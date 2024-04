Apple cần iPhone 250 USD để tăng doanh số, nhưng không muốn tạo ra "sản phẩm rẻ tiền, tệ hại" đi ngược triết lý của Steve Jobs

Dù vẫn là hãng smartphone nổi danh thế giới, nhưng Apple đang chứng kiến thị phần của mình bị các thương hiệu khác nuốt chửng và phần còn lại của năm 2024 dường như cũng không sáng sủa hơn, khi công ty dự kiến doanh số bán hàng giảm thêm ở Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng nhất của hãng.

Trong khi đó, Android được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ gấp đôi iOS, theo công ty phân tích thị trường International Data Corporation (IDC). Mới đây, một nhân vật quen thuộc trong giới công nghệ tin rằng Apple nên phát hành một chiếc iPhone có giá khoảng 250 USD để xoay chuyển tình thế.

iPhone là nguồn doanh thu lớn nhất của Apple và Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai của gã khổng lồ này. Và mặc dù không phải tất cả chủ sở hữu iPhone hiện tại ở Trung Quốc đều không còn hứng thú với iPhone, nhưng công ty cần phải làm tốt hơn nữa để thu hút người mua mới và khuyến khích khách hàng cũ nâng cấp.

Tốc độ nâng cấp iPhone dường như cũng đã chậm lại ở những thị trường khác, điều này được cho là nguyên nhân mà Apple phải đưa ra một mục "Lý do nâng cấp" trên website sản phẩm của hãng. Và với việc các thế hệ iPhone tiếp theo trong những năm qua không thật sự có thay đổi lớn so với thế hệ trước, người dùng không có nhiều lý do để nâng cấp.

Apple tạo ra một website để khuyến khích người dùng nâng cấp iPhone

Trong thời gian qua, doanh thu từ dịch vụ và phụ kiện đã bù đắp cho doanh số bán iPhone đang chậm lại, nhưng chiến lược đó đã bị vắt kiệt.

Nhà báo Mark Gurman của Bloomberg cho rằng Apple cần sản xuất iPhone giá rẻ để xâm nhập vào các thị trường đang phát triển.

Công ty được đồn đại là đang phát triển một mẫu iPhone SE mới, nhưng giá nhiều khả năng sẽ là 400 USD. Người tiêu dùng tại các thị trường mới nổi có thể sẽ chuyển sang mua những chiếc điện thoại giá 150 USD với màn hình lớn hơn và nhiều camera hơn từ các công ty Trung Quốc.

Gurman cho rằng Apple nên sản xuất một chiếc điện thoại dành cho các thị trường mới nổi có giá khoảng 250 USD và sử dụng các thành phần rẻ hơn như màn hình LCD và thân máy bằng nhựa, giảm số lượng camera.

Một sản phẩm như vậy sẽ đòi hỏi sự thay đổi trong chiến lược của Apple, hiện đang tập trung vào tỷ suất lợi nhuận cao từ các sản phẩm cao cấp. Steve Jobs từng nói rằng "Chúng tôi không cung cấp những sản phẩm rẻ tiền, tệ hại" và Apple vẫn tuân thủ triết lý đó.

iPhone từ lâu đã là một dòng sản phẩm cao cấp

Nhưng thị trường đang thay đổi. Các đối thủ cạnh tranh đã tiến bộ và Apple cũng thực hiện một động thái gần đây cho thấy họ cởi mở hơn với những ý tưởng mới: Công ty hiện bán một chiếc MacBook Air M1 trị giá 699 USD thông qua Walmart mà họ không quảng cáo trên các kênh riêng của mình.

Có hàng tỷ người trên thế giới không sử dụng sản phẩm của Apple và sẽ còn như vậy nếu không có lựa chọn hợp lý hơn. Cơ hội lớn nhất có thể là Ấn Độ, nơi Apple đang mở rộng lắp ráp iPhone và có kế hoạch sản xuất nhiều thiết bị hơn tại quốc gia này.

Có những thị trường đáng chú ý khác, như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Apple đã có hai cửa hàng ở Thái Lan và sắp bổ sung địa điểm đầu tiên tại Malaysia. Năm ngoái, công ty đã mở một cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam. Bước đi đó thường là dấu hiệu báo trước cho nỗ lực lớn hơn của Apple trong khu vực này, những thị trường này ngày càng đóng vai trò là cơ sở lắp ráp cuối cùng cho các sản phẩm của công ty.

CEO Apple Tim Cook đã có chuyến công du Đông Nam Á trong tuần qua – thăm Việt Nam, Singapore và Indonesia – và cam kết tăng cường đầu tư vào địa phương.

CEO Apple vừa thực hiện chuyến thăm Việt Nam và các quốc gia khác

Ngoài ra còn những cơ hội khác ngoài châu Á, bao gồm các thị trường Đông Âu và châu Mỹ Latinh. Xa hơn nữa, Apple thậm chí có thể thực hiện một cú hích vào châu Phi. Vẫn còn những hạn chế về cơ sở hạ tầng, nhưng Apple rõ ràng đang nghiên cứu triển vọng tại đây. Vài năm trước, công ty đã mở rộng một số dịch vụ trong khu vực. Năm ngoái, họ đã thuê một giám đốc điều hành mới cho Nigeria, đây là lần thứ hai trong vòng ba năm.

Điều đó không có nghĩa là Apple loại bỏ Trung Quốc, nơi sẽ vẫn là thị trường then chốt trong hoạt động kinh doanh của hãng. Tuy nhiên, công ty cần ít phụ thuộc hơn vào quốc gia này và việc phát triển một chiếc iPhone giá rẻ có thể giúp ích cho điều đó.

Một chiếc iPhone giá rẻ có thể giúp Apple tăng thị phần

Một khi Apple thâm nhập vào các thị trường đang phát triển với điện thoại giá rẻ, hãng còn có thể khai thác tiềm năng bán cho người tiêu dùng những chiếc điện thoại đắt tiền hơn và khiến họ bị cuốn hút vào các dịch vụ và hệ sinh thái của mình.

Nhưng điều này sẽ không sớm xảy ra và Apple không đồng tình với ý tưởng iPhone cấp thấp, Gurman tiết lộ rằng cuộc thảo luận về việc tạo ra một chiếc iPhone giá rẻ đã bị đình trệ vì Apple không muốn làm loãng thương hiệu cao cấp mà mình đã dày công xây dựng.