều có thể tận hưởng trải nghiệm trò chơi tuyệt vời này, với sự kết hợp của nhiều hoạt động khác nhau như làm đồ trang trí, giải đố và đọc truyện.

Các ứng dụng và trò chơi lọt vào vòng chung kết cho hạng mục này bao gồm Complete Anatomy 2024 của Elsevier, quadline của Kovalov, Tiimo của tiimo ApS, và Unpacking của Humble Bundle.

Đột Phá

Ứng dụng chiến thắng hạng mục này mang đến trải nghiệm tiên tiến nhất hiện có thông qua việc sử dụng công nghệ của Apple một cách sáng tạo, giúp ứng dụng này khác biệt hoàn toàn so với các sản phẩm cùng thể loại.

Ứng Dụng: Procreate Dreams

Nhà Phát Triển: Procreate (Úc)

Procreate Dreams là một công cụ thiết kế tuyệt đẹp cho phép các nhà sáng tạo ở mọi thể loại tạo nên ảnh động 2D bằng thư viện bút vẽ, cử chỉ, và hành động hỗ trợ PencilKit cực đa dạng và quen thuộc từ ứng dụng Procreate gốc. Các công cụ điều khiển vô cùng trực quan và dễ sử dụng, hỗ trợ cả tương tác Multi-Touch lẫn Apple Pencil. Ứng dụng mang đến nhiều hiệu ứng hình động, âm thanh và video mạnh mẽ, khiến các tác phẩm nghệ thuật và sáng tạo của người dùng trở nên sống động hơn.

Trò Chơi: Lost in Play

Nhà Phát Triển: Happy Juice Games (Israel)

Với nhiều nhân vật đáng yêu và những trò chơi ngắn thú vị, Lost in Play mang người chơi đến với một cuộc phiêu lưu hấp dẫn thông qua trí tưởng tượng từ thời thơ ấu cùng những câu đố được tạo nên một cách trau chuốt. Hành trình chứa đựng hình ảnh vẽ tay, những tương tác dễ học và lối chơi hấp dẫn, khơi dậy cảm giác khám phá như trẻ con ở người tham gia xuyên suốt trò chơi.

Các ứng dụng và trò chơi lọt vào vòng chung kết cho hạng mục này bao gồm Call of Duty: Warzone Mobile của Activision Publishing, Inc.; Copilot Money của Copilot Money, Inc.; SmartGym của Mateus Abras; và Wavelength của Palm Court LLC.

Tương Tác

Ứng dụng chiến thắng hạng mục này mang đến giao diện trực quan và trình điều khiển đơn giản, được tùy chỉnh hoàn hảo để phù hợp với nền tảng của mình.

Ứng Dụng: Crouton

Nhà Phát Triển : Devin Davies (New Zealand)

Crouton mang đến cho người dùng một giao diện gọn gàng đẹp mắt để lưu trữ các công thức nấu ăn, tạo danh sách đi chợ và trình bày hướng dẫn nấu ăn theo từng bước khi thực hành trong bếp. Nhờ loạt tương tác dễ dùng, Crouton giúp người dùng tập trung nấu ăn trên bếp hơn là nhìn vào màn hình.

Trò Chơi: Rytmos

Nhà Phát Triển: Floppy Club (Đan Mạch)

Rytmos thử thách người chơi giải đố bằng cách tạo ra các con đường khác nhau từ các cử chỉ kéo đơn giản, và sau khi hoàn thành mỗi cấp độ, một thành tố mới sẽ được thêm vào để hoàn chỉnh dần một bản nhạc. Hướng dẫn dễ hiểu giúp cách chơi lập tức trở nên rõ ràng, rành mạch, đồng thời các cử chỉ rất đơn giản và thú vị, ngay cả khi trò chơi bắt đầu trở nên phức tạp hơn.

Các ứng dụng và trò chơi lọt vào vòng chung kết cho hạng mục này bao gồm Arc Search của The Browser Company of New York Inc; finity. của Seabaa, Inc.; Little Nightmares của Playdigious; và Procreate Dreams của Savage Interactive Pty Ltd.

Ảnh Hưởng Xã Hội

Ứng dụng chiến thắng hạng mục này cải thiện chất lượng cuộc sống có ý nghĩa và kêu gọi sự chú ý của cộng đồng đến các vấn đề quan trọng.

Ứng Dụng: Gentler Streak Fitness Tracker

Nhà Phát Triển: Gentler Stories (Slovenia)

Gentler Streak hướng đến mục tiêu cải thiện lối sống của tất cả mọi người, bất kể họ là ai hay ở đâu. Ứng dụng chia sẻ những lời nhắc nhở tích cực và khuyến khích về mặt sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Dữ liệu về sức khỏe trong ứng dụng được sắp xếp một cách thông minh và tích hợp liền mạch, giúp người dùng theo dõi bài tập, thời gian nghỉ ngơi và sức khỏe một cách kỹ càng. Ở chế độ xem Tóm Tắt Hàng Tháng, người dùng sẽ thấy tình trạng của mình theo thời gian, nhấn mạnh vào sự tiến bộ cá nhân hơn là so sánh với người khác.

Trò Chơi: The Wreck

Nhà Phát Triển: The Pixel Hunt (Pháp)

Trong trò chơi thể loại tiểu thuyết trực quan The Wreck, người chơi sẽ dõi theo câu chuyện về Junon, một nữ văn sĩ đột ngột được gọi đến bệnh viện để đưa ra một quyết định thay đổi cuộc đời và sẽ ảnh hưởng đến gia đình cô mãi mãi. Trò chơi được tạo nên với một kịch bản hùng tráng thông qua những câu chuyện sâu sắc và gần gũi, phản ánh những tình huống căng thẳng, đồng thời khiến người chơi phải suy nghĩ về lựa chọn của mình trong suốt trải nghiệm chơi đầy màu sắc và mạnh mẽ.

Các ứng dụng và trò chơi lọt vào vòng chung kết cho hạng mục này bao gồm Ahead: Emotions Coach của ahead Solutions GmbH; Cityscapes: Sim Builder của MagicFuel Games; How We Feel của The How We Feel Project, Inc.; và The Bear của Mucks Games.

Đồ Hoạ Hình Ảnh

Ứng dụng chiến thắng hạng mục này có hình ảnh tuyệt đẹp, giao diện với những hình vẽ điêu luyện và chuyển động chất lượng cao tạo nên một chủ đề nhất quán và độc đáo.

Ứng Dụng: Rooms

Nhà Phát Triển: Things, Inc. (Hoa Kỳ)

Rooms mang đến cho người dùng không gian xây dựng những bối cảnh đầy tính sáng tạo, một nền tảng trò chơi cực kỳ ấm cúng và không gian hoạt động xã hội giúp tương tác với hàng nghìn tác phẩm sáng tạo của tất cả mọi người. Các căn phòng trong ứng dụng đầy ắp các chi tiết xinh đẹp, đồng thời các tương tác, âm thanh và hình ảnh trong ứng dụng đã đạt đến độ cân bằng giữa tinh nghịch và hấp dẫn.

Trò Chơi: Lies of P

Nhà Phát Triển : NEOWIZ (Hàn Quốc)

Lies of P là cuộc phiêu lưu tưởng tượng dựa trên một câu chuyện kinh điển, cho phép người chơi điều khiển một con robot do Geppetto tạo nên, với nhiệm vụ phải sống sót qua những trận chiến trong thành phố đã bị thiêu rụi để tìm lại chủ nhân của mình. Hình ảnh trong trò chơi thể hiện một thế giới tràn ngập những kết cấu tuyệt đẹp, hình ảnh chi tiết và các hiệu ứng long lanh, cùng nhiều lựa chọn tùy chỉnh hình ảnh như nâng cấp MetalFX và hiệu ứng sương mù dày đặc trên Mac, giúp người chơi thiết kế trò chơi tùy theo sở thích.

Các ứng dụng và trò chơi lọt vào vòng chung kết cho hạng mục này bao gồm DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT của 505 Games (U.S.), Inc.; Honkai: Star Rail của COGNOSPHERE PTE. LTD. thiết kế. ; Meditate của RhythmicWorks; và Sunlitt: Sun Position and Path của Nicolas Mariniello.

Điện Toán Không Gian

Ứng dụng chiến thắng hạng mục này đưa kỹ năng thủ công tinh xảo vào trải nghiệm không gian đột phá.

Ứng Dụng: djay pro - DJ App & AI Mixer

Nhà Phát Hành: algoriddim GmbH (Đức)

djay pro - DJ App & AI Mixer của algoriddim GmbH, quán quân giải thưởng Apple Design Award cho hạng mục điện toán không gian.

djay là một cách tương tác với âm nhạc trong môi trường không gian hoàn toàn mới. Với sự khéo léo về mặt kỹ thuật ấn tượng và trải nghiệm chân thực đỉnh cao, djay mang đến cho người dùng chất lượng âm thanh sắc nét và thỏa sức sáng tạo không giới hạn khi phối nhạc. Ứng dụng này sở hữu bàn xoay chất lượng cao, bảng điều khiển hiệu ứng tương tác cực ngầu và loạt bối cảnh tuyệt đẹp, từ cảnh sa mạc ban đêm cho đến quán rượu ngoài không gian với đầy robot đang nhảy múa.



Trò Chơi: Blackbox

Nhà Phát Triển: Shapes and Stories (Hoa Kỳ)

Blackbox của Shapes and Stories, quán quân giải thưởng Apple Design Award cho hạng mục điện toán không gian.

Blackbox trên Apple Vision Pro thách thức người dùng suy nghĩ về mọi khía cạnh trên khung vẽ không gian. Người chơi được chào đón bằng những câu đố đầy hấp dẫn và những chi tiết trứng phục sinh cực kỳ thông minh ở mỗi vòng chơi. Trò chơi này đầy ắp các chi tiết tuyệt đẹp, và mỗi lời giải đố mang đến cho người chơi cảm giác như vừa học được một trò ảo thuật mới, khi thấy các câu đố dần mở ra quanh người chơi và trí tò mò được thỏa mãn.



Các ứng dụng và trò chơi lọt vào vòng chung kết cho hạng mục này bao gồm Loóna: Cozy Puzzle Games của Loona Inc.; NBA của NBA MEDIA VENTURES, LLC; Sky Guide của Fifth Star Labs LLC; và Synth Riders của Kluge Strategic Inc.

Để tìm hiểu thêm thông tin về các ứng dụng đoạt giải và ứng cử viên lọt vào vòng chung kết của giải thưởng Apple Design Award, bạn đọc có thể truy cập developer.apple.com/design/awards hoặc ứng dụng Apple Developer.